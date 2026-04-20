Άδωνις: Μήνυση και αγωγή κατά του Σαλμά για τα περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο υπουργείο Υγείας - iefimerida.gr

Μήνυση και αγωγή κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά προανήγγειλε ότι θα καταθέσει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή ήταν τα όσα είπε ο κ. Σαλαμάς στο Κρήτη TV, ότι αναμένονται δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την Υγεία. «Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμία φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την Υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σ’ αυτό που είπα κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Μάριος Σαλμάς.

Άδωνις Γεωργιάδης για Σαλμά: Θα του κάνω μήνυση και αγωγή και να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο

«Επειδή ο κ. Σαλμάς υπήρξε πρώην υπουργός Υγείας της ΝΔ επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενιζέλου και συνάδελφός μου βουλευτής στη ΝΔ για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του. Λυπούμαι γι' αυτά που είπε. Γι' αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή γι' αυτά που είπε και θα μπορέσει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας στο Ertnews και συνέχισε:

«Επειδή έχω περάσει την σκευωρία Novartis, όπως και ο κ. Σαλμάς, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής προσωπικότητας δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Με έχει ελέγξει η κυριά Τουλουπάκη επί τέσσερα χρόνια. Με έχει ελέγξει η Εφορία. Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου. Έχουν μπει στις εταιρείες μου. Δεν έχω να αποδείξω απολύτως τίποτα, ούτε στον κ. Σαλμά, ούτε και σε κανέναν άλλον. Κάθε εισαγγελέας μπορεί να ψάξει όσο θέλει. Επειδή ο κ. Σαλμάς προέβη σε έναν δημόσιο και εξαιρετικά προσβλητικό ισχυρισμό για την ηθική μου θα πρέπει να το αποδείξει στα δικαστήρια».