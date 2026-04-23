500 εκατ. για μέτρα στήριξης, υπάρχουν και εφεδρείες -Ανησυχία για συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έδωσε τη δυνατότητα για νέα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκ. ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.

Όμως, η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα που επιφέρει προκαλεί, συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στην κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες.

Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης κυβερνητικών στελεχών, τα οποία φοβούνται ότι μπορεί να «ροκανίσει» πολύ γρήγορα τις παροχές. Ο κ. Μητσοτάκης, στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum περιέγραψε τον κίνδυνο μίας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής που θα επηρεάσει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. «Καλώ όλους να είναι πραγματιστές και να έχουμε ένα plan b σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, καθώς κανένα κράτος δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», όπως τόνισε ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στη Λευκωσία. Είναι σαφές για τον Έλληνα Πρωθυπουργό πως αν δεν υπάρξει μία συντονισμένη απάντηση απέναντι στην κρίση η Ευρώπη θα βιώσει ισχυρότερο σοκ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπερπλεόνασμα με εφεδρεία: Η στρατηγική της κυβέρνησης για σταθερή οικονομία

Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, το υπουργείο Οικονομικών δεν ξόδεψε όλο το «κεφάλαιο» του υπερπλεονάσματος, κρατώντας ως εφεδρεία 200 εκ. ευρώ για νέα μέτρα εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ο «χρυσός κανόνας» τον οποίο εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει ως βάση να παραμείνει ανταγωνιστική η οικονομία και να ξεπεραστούν οι αντοχές της όσο μεγάλη κι αν είναι η πίεση. «Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή», είπε στο χθεσινό μήνυμα του ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας την πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά, όμως ξεκαθάρισε πως «είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε».

Ο Πρωθυπουργός βάζει σε εφαρμογή το «restart» της κυβέρνησης

Πάντως, ο Πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιήσει το πακέτο των μέτρων για να επιτύχει ένα «restart» για την κυβέρνηση του που πιέζεται σε διάφορα μέτωπα. «Αν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις, αυτό είναι εφικτό», σημειώνουν συνεργάτες του, που εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις κυβερνητικές αντοχές, παρά τις αναταράξεις των τελευταίων εβδομάδων. Η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή «πήγε πολύ καλύτερα απ’ ότι προέβλεπαν όλοι», όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, αφού περιορίστηκαν οι διαφοροποιήσεις των γαλάζιων βουλευτών. Η οικονομία μπορεί να αποτελέσει όχημα για την αντεπίθεση που επιζητά ο κ. Μητσοτάκης, ειδικότερα αν τους επόμενους μήνες το οικονομικό επιτελείο παρουσιάσει «έναν λαγό από το καπέλο» που θα δημιουργήσει το περιθώριο για επιπλέον άμεσες παρεμβάσεις. Τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί καλύπτουν το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα, γεγονός που δείχνει πως η κυβέρνηση θέλει να προσεγγίσει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την κρίση.