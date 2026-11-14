7 ταβερνάκια κρυμμένα στις γειτονιές της Αθήνας που αξίζει να ανακαλύψετε -Αυθεντικές γεύσεις, ιστορία και σπιτικό φαγητό

Παραδοσιακές ταβέρνες με κρέας ή ψάρι που βρίσκονται κρυμμένες σε γειτονιές και έχουν καταφέρει να έχουν το δικό τους πιστό κοινό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο «Σήφης» στον Άγιο Δημήτριο, μια οικογενειακή ταβέρνα με ιστορία 40 ετών, σερβίρει αυθεντικές κρητικές σπεσιαλιτέ και κρεατικά σχάρας. Το καλωσόρισμα περιλαμβάνει ρακή, ενώ ξεχωρίζουν το γαμοπίλαφο, τα παϊδάκια και οι χοχλιοί.

Στη Δάφνη, η ταβέρνα «Κορωπί» λειτουργεί από το 1950, διατηρώντας τον παραδοσιακό της χαρακτήρα με τα ξύλινα βαρέλια. Πρωταγωνιστούν τα εκλεκτά κρέατα σχάρας, με το πρόβειο λουκάνικο και τις χειροποίητες τηγανητές πατάτες να ξεχωρίζουν.

Η «Κυρά Ουρανία» στην Ηλιούπολη είναι διάσημη για τα αφράτα, χειροποίητα μπιφτέκια της, μια συνταγή που παραμένει αναλλοίωτη από τη δεκαετία του 1960. Το μενού συμπληρώνεται με κρεατικά σχάρας και παραδοσιακά συνοδευτικά.

Κρυμμένα σε ένα στενό της Άνω Γλυφάδας, τα «Γιουβετσάκια» προσφέρουν σπιτικό φαγητό με εποχιακά υλικά. Ο κατάλογος ανανεώνεται και περιλαμβάνει μαγειρευτά όπως λαχανοντολμάδες, όσπρια και κρεατικά, δίνοντας έμφαση στις γνώριμες ελληνικές γεύσεις.

Κάποιες ταβέρνες δεν χρειάζονται κεντρική τοποθεσία, πολυσύχναστους δρόμους ή εντυπωσιακές προσόψεις για να καταφέρουν να προσελκύσουν κόσμο. Βρίσκονται κρυμμένες σε μικρά στενά, ανάμεσα σε πολυκατοικίες και ήσυχες γειτονιές της Αθήνας, έχοντας καταφέρει να αποκτήσουν το δικό τους πιστό κοινό. Άλλες μετρούν πολλές δεκαετίες ζωής, περνώντας από γενιά σε γενιά, και άλλες έχουν γίνει αγαπημένα στέκια χάρη στο καλό φαγητό και τη φιλόξενη ατμόσφαιρά τους.

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Σε αυτές τις ταβέρνες, το φαγητό γίνεται από μόνο του λόγος για να διασχίσεις την πόλη και να ανακαλύψεις μια γειτονιά που ίσως δεν θα επισκεπτόσουν διαφορετικά. Από οικογενειακές ταβέρνες με σπιτικά μαγειρευτά μέχρι παλιά κουτούκια με βαρέλια, παραδοσιακές ψησταριές και μικρές ψαροταβέρνες, αναζητήσαμε εκείνα τα στέκια που έχουν καταφέρει να γίνουν σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις.

Ο «Σήφης» στον Άγιο Δημήτριο: Κρητικές γεύσεις σε ένα μικρό στενό

Σε ένα μικρό στενό του Αγίου Δημητρίου, μακριά από τους κεντρικούς δρόμους, βρίσκεται μια οικογενειακή ταβέρνα που μετρά περισσότερα από 40 χρόνια ζωής. Ο «Σήφης» έχει καταφέρει να αποκτήσει πιστούς θαμώνες, οι οποίοι επιστρέφουν για τις κρητικές γεύσεις, τα καλοψημένα κρέατα και τη ζεστή φιλοξενία.

Το καλωσόρισμα γίνεται με τον παραδοσιακό κρητικό τρόπο: ρακή και ένα πιάτο με ντομάτα, αγγούρι, ελιές και παξιμάδι φτάνουν στο τραπέζι πριν ακόμη ξεκινήσει η παραγγελία. Σταθερή αξία αποτελούν τα κρεατικά της σχάρας, με την ποικιλία και τα παϊδάκια να έχουν την τιμητική τους, ενώ πολύ νόστιμο είναι και το χειροποίητο μπιφτέκι.

