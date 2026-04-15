Άδωνις Γεωργιάδης για Μυλωνάκη: «Σταθερή η κατάστασή του, είναι γερός οργανισμός» - iefimerida.gr

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, που παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης πέρασε μία μεγάλη περιπέτεια. Δεν θέλω να μπορώ σε λεπτομέρειες λόγω ιατρικού απορρήτου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είχε μία πολύ καλή περίθαλψη και γρήγορη, που στο εγκεφαλικό ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Το ΕΚΑΒ πήγε γρήγορα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου είναι κοντά στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί είναι πάρα πολύ έμπειροι», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας στο Action 24 και συνέχισε:

«Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μία μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι «στο εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει. Αν όλα γίνουν εντός μίας ώρας, μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες, δηλαδή ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει να πάθει ζημιά».