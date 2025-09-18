Θεσσαλονικη: Κυριακάτικο κάλεσμα στον αστικό αμπελώνα -Σεφ και pastry chef δημιουργούν με κρασι και πετιμέζι - iefimerida.gr

Μια εκδήλωση που συνδυάζει τις ποικιλίες των τοπικών κρασιών με τη μουσική, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, ο αστικός αμπελώνας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Γαστρονομική εμπειρία στον αστικό αμπελώνα Θεσσαλονικης

Οι επισκέπτες, με ελεύθερη είσοδο, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, βασισμένη στον οίνο, σε ένα χώρο που συνδυάζει το αμπέλι με το αστικό τοπίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γνωστοί chef και pastry chef της Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν μια ποικιλία από λιχουδιές και νόστιμα πιάτα, όλα εμπνευσμένα και παρασκευασμένα με βάση το κρασί: από αρωματικά γλυκά που φέρουν τη γεύση του μούστου, μέχρι αλμυρές δημιουργίες που αναδεικνύουν τις νότες των τοπικών οινικών ποικιλιών.

Θα ετοιμαστούν τραχανάς με σταφύλι και μανιτάρια, μία skg σαλάτα με ντοματίνια, ψητό μανούρι, ρόκα, σταφίδες, τραγανό κουλούρι και βινεγκρέτ από πετιμέζι, μπεζέδες με μούστο, η αγαπημένη μπουγάτσα με σύκα και κρασί.

«Γοργόνα», το κρασί του αστικού αμπελώνα

Την εμπειρία θα συμπληρώσει η παρουσία εκλεκτών κρασιών από τοπικούς παραγωγούς, αλλά και η «Γοργόνα», το κρασί του αστικού αμπελώνα. Την εκδήλωση θα συνοδεύει μουσική, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα και μετατρέποντας τον αστικό αμπελώνα σε ένα σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν το κρασί, το καλό φαγητό και την ψυχαγωγία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

AΠΕ-ΜΠΕ