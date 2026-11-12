Τα πιο viral γλυκά της Αθήνας: 4 top μαγαζιά που φτιάχνουν τα 3D φρούτα-πάστες που βλέπεις παντού στα social

Μοιάζουν με φρέσκα ζουμερά φρούτα αλλά μέσα τους κρύβουν τις πιο βελούδινες κρέμες. Τα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας κάνουν τα πιο λαχταριστά τρισδιάστατα γλυκά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το ζαχαροπλαστείο Tolis, πρωτοπόρος στην τάση, διαθέτει πάνω από 50 διαφορετικές επιλογές γλυκών σε σχήμα φρούτου, όπως λεμόνια και καρύδες. Επεκτείνει την τεχνοτροπία και σε γλυκά που μοιάζουν με κόκκους κακάο ή καρπούς φιστικιού.

Τα Zuccherino παρουσιάζουν έξι διαφορετικές γεύσεις τρισδιάστατων γλυκών, οι οποίες είναι όλες gluten free. Οι επιλογές περιλαμβάνουν φράουλα, raspberry, φιστίκι και λεμόνι, συνδυάζοντας εκλεκτή σοκολάτα με τραγανούς ξηρούς καρπούς και χρωματιστή ζάχαρη.

Τα ζαχαροπλαστεία Passarella, γνωστά για τις εντυπωσιακές τούρτες τους, δημιουργούν πλέον και πάστες-έργα τέχνης για καθημερινή απόλαυση. Πρόκειται για ζαχαρένια γλυπτά που ισορροπούν τη σοκολατένια γλύκα με τη φρουτένια δροσιά.

Στο Royal Pastry στον Άλιμο, οι βιτρίνες γεμίζουν με χειροποίητα, ολόφρεσκα γλυκά σε σχήματα φρούτων όπως λεμόνι, αχλάδι, μάνγκο και καρύδα. Το ζαχαροπλαστείο έχει ταυτιστεί με τα θεαματικά γλυκά στα νότια προάστια.

Εμφανισιακά είναι πιο αληθινά κι από τα φρούτα που σου στέλνουν οι γιαγιάδες και οι θείες από το χωριό, και σίγουρα πιο εντυπωσιακά από αυτά που βλέπεις στη λαϊκή και στον μανάβη, στημένα σε βουνά. Γευστικά όμως είναι σαν τις αγαπημένες σου πάστες και τάρτες, δηλαδή μεταξένια, κρεμώδη, τραγανά και παιχνιδιάρικα, πλούσια σε άρωμα και γεύση βανίλιας, σοκολάτας, υφή μαρμελάδας, σιροπιαστά και καραμελωμένα στοιχεία κ.ο.κ.

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Πρόκειται για την πιο γλυκιά οφθαλμαπάτη (trompe l'oeil), την τάση της ζαχαροπλαστικής που από τότε που εμφανίστηκε στα ζαχαροπλαστείο αλλά και στο προφίλ του διάσημου Γάλλου ζαχαροπλάστη Σεντρίκ Γκρολέ (Cédric Grolet) στο Instagram έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Εκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ξανά και ξανά τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο φτιάχνει τεράστια μύρτιλα με ζουμερή καρδιά, κατακόκκινες φράουλες, εξωτικά μάνγκο, σφριγηλά ξινόμηλα και βελούδινες μπανάνες και πολλά πολλά άλλα.

Όπως κάθε τέτοια τάση λοιπόν που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και αυτά τα γλυκά κοσμήματα πέρασαν από την υψηλή ζαχαροπλαστική και τις μπουτίκ του Γκρολέ στο Παρίσι, στα ζαχαροπλαστεία ολόκληρου του πλανήτη. Και φυσικά βρέθηκαν και στις βιτρίνες της Αθήνας ξετρελαίνοντας γλυκατζήδες και όχι μόνο με την πολύχρωμη χάρη τους αλλά και τις απολαυστικές γεύσεις τους.

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Tolis

Πάντα πρωτοπόρος και με μεγάλη παράδοση στη ζαχαροπλαστική ο Tolis ξεκίνησε να φτιάχνει μερικές κλασικές εκδοχές και τώρα έχει φτάσει στο σημείο να διαθέτει πάνω από 50 διαφορετικές επιλογές. Στο Tolis Sweet’s n’ Eats βρίσκεις από λεμόνια, πορτοκάλια και μήλα μέχρι καρύδες. Επίσης, φτιάχνει και άλλα γλυκά χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνοτροπία όπως πάστα σε σχήμα κόκκου κακάο και καρπό φιστικιού με τις ανάλογες γεύσεις φυσικά.

Πλ. Δημοκρατίας, Νίκαια, τηλ.: 210 4908 090

Φωτογραφία: zuccherino.gr

Φωτογραφία: zuccherino.gr

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Φωτογραφία: zuccherino.gr

Zucherrino

Σε 6 διαφορετικές γεύσεις, και όλα gluten free, θα τα βρείτε στα Zucherrino. Φράουλα, raspberry, φιστίκι, λεμόνι, κακάο και blueberry βουτηγμένα στη χρωματιστή ζάχαρη, την εκλεκτή σοκολάτα και την τραγανή υφή των ξηρών καρπών. Τόσο όμορφα που θα θέλετε να τα κοιτάτε συνέχεια αλλά και τόσο νόστιμα που δεν θα τα χορταίνετε, από την πρώτη ως την τελευταία κουταλιά.

Κολοκοτρώνη 18, τηλ.: 210 3257 826

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Passarella

Τα ζαχαροπλαστεία Passarella μας έμαθαν ότι μπορούμε να έχουμε γλυκό και τρισδιάστατο ό,τι τραβάει η όρεξή μας και κατεβάζει η φαντασία μας. Μετά τις τούρτες-υπερπαραγωγή λοιπόν φτιάχνουν και τις πάστες-έργα τέχνης για να μπορούμε να απολαμβάνουμε και σε πιο καθημερινές περιστάσεις κάτι τόσο εξαιρετικό. Ζαχαρένια γλυπτά που ισορροπούν τέλεια τη σοκολατένια γλύκα με τη φρουτένια δροσιά.

Λεωφ. Δημοκρατίας 2, Μελίσσια, τηλ: 210 6133 986

Royal Pastry

Λεμόνι, αχλάδι, μπανάνα, φιστίκι, φράουλα, μάνγκο, ράσμπερι, κακάο, καρύδα και μανταρίνι. Μοσχομυριστά, ολόφρεσκα και πεντανόστιμα θα τα βρείτε στις προθήκες και στις βιτρίνες του ζαχαροπλαστείου των νοτίων που έχει ταυτίσει το όνομα του με τα θεαματικά γλυκά. Όλα χειροποίητα από το Α ως το Ω.

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Θεομήτορος 24, Άλιμος, τηλ.: 210 9960 939