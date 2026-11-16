«Δεν έχει σουίτα με spa το ξενοδοχείο στο Αμύνταιο, προϊόν φαντασίας το περιστατικό»: Απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη σε δημοσίευμα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε εις διπλούν δημοσίευμα σχετικά με τη διαμονή του σε ξενοδοχείο στο Αμύνταιο.

Το δημοσίευμα -της εφημερίδας «Δημοκρατία»- ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας βρέθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής μαζί με τη σύζυγό του, διαμένοντας μάλιστα σε σουίτα με τζακούζι.

Χθες, με ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε το δημοσίευμα, διευκρινίζοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή βρισκόταν χωρίς τη σύζυγό του. «Ούτε σουίτα είχα, ούτε σουίτα με τζακούζι, ούτε η Ευγενία Μανωλίδου ήταν εκεί», έγραψε.

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Η πρώτη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σήμερα η εφημερίδα @DimokratiaGr ξεπέρασε σε φαντασία ακόμη και τον εαυτό της. Στο Αμύνταιο, τόπο καταγωγής του πατρός μου μένω πάντα στο Ξενοδοχείο «Κλειώ» του φίλου μου και πρώην Δημάρχου Μάκη Ιωσηφίδη. Το ξενοδοχείο έχει πράγματι spa κλπ και για την περιοχή είναι ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο. Φυσικά δεν έχει καμμία σουίτα με τζακούζι, ούτε έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο εκεί. Προχθές που είχα επισκεφθεί, ως εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως στα Ελευθέρια της Φλωρίνης το Αμύνταιο, ήμουν χωρίς την σύζυγό μου. Όλο το περιστατικό όπως περιγράφεται στην εφημερίδα, είναι εξ ολοκλήρου προϊόν φαντασίας. Ούτε σουίτα είχα, ούτε σουίτα με τζακούζι, ούτε η @ManolidouE ήταν εκεί για να την πετύχει κάποιος υδραυλικός σε στιγμές χαλάρωσης….επιτέλους αφήστε την οικογένειά μου έξω από τις ανοησίες. Η Ευγενία ούτε ασχολείται με την πολιτική, ούτε έρχεται ποτέ στο Υπουργείο, ούτε θέλει να ασχολείται με όλα αυτά. Υπάρχουν και όρια. Διαψεύδω κατηγορηματικά όλο αυτό το «γεγονός»



Σήμερα,﻿ ο υπουργός Υγείας επανήλθε στο θέμα, με αφορμή νέο δημοσίευμα της εφημερίδας, αναφέροντας ότι «η εφημερίδα "δημοκρατία" επιμένει αυτοδιαψευδόμενη» και τονίζοντας ότι «όλο το περιστατικό, όπως περιγράφηκε, είναι προϊόν φαντασίας».

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Η σημερινή ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Η εφημερίδα @DimokratiaGr επιμένει αυτοδιαψευδόμενη. Ναι το ξενοδοχείο έχει υπηρεσίες spa, δεν έχει σουίτα με spa. Άρα όλο το γεγονός είναι ψευδές. Η σύζυγός μου είχε να επισκεφτεί το Αμύνταιο από όταν ήμασταν Αντιπολίτευση και τότε το ξενοδοχείο δεν είχε υπηρεσίες spa. Ολο το περιστατικό, όπως περιγράφτηκε είναι προϊόν φαντασίας. Τέλος ομολογώ ότι καλύτερος διαφημιστής του @kmitsotakis από τον κ. Γιάννη Φιλιππάκη τελικά δεν υπάρχει. Προσέξτε γιατί. Κάποτε πολυτελείς διακοπές που προκαλούσαν την κοινή γνώμη θεωρούνταν στα spa της Ελβετίας, στην Κουρσεβέλ και αλλού, ο Μητσοτάκης ανέβασε τόσο την Ελλάδα που πλέον το Αμύνταιο συγκρίνεται ευθέως με το Σεν Μόριτς….μπράβο μας και ευχαριστούμε κύριε Φιλιππάκη για την δημόσια αναγνώριση της προόδου της Χώρας μας.