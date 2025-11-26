Thanksgiving: 9 διευθύνσεις για απολαύσετε ζεστή κολοκυθόσουπα, πίτα και ψητή γαλοπούλα στην Αθήνα - iefimerida.gr

Η Ημέρα των Ευχαριστιών, το γνωστό «Thanksgiving», είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες γιορτές των ΗΠΑ, με παραδόσεις που μετρούν αιώνες.

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου (φέτος στις 27 Νοεμβρίου), σηματοδοτώντας την αρχή της εορταστικής περιόδου και φέρνοντας μαζί οικογένειες και φίλους γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι για να εκφράσουν ευγνωμοσύνη για όσα έχουν.

Η εποχή αυτή, στο κατώφλι του χειμώνα, συνδέεται με ζεστασιά, συντροφικότητα και φυσικά με το κλασικό γιορτινό μενού: ψητή γαλοπούλα, γέμιση, γλυκοπατάτες, cranberry sauce και την παραδοσιακή γλυκιά κολοκυθόπιτα.

Τα τελευταία χρόνια όμως, το Thanksgiving έχει ξεπεράσει τα σύνορα των ΗΠΑ. Πλέον γιορτάζεται σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο, και η Αθήνα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Με την αυξανόμενη αμερικανική κοινότητα, τους λάτρεις της αμερικανικής κουλτούρας και τους foodies που αναζητούν νέες γαστρονομικές εμπειρίες, όλο και περισσότερα εστιατόρια στην πόλη δημιουργούν ειδικά μενού για την Ημέρα των Ευχαριστιών, προσφέροντας αυθεντικές ή πιο δημιουργικές εκδοχές του γιορτινού δείπνου.

Από παραδοσιακά αμερικανικά πιάτα μέχρι πιο σύγχρονες, γκουρμέ προσεγγίσεις, η Αθήνα διαθέτει πλέον αρκετές επιλογές για όσους θέλουν να ζήσουν το Thanksgiving… αλά ελληνικά.

Εμείς βρήκαμε 9 εστιατόρια στην Αθήνα, από ταράτσες ξενοδοχείων μέχρι street food στέκια, όπου θα απολαύσετε αυθεντικό, αμερικάνικο δείπνο την Ημέρα των Ευχαριστιών.

GB Roof Garden

Στο GB Roof Garden του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία μπορείτε να γιορτάσετε φέτος τις Ευχαριστίες με μια αίσθηση ζεστασιάς, ευγνωμοσύνης και εκλεπτυσμένης κομψότητας.

Το εστιατόριο θα δημιουργήσει ένα εκλεπτυσμένο μενού που αποτίει φόρο τιμής στην ουσία αυτής της ξεχωριστής ημέρας, προσκαλώντας τους καλεσμένους να απολαύσουν ξεχωριστές γεύσεις και να μοιραστούν το εορταστικό πνεύμα μέσα στην κομψή ατμόσφαιρα του εμβληματικού ξενοδοχείου.

Ο μισελενάτος και πολυβραβευμένος Αστέριος Κουστούδης και ο Chef de Cuisine, Νίκος Λιόκας θα επιμεληθούν ένα μενού γεμάτο ζεστές γεύσεις όπως κολοκύθα, κάστανο γαλοπούλα, μπαχαρικά και άλλα εποχικά που αποτελούν λαχταριστή έκπληξη.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025 | 18:00 - 02:00

Hotel Grande Bretagne, Βασιλέως Γεωργίου 1 A, Πλατεία Συντάγματος﻿

10: Urban Roof

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η υπέροχη ταράτσα του ξενοδοχείου Radisson Blu Park Hotel υποδέχεται την γιορτή των Ευχαριστιών με ένα ειδικά επιμελημένο μενού και cozy, ατμόσφαιρα.

Στο 10: Urban Roof θα σε περιμένουν εποχικά πιάτα, πλούσιες φθινοπωρινές γεύσεις, καλό κρασί και ακόμα καλύτερη παρέα, όλα συνδυασμένα σε ένα εορταστικό set menu στα 60 ευρώ/άτομο.

Το Thanksgiving Dinner ξεκινά με ένα ζεστό καλωσόρισμα: ένα αρωματικό mulled wine, το κλασικό ζεστό κόκκινο κρασί με φρούτα και μπαχαρικά, που προετοιμάζει ιδανικά την ατμόσφαιρα για το γιορτινό δείπνο.

Το μενού συνεχίζεται μια μεταξένια σούπα κολοκύθας, αρωματισμένη με τζίντζερ και λάιμ, ολοκληρωμένη με αφρό από κρέμα τυριού και νύξεις τρούφας. Ακολουθεί η σαλάτα μεσκλάν, με τραγανό μπέικον, καραμελωμένα φρούτα και ψητή κολοκύθα, που ισορροπεί τέλεια μεταξύ γλύκας και αλμύρας.

Για κυρίως πιάτο, το μενού τιμά την παράδοση με μία φρέσκια γαλοπούλα, ψημένη για 16 ολόκληρες ώρες. Η γέμιση από σταφίδες, κουκουνάρι, κόλιανδρο, κάστανο και μπαχαρικά δίνει βάθος και αρώματα, ενώ ο πουρές γλυκοπατάτας με φρέσκο θυμάρι, μέλι και cranberry sauce ολοκληρώνει το πιάτο με έναν συνδυασμό comfort και γιορτινής έντασης.

Για το επιδόρπιο, το 10: Urban Roof σερβίρει ένα υπέροχο roasted cheesecake με σοκολάτα καραμέλα, κάστανο και κόκκινα φρούτα, ένα ζεστό, χειμωνιάτικο κλείσιμο του δείπνου. Μαζί, μικρές mignardises προσφέρουν μια ακόμη γλυκιά πινελιά.

Radisson Blu Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10

La Suite Lounge Rooftop﻿

Το υπέροχο rooftop εστιατόριο του ξενοδοχείου St. George Lycabettus γιορτάζει την Ημέρα των Ευχαριστιών με ένα παραδοσιακό αμερικανικό δείπνο και ανυπέρβλητη θέα προς την Ακρόπολη.

Το ειδικά διαμορφωμένο μενού του executive chef Στέφανου Παπανικολάου περιλαμβάνει φέτος την κλασσική, βελούδινη κολοκυθόσουπα που ζεσταίνει ψυχή και σώμα, ζουμερή γαλοπούλα που λιώνει στο στόμα, και μια απολαυστική, μυρωδάτη μηλόπιτα. Μια βραδιά ιδανική για οικογένεια, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα με κομψή ατμόσφαιρα και πανοραμική θέα.

St. George Lycabettus, Κλεομένους 2, Αθήνα

IT+ restaurant﻿

Το ΙΤ+, στον νέο χώρο του στη Βουκουρεστίου, προσφέρει και φέτος ένα νόστιμο μενού με πιάτα α λα καρτ για όσους θέλουν να γευτούν την εμπειρία του Thanksgiving στην Αθήνα.

Το μενού ξεκινά με τρεις λαχταριστές επιλογές από ορεκτικά που φέρνουν στο τραπέζι τα αρώματα του φθινοπώρου. Πρώτη επιλογή, μια ζεστή σούπα κολοκύθας με κρέμα καρύδας και τραγανή παρμεζάνα με σουσάμι. Δίπλα της, η πίτα κολοκύθας με κρέμα φασκόμηλου, φέτα και αρσενικό Νάξου προσφέρει μια πιο πλούσια, γήινη εκδοχή της εποχικής γεύσης. Η τρίτη επιλογή είναι μια πολύχρωμη σαλάτα με πράσινα φύλλα, kale, blue cheese, ραντίτσιο, ρόδι, πεκάν, πίκλα κρεμμυδιού και πέστο σπανάκι.

Για τα κυρίως, οι επιλογές είναι για όλα τα γούστα, από κλασική γαλοπούλα μέχρι πιο σύγχρονες δημιουργίες. Το φιλέτο γαλοπούλας σερβίρεται με maple syrup, gravy μανιταριών, cranberry–raisin chutney και αρωματική γέμιση. Για όσους θέλουν κάτι πιο premium, το Black Angus grass fed μοσχαρίσιο φιλέτο συνοδεύεται από γλυκοπατάτα, broccolini και peppercorn sauce, μια εκλεπτυσμένη επιλογή για πιο ιδιαίτερη διάθεση.

Πιο comfort και vegeterian επιλογές είναι τα capelli γεμιστά με κολοκύθα, μανιτάρια και κρέμα τρούφας καθώς και τα rigatoni με φασκόμηλο, παρμεζάνα, λεμόνι και κουκουνάρι.

Το δείπνο ολοκληρώνεται με ένα γλυκό που τιμά την εποχικότητα: μια pumpkin cheesecake tart με καραμελωμένα πεκάν, η οποία προσφέρει το τέλειο κλείσιμο, έναν συνδυασμό άνεσης και γιορτινής νοσταλγίας.

Βουκουρεστίου 30 & Σούτσου, Αθήνα

Hard Rock Cafe﻿

Το Hard Rock Cafe Athens γιορτάζει και φέτος το Thanksgiving με ένα ζεστό, γευστικό και προσεγμένο μενού που αναδεικνύει τις κλασικές γεύσεις της ημέρας των Ευχαριστιών. Από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πιάτα που παραπέμπουν σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτές της αμερικανικής παράδοσης, με έμφαση στην αυθεντική γεύση και την εποχικότητα.

Κεντρικό πιάτο είναι το Thanksgiving Dinner, μια πλούσια πρόταση που περιλαμβάνει ζουμερή γαλοπούλα, κλασική γέμιση, αφράτο πουρέ γλυκοπατάτας και αρωματική σάλτσα cranberry. Όλα μαζί δημιουργούν έναν γνώριμο, ισορροπημένο συνδυασμό που συνδέεται άμεσα με την ημέρα των Ευχαριστιών.

Για τις οικογένειες, το Kid’s Thanksgiving Dinner προσφέρει μια αντίστοιχη εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρούς επισκέπτες, με προσαρμοσμένες ποσότητες και γεύσεις.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Pumpkin Pie, το χαρακτηριστικό γλυκό του Thanksgiving, με αρωματική, κρεμώδη γέμιση και τραγανή βάση. Στο μενού περιλαμβάνεται και το Autumn Apple Fizz, ένα seasonal cocktail με νότες μήλου και φθινοπωρινά αρώματα που ταιριάζουν ιδανικά με τα γιορτινά πιάτα.

Ανδριανού 52, Μοναστηράκι

ORA by Ettore Botrini

Το ORA by Ettore Botrini, το αγαπημένο εστιατόριο του ξενοδοχείου One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα πρόκειται να γιορτάσει φέτος τις Ευχαριστίες με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, που ταιριάζει τέλεια με τη θαλασσινή αύρα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, από τις 13:00 μέχρι τις 16:00, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό brunch για τις Ευχαριστίες με τις χαρακτηριστικές δημιουργίες του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, τα εξαιρετικά γλυκά και έναν γευστικό εορταστικό μπουφέ που έχει σχεδιαστεί για να φέρει κοντά φίλους και συγγενείς.

Περιτριγυρισμένο από ζεστή εποχιακή διακόσμηση, η κομψή αλλά και ζεστή ατμόσφαιρα του Ora συμπληρώνει τέλεια την εκπληκτική θέα προς το απέραντο γαλάζιο.

O μπουφές είναι στα 90 ευρώ ανά ενήλικα, 45 ευρώ για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και δωρεάν για παιδιά κάτω των 5 ετών.

One&Only Aesthesis, Λεωφ. Ποσειδώνος 10, Γλυφάδα﻿

Athénée Athens﻿

Το εμβληματικό αθηναϊκό στέκι Athénée δεν θα μπορούσε να μην γιορτάσει το Thanksgiving με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Διοργανώνει έτσι ένα dinner από τις 19:00 της Πέμπτης με ζεστό, φθινοπωρινό μενού που τιμά τις κλασικές γεύσεις της εποχής. Το δείπνο ξεκινά με μια γλυκιά, βελούδινη σούπα κολοκύθας συνοδευόμενη από δροσιστική sour cream.

Στη συνέχεια, το τραπέζι γεμίζει χρώμα με μια φθινοπωρινή σαλάτα, πλούσια σε υφές και αρώματα: αχλάδι, κρεμώδες blue cheese, κολοκυθόσποροι και μια γλυκόξινη vinaigrette με μέλι που δένει αρμονικά όλα τα συστατικά μεταξύ τους.

Για κυρίως, το Athénée προτείνει ένα grilled turkey fillet, σερβιρισμένο με πουρέ γλυκοπατάτας, cranberry jam και gravy sauce, ένα πιάτο που αποτυπώνει την καρδιά της γιορτής μέσα από γνώριμες, comforting γεύσεις.

Το δείπνο ολοκληρώνεται με την απόλυτη γλυκιά πινελιά: μια apple pecan pie, που συνδυάζει τον ζεστό χαρακτήρα του μήλου με τη τραγανή υφή των πεκάν, προσφέροντας το τέλειο κλείσιμο σε ένα πραγματικά γιορτινό δείπνο.

Βουκουρεστίου 9, Αθήνα

Po’Boys

Ένα αυθεντικό αμερικάνικο Thanksgiving δείπνο με 35 ευρώ/άτομο διοργανώνει και φέτος το Po’Boys.

Το μενού ξεκινά με μια ζεστή, ανακουφιστική σούπα βελουτέ κολοκύθας, μια κλασική γιορτινή επιλογή που ανοίγει την όρεξη. Στη συνέχεια, το δείπνο συνεχίζεται με γαλλική κρεμμυδόπιτα σε σφολιάτα, μια πιο παιχνιδιάρικη και αρωματική εκδοχή του γνωστού French onion soup, αυτή τη φορά σε τραγανή μορφή.

Ακολουθεί το beets and greens πιάτο, ένας χρωματιστός συνδυασμός από παντζάρια, ραπανάκια, βύσσινα, γαλλικό κατσικίσιο τυρί και σπανάκι.

Για κυρίως, το μενού τιμά την παράδοση με μια σιγοκαπνιστή γαλοπούλα, σερβιρισμένη με πουρέ γλυκοπατάτας, gravy και cranberry sauce.

Το γεύμα ολοκληρώνεται με ένα ζεστό, απολαυστικό milk bread pudding με παγωτό, ενώ για όσους θέλουν μια έξτρα γιορτινή πινελιά, υπάρχει το gluhwein με μπαχαρικά creole στα 6 ευρώ.

Αγαθάρχου 12 & Λεπενιώτου, Αθήνα﻿

Moo Casa

Το Moo Casa στο Νέο Ηράκλειο, ένα από τα πιο ιδιαίτερα steak & lobster restaurants της πόλης, διοργανώνει ένα πλούσιο δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών με ένα ειδικά διαμορφωμένο μενού (60 ευρώ ανά άτομο) ενώ θα έχει live μουσική από τον Δημήτρη Φιόρα.

Η βελουτέ σούπα γλυκοπατάτας συνοδεύεται από καραμελωμένες γαρίδες, καπνιστό guanciale και ψημένα φουντούκια, δημιουργώντας έναν ζεστό, αρωματικό προπομπό για το γεύμα. Στη συνέχεια, τα Ravioli Surf & Turf (χειροποίητα ραβιόλια γεμιστά με αστακό και wagyu bacon) σερβίρονται πάνω σε πλούσια bisque και τραγανά chips παστινάκι, συνδυάζοντας θάλασσα και γη σε μια εντυπωσιακή γαστρονομική εμπειρία. Ακολουθεί μια δροσερή, γιορτινή σαλάτα κινόα, με ψητή κολοκύθα, μυρωδικά, cranberries και καραμελωμένα αμύγδαλα.

Για κυρίως, το μενού τιμά την παράδοση με μια εορταστική ψητή γαλοπούλα. Το τρυφερό φιλέτο γαλοπούλας συνοδεύεται από αρωματικό ρύζι, αποξηραμένα φρούτα και μια ντελικάτη σάλτσα βατόμουρου.

Το δείπνο ολοκληρώνεται με ένα απολαυστικό Cheesecake κολοκύθας, μια basque-style εκδοχή με παγωτό καραμέλας και αλατισμένη καραμέλα, που κλείνει τη βραδιά με ιδανική ισορροπία γλυκύτητας και ζεστασιάς.

Μαρίνου Αντύπα 62-66, Ν. Ηράκλειο

