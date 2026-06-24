Αβραμόπουλος για Qatargate: Μπούρδα η ιστορία, πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η Φον ντερ Λάιεν -Υπάρχει σκοπιμότητα - iefimerida.gr

Για το ένταλμα σύλληψης σχετικά με την υπόθεση Qatargate έδωσε απαντήσεις ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι δεν πήρε μίζες και πως τα χρήματα από τη συμμετοχή του στον Fighting Impunity, τον οργανισμό του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, δηλώνονταν κανονικά στην Εφορία, ενώ είχε λάβει και σχετική άδεια από την ΕΕ.

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Αβραμόπουλος: Μπούρδα η ιστορία, πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η Φον ντερ Λάιεν

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια. Δεν απολογούμαι, δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα», τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Ακόμα και χτες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχει τι τίτλο βάζουμε σε κάτι, αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι», τόνισε ο Δ. Αβραμόπουλος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έστειλε επιστολή στην ΕΕ η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε "μπορώ και να πληρώνομαι;’" Και λένε "βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε". Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

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Ο κ. Αβραμόπουλος συνέχισε λέγοντας πως ο Παντσέρι «είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό φάνηκε με το περίφημο Qatargate».

Όπως τόνισε. ο οργανισμός αυτός δεν ήταν κάλυψη για δραστηριότητες του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή αλλά παράλληλη δραστηριότητα.

«Θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος»

Κληθείς να απαντήσει εάν θα είναι υποψήφιος ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε ότι «αυτό θα το δούμε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω».

Ο ίδιος απέρριψε τα σενάρια περί συνεργασίας με άλλον πολιτικό φορέα ή προσέγγισης από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία», σημείωσε.