Τα παϊδάκια στον Σήφη

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Το γαμοπίλαφο από τα best seller πιάτα της παραδοσιακής ταβέρνας

Από το μενού δεν λείπουν οι παραδοσιακές κρητικές σπεσιαλιτέ, όπως το γαμοπίλαφο, τα σιουφιχτά με μυζήθρα και οι χοχλιοί, που σερβίρονται άλλοτε τσιγαριστοί και άλλοτε μαγειρεμένοι με κόκκινη σάλτσα. Αξίζει να δοκιμάσετε και τους λαχανοντολμάδες, όταν βρίσκονται στον κατάλογο. Τα μαγειρευτά και ορισμένες παραδοσιακές συνταγές ακολουθούν την εποχικότητα, με τις επιλογές να ανανεώνονται ανάλογα με την περίοδο.

«Κορωπί» στη Δάφνη: Μια ταβέρνα από το 1950, λίγα βήματα από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά της Δάφνης βρίσκεται σε ένα μικρό στενό, παράλληλο με την πολυσύχναστη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η ταβέρνα «Κορωπί» λειτουργεί από το 1950 και αποτελεί ένα από εκείνα τα παλιά στέκια που έχουν διατηρήσει τον χαρακτήρα τους μέσα στον χρόνο.

Περνώντας την είσοδο, η αίσθηση είναι πως αφήνεις πίσω σου τη σύγχρονη Αθήνα και μεταφέρεσαι σε μια άλλη εποχή. Τα βαρέλια έχουν περίοπτη θέση στον χώρο, θυμίζοντας τις παλιές αθηναϊκές ταβέρνες, ενώ τη σκυτάλη από τον πρώτο ιδιοκτήτη έχουν πλέον πάρει η κόρη και ο εγγονός του, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

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Η παραδοσιακή ταβέρνα «Κορωπί»/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου

Εδώ πρωταγωνιστούν τα εκλεκτά κρέατα που ψήνονται στη σχάρα, με το πρόβειο λουκάνικο να ξεχωρίζει και να αποτελεί μία από τις επιλογές που αξίζει να δοκιμάσετε. Το τραπέζι συμπληρώνουν βραστά χόρτα, χωριάτικη σαλάτα και, φυσικά, χειροποίητες τηγανητές πατάτες. Απλές, γνώριμες γεύσεις, χωρίς περιττές παρεμβάσεις, που παραμένουν η ουσία μιας καλής παραδοσιακής ταβέρνας.

«Κυρά Ουρανία» στην Ηλιούπολη: Τα φημισμένα χειροποίητα μπιφτέκια

Στην Ηλιούπολη, η «Κυρά Ουρανία» είναι μία από τις οικογενειακές ταβέρνες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη γειτονιά, καθώς λειτουργεί από τη δεκαετία του 1960. Παρότι βρίσκεται πάνω σε κεντρικό δρόμο, είναι από εκείνα τα μαγαζιά που πρέπει να γνωρίζεις για να τα ανακαλύψεις.

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Η ταβέρνα έγινε γνωστή για τα αφράτα, χειροποίητα μπιφτέκια της, που αποτελούν μέχρι σήμερα το σήμα κατατεθέν της. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ο κατάλογος ήταν λιτός, με μπιφτέκια, χόρτα, φάβα και τηγανητές πατάτες. Πλέον, την οικογενειακή επιχείρηση έχει αναλάβει η κόρη της αρχικής ιδιοκτήτριας, η οποία συνεχίζει να φτιάχνει τα περίφημα μπιφτέκια ακολουθώντας τη συνταγή της μητέρας της. Στο μενού θα βρείτε επίσης κρεατικά ψημένα στη σχάρα και χειροποίητα συνοδευτικά, διατηρώντας τον χαρακτήρα μιας παραδοσιακής συνοικιακής ταβέρνας.

«Γιουβετσάκια» στην Άνω Γλυφάδα: Σπιτικά μαγειρευτά σε ένα ήσυχο στενό

Κρυμμένα σε ένα στενό της Άνω Γλυφάδας, τα «Γιουβετσάκια» είναι από εκείνα τα ταβερνάκια που αξίζει να ανακαλύψετε για το σπιτικό, καλομαγειρεμένο φαγητό τους. Η κουζίνα ακολουθεί την εποχικότητα, με τον κατάλογο να ανανεώνεται ανάλογα με τα υλικά και τις συνταγές της κάθε περιόδου.

Αυτή την εποχή, οι λαχανοντολμάδες συγκαταλέγονται στα πιάτα που ξεχωρίζουν, ενώ στο μενού θα βρείτε επίσης κρεατικά, χόρτα εποχής, βραστό μπρόκολο και παραδοσιακά όσπρια, όπως φασόλια και ρεβίθια. Μια κουζίνα που δίνει έμφαση στις γνώριμες ελληνικές γεύσεις και στα μαγειρευτά φαγητά, αποτελώντας μια διαφορετική πρόταση για όσους αναζητούν κάτι πέρα από τις συνηθισμένες επιλογές εστίασης των νοτίων προαστίων.

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«Αξώτης» στο Πολύγωνο: Η παλιά ταβέρνα που ξεκίνησε ως στέκι οικοδόμων

Στο Πολύγωνο, μια από τις λιγότερο προβεβλημένες γειτονιές της Αθήνας, ο «Αξώτης» διατηρεί την ατμόσφαιρα μιας αυθεντικής παλιάς ταβέρνας. Η ιστορία του ξεκινά τη δεκαετία του 1950, όταν αποτελούσε στέκι των οικοδόμων της περιοχής, ενώ με τα χρόνια απέκτησε το δικό του πιστό κοινό.

Ο χώρος παραμένει παραδοσιακός, με τα κρασοβάρελα να κυριαρχούν στο εσωτερικό και την αυλή να προσφέρεται για φαγητό όταν το επιτρέπει ο καιρός. Στον κατάλογο πρωταγωνιστούν τα κρεατικά της σχάρας, με τα παϊδάκια, τη σπαλομπριζόλα και το ζουμερό κοτόπουλο παϊδάκι να αποτελούν αγαπημένες επιλογές. Ξεχωρίζει επίσης το χειροποίητο γεμιστό μπιφτέκι με τυρί, ενώ για τη μέση αξίζει να παραγγείλετε αλοιφές όπως τζατζίκι, σκορδαλιά, πικάντικο σαγανάκι και τηγανητές πατάτες. Το γεύμα συνοδεύεται από τη δική τους βαρελίσια ρετσίνα, συμπληρώνοντας την εμπειρία μιας παραδοσιακής αθηναϊκής ταβέρνας.

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Ο «Καπετάνιος» στον Πειραιά: Μια παραδοσιακή ψαροταβέρνα στη Λεύκα

Στη Λεύκα, την παλιά εργατική συνοικία ανάμεσα στα Καμίνια και τον Πειραιά, βρίσκεται μια ψαροταβέρνα που μετρά περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας. Ο «Καπετάνιος» έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα μιας παραδοσιακής συνοικιακής ψαροταβέρνας, με απλή διακόσμηση, φιλική ατμόσφαιρα και μια αυλή που αποτελεί ιδανική επιλογή για τις ηλιόλουστες ημέρες.

Ο κατάλογος είναι μικρός, με έμφαση στα φρέσκα ψάρια και στα θαλασσινά. Ανάμεσα στις επιλογές που ξεχωρίζουν είναι οι γαρίδες στη σχάρα, τα καλαμαράκια και το ξιδάτο χταπόδι, που συνοδεύεται ιδανικά με ούζο. Για τη μέση αξίζει να παραγγείλετε ορεκτικά, τα οποία είναι περιορισμένα, καθώς πρωταγωνιστούν τα ψάρια και τα θαλασσινά. Μια αυθεντική ψαροταβέρνα, μακριά από τα πολυσύχναστα σημεία του Πειραιά, που έχει δημιουργήσει το δικό της πιστό κοινό.

«Ο Ψηλορείτης» στην Καλλιθέα: Σπιτικές γεύσεις σε ένα ήσυχο στενό

Σε ένα ήσυχο στενό της Καλλιθέας, ο «Ψηλορείτης» είναι από εκείνα τα μικρά οικογενειακά ταβερνάκια που δίνουν έμφαση στο χειροποίητο φαγητό. Οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν οι ίδιοι την προετοιμασία των πιάτων, με τον κατάλογο να περιλαμβάνει γνώριμες ελληνικές γεύσεις και παραδοσιακές συνταγές.

Ο «Ψηλορείτης» βρίσκεται σε ένα ήσυχο στενό της Καλλιθέας

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Ανάμεσα στα πιάτα που αξίζει να δοκιμάσετε είναι η σφακιανή πίτα, αλλά και τα λουκάνικα με πράσο από την Καρδίτσα. Στο μενού θα βρείτε επίσης χειροποίητα κεφτεδάκια, τηγανιά, ομελέτα με τηγανητές πατάτες, σαλάτες και καλαμαράκια. Οι επιλογές καλύπτουν διαφορετικές προτιμήσεις, με έμφαση στο σπιτικό μαγείρεμα και στις απλές, παραδοσιακές γεύσεις. Ένα συνοικιακό στέκι που αξίζει να γνωρίσετε αν αναζητάτε καλό φαγητό μακριά από τους κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας.