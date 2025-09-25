Άδωνις Γεωργιάδης για Πάρι Ρούπο και τα σχόλια για την ελληνική σημαία: «Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε σε αυτή τη χώρα;» - iefimerida.gr

Ανάρτηση για τον κωμικό Πάρι Ρούπου ο οποίος απολύθηκε από την Pizza Fun μετά από σχόλιά του για την ελληνική σημαία έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.



Ο κωμικός έδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου μια παράσταση στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, όπου σε κάποιο σημείο έκανε σχόλια για την ελληνική σημαία, τους ναζί, τη σφαγή στον Μελιγαλά, αλλά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Συγκεκριμένα, όπως μπορεί να δει κανείς σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok του, λέει αρχικά: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Τα συγκεκριμένα λόγια προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με την Pizza Fun να ανακοινώνει λίγο αργότερα πως σταματά τη συνεργασία με τον κωμικό.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του [...] μα όλα θα τα γκρεμίσουμε σε αυτή τη χώρα;».

«Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα;», έγραψε ο υπ. Υγείας.