Άδωνις Γεωργιάδης στο BBC για το μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 15 -Το Kids Wallet «εργαλείο» για τις πλατφόρμες - iefimerida.gr

Συνέντευξη στο Radio 4 του BBC έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης στα social media, για παιδιά κάτω των 15.

Η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρώ που θεσπίζουν αντίστοιχα μέτρα καθώς «τα παιδιά δεν είναι ώριμα να διαχειριστούν αυτό το περιβάλλον», όπως είπε ο υπουργός Υγείας.

Μάλιστα τόνισε ότι οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επικίνδυνες για τα παιδιά, τα οποία «δεν έχουν την ωριμότητα να διαχειριστούν την παραπληροφόρηση, τον εκφοβισμό και την πίεση που δέχονται εκεί».

Σύμφωνα με τον κο Γεωργιάδη «η απόφαση είναι να προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση, αξιοποιώντας το πλαίσιο του Digital Services Act, ώστε να υπάρξει πλήρης απαγόρευση πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.»

Η εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το Kids Wallet «εργαλείο» για τις πλατφόρμες

Ο υπουργός υγείας είπε ότι το Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που επιβεβαιώνει αν κάποιος είναι ενήλικος ή όχι χωρίς να απαιτεί προσωπικά δεδομένα, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ελέγχου της ηλικίας των χρηστών για τις πλατφόρμες των social media.

«Οι πλατφόρμες έλεγαν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την ηλικία «Τώρα που έχουμε λύση, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι πλατφόρμες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν, αν θέλουν να είναι βέβαιες για την ηλικία των χρηστών» τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης

«Άρα το βασικό επιχείρημα ότι δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου, δεν ισχύει πλέον» είπε χαρακτηριστικά.