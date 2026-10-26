Ραντεβού στα Χανιά δίνουν Άδωνις-Πολάκης για νοσοκομειακό... debate - iefimerida.gr

Αντιπαράθεση γύρω από το νοσοκομείο Χανίων είχαν οι Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης, με τους δύο άντρες να δίνουν επί τόπου ραντεβού για την προσεχή Παρασκευή.

Μέχρι και η υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο» βρήκε χώρο στην αντιπαράθεση των Γεωργιάδη-Πολάκη, όταν ο υπουργός, απαντώντας σε μαντινάδα του βουλευτή Χανίων, πρότεινε να τον κάνουν λογιστή στο «Χωριάτικο».

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«Να μου κάνει υπόδειξη για το πώς θα κρατάω βιβλία ο Πολάκης, που έχει δημοσίως παραδεχθεί ότι κρατούσε διπλά βιβλία, ε, πάει πολύ! Σε λίγο θα θελήσει αυτός με το ''Χωριάτικο'' να σας γνωρίσει, να κρατάτε μαζί τα διπλά βιβλία», σχολίασε ο υπουργός Υγείας.

Είχε προηγηθεί η αμφισβήτηση των οικονομικών στοιχείων που παρουσίασε ο υπουργός από τον Παύλο Πολάκη. «Πάρε λογιστή να σου κρατά βιβλία, το ΕΣΥ θα το κλείσετε και θα ’ναι αμαρτία!» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για «ταρζανιές» σχετικά με τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου Χανίων. «Έχεις βάλει στα 60 εκ και το Ταμείο Ανάκαμψης!» του είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν τα πάτε καλά με τους αριθμούς» απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι την Παρασκευή θα βρεθεί στα Χανιά, στο εργοτάξιο στα ΤΕΠ, ενώ θα τελέσει εγκαίνια σε διάφορα κέντρα υγείας στο νομό.

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«Θα τα πούμε στα Χανιά»

«Επειδή έχει γίνει φασαρία που θα κατέβω στο νησί, καλώ τους πάντες να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση την Παρασκευή το μεσημέρι με ανοιχτές τις κάμερες και και σε λάιβ μετάδοση και εσείς αν θέλετε να είστε παρών με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, για να δούμε ποια είναι η αλήθεια του νοσοκομείου Χανίων», προκάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον πολιτικό του αντίπαλο.

«Να αλλάξω εισιτήριο. Θα βγάλω πρωινό και θα τα πούμε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων» είπε ο βουλευτής, ο οποίος είχε προγραμματίσει να μεταβεί στα Χανιά αργότερα για το συλλαλητήριο.

Όσο για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, που ήταν το βασικό αντικείμενο της επίκαιρης ερώτησης, ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον υπουργό ότι «έταξε» 150 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν μόνο 20.

«Δίνουμε ραντεβού και στη νέα Βουλή»

«Χαίρομαι που θα αλλάξεις την πτήση σου και θα είμαστε μαζί!» αντέδρασε ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας και στις αιτιάσεις του βουλευτή.

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«Το νοσοκομείο δεν καταρρέει, όλα αυτά είναι άσκηση μιζέριας, μπας και ξαναεκλεγείτε. Δεν θα ξαναβγείτε με τέτοια. Δίνουμε ραντεβού στη νέα Βουλή, να δούμε ποιος θα είναι μέσα και ποιος θα βλέπει τη Βουλή απ' έξω!», είπε.