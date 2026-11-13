Ειρήνη Αγαπηδάκη από Έβρο: «Η πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας»

Με δράσεις πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας σε χωριά του Έβρου ολοκληρώθηκε η περιοδεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) παρείχαν δωρεάν υπηρεσίες εξέτασης στους κατοίκους των ακριτικών κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας την άμεση πρόσβασή τους σε ιατρική φροντίδα στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

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Οι δράσεις αναπτύχθηκαν στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρού Δερείου και το Περιφερειακό Ιατρείο Ρούσσας καθώς και μέσω κατ’ οίκον επισκέψεων: Οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών εξετάστηκαν από γιατρούς και διενεργήθηκαν αιματολογικές και απεικονιστικές εξετασεις, τόσο στα ανοιχτά σημεία όσο και κατ’οικον. Εντοπίστηκαν αδιάγνωστοι ασθενείς με υπέρταση ενώ αντιμετωπίστηκαν οξείες καταστάσεις σε διαβητικούς ασθενείς.

Κατά της διάρκεια των δράσεων η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δήλωσε: «Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας. Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας πηγαίνουμε εμείς εκεί όπου βρίσκονται οι πολίτες, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και ακριτικές κοινότητες της χώρας.

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Στον Έβρο, οι ομάδες μας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και εξέτασης, ενώ με τις κατ’ οίκον επισκέψεις φροντίζουν και ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Θέλουμε ένα σύστημα υγείας που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και εξασφαλίζει ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται, όπου κι αν ζουν».

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν βασικό πυλώνα ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γεφυρώνοντας τις γεωγραφικές αποστάσεις και μεταφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας.