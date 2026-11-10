Εν εξάλλω η Ταγαρά του ΠΑΣΟΚ σε εκπομπή: «Να φύγετε να έρθει ο Ανδρουλάκης» -«Ποια είναι η κυρία; Έλα Χριστέ και Παναγία!» το σχόλιο Γεωργιάδη [βίντεο] - iefimerida.gr

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η εμφάνιση της πρώην βουλευτού Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Ταγαρά, σε τηλεοπτική εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η κ. Ταγαρά είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους, με την πρώην βουλευτή να απευθύνεται στον συνομιλητή της με φωνές.

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Το σχετικό απόσπασμα σχολίασε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας το βίντεο και εκφράζοντας την έκπληξή του για όσα διαδραματίστηκαν στον τηλεοπτικό αέρα.

«Ποια είναι αυτή η κυρία;… Έλα Χριστέ και Παναγία!», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το επίμαχο στιγμιότυπο.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ολόκληρη την συζήτηση και το σχετικό βίντεο ανήρτησε η ίδια η κ. Ταγαρά στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.

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Σε ερώτηση που της απευθύνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ για το τι διαφοροποιεί την θέση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, η Κατερίνα Ταγαρά επιλέγει πάντα με υψηλότατους τόνους να… πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, συνεχίζοντας πάντα σε εκκωφαντικά ντεσιμπέλ τα περί «ανικανότητας» της κυβέρνησης, χωρίς πάντως να παραθέτει κάποιο άλλο επιχείρημα.

«Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει. Είστε πλήρως ανίκανοι και γι' αυτό να φύγετε», συνέχισε για να κλείσει την… ηχηρή της παρέμβαση με την ακόλουθη ατάκα σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την… καταλληλότητα του για να αναλάβει την εξουσία: «Ο κ. Ανδρουλάκης που αμφισβητήσατε που είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».

Δείτε το σχετικό βίντεο: