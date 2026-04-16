Στις 22 Απριλίου αποφασίζει η Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ -Η διαδικασία - iefimerida.gr

Την Τετάρτη 22 Απριλίου θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας αφορούν τους: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρσεις ασυλίας βουλευτών -Η κοινοβουλευτική διαδικασία

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και δικαίωμα να πάρουν τον λόγο έχουν και οι 13 βουλευτές, εφόσον το επιθυμούν. Στη συζήτηση μπορούν να παρέμβουν και οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή οι αναπληρωτές τους.

Αμέσως μετά, θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία για κάθε έναν από τους αναφερόμενους στη δικογραφία βουλευτές και για να αρθεί η ασυλία τους απαιτούνται 151 ψήφοι.

Πάντως, οι 11 από τους 13 βουλευτές έχουν ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας τους στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου οι υποθέσεις των οποίων θα εξεταστούν το μεσημέρι της Δευτέρας από την Επιτροπή Δεοντολογίας.