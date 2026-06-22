Αφθώδης πυρετός: Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Καββαδάς - iefimerida.gr

Περαιτέρω ενίσχυση στα μέτρα βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Καββαδάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καββάδας ζητά ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας στη Λέσβο, με επιστολή προς τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Μουτζούρη, στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και αποτροπής της μετάδοσης επιζωοτιών.

Μετά την επίσκεψή του στο νησί, ο Αθανάσιος Καββαδάς ζήτησε να σχεδιαστούν και να υποδειχθούν επιπλέον κατάλληλοι χώροι σε όλη τη Λέσβο, στους οποίους θα μπορούν να εγκατασταθούν αψίδες απολύμανσης, απολυμαντικές τάφροι και τάπητες απολύμανσης.

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«Η προστασία της Λέσβου και του ζωικού της κεφαλαίου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Με συντονισμένες παρεμβάσεις, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενισχύουμε καθημερινά την άμυνα του νησιού απέναντι στην απειλή του αφθώδους πυρετού», επισήμανε ο κ. Καββαδάς.

Παράλληλα, ζητήθηκε η καταγραφή των υποδομών βιοασφάλειας που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ώστε να αξιολογηθεί η επάρκειά τους και να ενισχυθεί περαιτέρω το υφιστάμενο δίκτυο προστασίας.

Οι παρεμβάσεις και οι ενέργειες στη Λέσβο

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αποκατάστασης σε εννέα χώρους υγειονομικής ταφής ζώων, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες. Συνολικά ελέγχθηκαν 51 σημεία σε ολόκληρο το νησί, έπειτα από αίτημα του κ. Καββαδά προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου για τη διενέργεια εβδομαδιαίων ελέγχων.

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Για τα εννέα σημεία στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία προχώρησε σε εργασίες επίχωσης, συμπλήρωσης χωμάτων και διευθέτησης των χώρων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ορθή λειτουργία των σημείων υγειονομικής ταφής και η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων βιοασφάλειας.

Τις ενέργειες για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού ενισχύει και η παρουσία 17 στρατιωτικών κτηνιάτρων, οι οποίοι επιχειρούν στο νησί με πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι συνδράμουν στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, στην ενίσχυση της επιτήρησης και στην εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου.

«Οι έλεγχοι, οι παρεμβάσεις στους χώρους υγειονομικής ταφής, η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αλλά και η καταγραφή και η αναγκαιότητα θωράκισης του νησιού με νέα σημεία βιοασφάλειας αποδεικνύουν ότι κινούμαστε άμεσα και αποφασιστικά για την εκρίζωση της νόσου. Τις επόμενες αναμένεται να παρθούν κι άλλα μέτρα για την πλήρη ιχνηλάτηση στο νησί.

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Η κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, της Περιφέρειας, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των παραγωγών είναι απαραίτητη, ώστε να περιοριστεί πλήρως η μετάδοση της νόσου και να οδηγηθούμε με ασφάλεια στην οριστική εξάλειψή της», σημείωσε ο ίδιος.