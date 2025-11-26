Άδωνις Γεωργιάδης: Γράφτηκε ιστορία στο Αρεταίειο -Πραγματοποιήθηκαν τρία ρομποτικά χειρουργεία την ίδια ημέρα - iefimerida.gr

Τρια ρομποτικά χειρουργεία μέσα σε μια ημέρα πραγματοποιήθηκαν στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Γράφτηκε μια σημαντική σελίδα στην ιστορία της δημόσιας υγείας», σημείωσε ο υπουργός αναφερόμενος στις δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας στο δημόσιο σύστημα υγείας. «Θερμά συγχαρητήρια στην εξαιρετική ρομποτική χειρουργική ομάδα του Αρεταίειου για το σπουδαίο έργο της», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο γράφτηκε μια σημαντική σελίδα στην ιστορία της δημόσιας υγείας. Για πρώτη φορά σε κρατικό νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν τρία ρομποτικά χειρουργεία την ίδια ημέρα. Από το πρωί μέχρι τις τρεις το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία δύο ρομποτικές ολικές υστερεκτομές, καθώς και η ρομποτική αφαίρεση ινομυωμάτων, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Θερμά συγχαρητήρια στην εξαιρετική ρομποτική χειρουργική ομάδα του Αρεταίειου για το σπουδαίο έργο της. Θερμές ευχαριστίες επίσης στους συναδέλφους κ. Δημήτρη Μπαλαφούτα, Μίλτο Μπατακιώνη, Μαρία Κατσιγιάννη για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια κ. Μελεμένη και την αναισθησιολογικη ομάδα της, καθώς και τον προϊστάμενο του χειρουργείου κ. Κώστα Καρακώστα για την άψογη συνεργασία και στήριξή τους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην πολύτιμη εργαλείοδότρια, κ. Αθηνά Τελίδου για την καθοριστική συμβολή της, όπως και στον κ. Γιάννη Σιούλα από την εταιρεία SOFMEDICA για την αμέριστη και ουσιαστική βοήθειά του. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλο το βοηθητικό προσωπικό του χειρουργείου (τραυματιοφορείς, καθαρίστριες κλπ ) όπως και την κεντρική αποστείρωση για την ταχύτατη προετοιμασία της χειρουργικής αίθουσας!».