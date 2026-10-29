Τα πιο Χάλογουιν γλυκά στην Αθήνα: Μπισκότα, τούρτες, cupcakes και μακαρόν σε 4 top ζαχαροπλαστεία της πόλης - iefimerida.gr

Γιορτάζουμε το Halloween με βουτυρένιες κολοκύθες, νυχτερίδες από σοκολάτα και ζαχαρωτά φαντάσματα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκα υλικά από τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα ζαχαροπλαστεία Fresh προτείνουν την κολοκύθα σε ποικίλες γλυκές εκδοχές, από πάστες με γκανάζ λευκής σοκολάτας και μπαχαρικά μέχρι 3D bitter chocolate pumpkins, μακαρόν και μπισκότα, όλα φτιαγμένα με σύγχρονες τεχνικές και εκλεκτά υλικά.

Ο μπισκοτένιος κόσμος του Cookie spot γεμίζει με σοκολατένια ghost cookies και bad velvet cookies, στολισμένα με ζαχαρωτά Halloween. Οι δημιουργίες τους προτείνονται ως ιδανικές για συνδυασμό με ζεστά ροφήματα όπως γάλα, καφέ ή σοκολάτα.

Τα ζαχαροπλαστεία Passarella ειδικεύονται στις εντυπωσιακές θεματικές τούρτες. Για το Halloween δημιουργούν γιγάντια πορτοκαλί τέρατα και κολοκύθες από αφράτα παντεσπάνια, ιδανικές για γενέθλια και πάρτι που συμπίπτουν με τη γιορτή.

Στα ζαχαροπλαστεία Tsirou στήνεται ένα σύμπαν Halloween φτιαγμένο από sugarprint. Τυπώνουν σε 3D διάσημους ήρωες ταινιών τρόμου, όπως ο Chucky, οι πρωταγωνιστές του Vampire Diaries και η φιγούρα του Scream, πάνω σε τούρτες.

Μπορεί το Halloween να μην είναι ελληνικό, είναι όμως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για χαρά και γιορτή μέσα στο φθινόπωρο και πριν μπούμε για τα καλά σε mood Χριστουγέννων. Μια ακόμα αφορμή να περάσουμε καλά όχι μόνο φορώντας πολύχρωμες στολές, πηγαίνοντας σε παιδικά πάρτι ή βγαίνοντας έξω με τις παρέες μας αλλά και τρώγοντας λαχταριστά γλυκά. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε τραγανά μπισκότα, αφράτα κέικ και πολύχρωμες τούρτες, όσο «τρομακτικά» και να είναι.

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Πάστα κολοκύθα, Ζαχαροπλαστεία Fresh/ Φωτογραφία: Instagram

Cupcake κολοκύθα, Ζαχαροπλαστεία Fresh/ Φωτογραφία: Instagram

Lotus macarons, Ζαχαροπλαστεία Fresh/ Φωτογραφία: Instagram

Fresh

Στα ζαχαροπλαστεία που έχουν πάντα κάτι νέο και ευφάνταστο να μας προτείνουν θα βρεις την κολοκύθα σε όλες τις γλυκές εκδοχές. Πάστα με γκανάζ λευκής σοκολάτας με μπαχαρικά και κρεμέ καφέ και πάστα με κομποτέ κολοκύθας, βανίλια Μαδαγασκάρης και παντεσπάνι αμυγδάλου. Σοκολατάκια γάλακτος σε σχήμα κολοκύθας, φίνα μακαρόν με γεύση lotus ή μανταρίνι με Halloween σχέδιο, 3D bitter chocolate Pumpkin γεμάτη m&m’s, μπισκότα και κέικ με πορτοκαλί βουτυρόκρεμα και ζαχαρόπαστα. Όλα φτιαγμένα με τα εκλεκτότερα των υλικών και τις πιο σύγχρονες τεχνικές.

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Λ. Συγγρού 96, Κουκάκι, τηλ: 211 4112 633

Cookie spot

Ο αγαπημένος μας μπισκοτένιος κόσμος έχει γεμίσει νυχτερίδες και φαντάσματα, τρομακτικά νόστιμα! Σούπερ σοκολατένια ghost cookies που μοσχοβολάνε βούτυρο και λιώνουν στο στόμα και bad velvet cookies, δηλαδή red velvet με κομμάτια λευκής κουβερτούρας, στολισμένα με Halloween ζαχαρωτά. Ιδανικά για βουτιές σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα, σε μια κούπα δυνατό καφέ ή ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα.

Λεωφ. Κηφισίας 129, Αμπελόκηποι, τηλ.: 210 6983 637

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Passarella

Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τα ζαχαροπλαστεία Passarella είναι οι τούρτες με εντυπωσιακά σχέδια που καλύπτουν κάθε γούστο και περίσταση. Αν τα γενέθλια σου πέφτουν κοντά στο Halloween λοιπόν, ή το παιδί-ανίψι-βαφτιστήρι σου θέλει να κάνει θεματικό πάρτι αυτές τις ημέρες και ψάχνεις να του κάνεις ένα αξέχαστο δώρο, την καλύτερη τούρτα θα τη βρεις εκεί. Ένα γιγάντιο πορτοκαλί τέρας γεμάτο βελούδινη κρέμα, μια κολοκύθα χτισμένη με αφράτα παντεσπάνια και άλλα πεντανόστιμα σε περιμένουν.

Βασιλίσσης Όλγας 4 & 28ης Οκτωβρίου, Μαρούσι, τηλ. 211 1003 062

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Chucky 3d/ Φωτογραφία: tsirou.gr



Friday13 3d/ Φωτογραφία: tsirou.gr

Wednesday 3d/ Φωτογραφία: tsirou.gr

Tsirou

Ένα ολόκληρο Halloween σύμπαν φτιαγμένο από sugarprint έχει στηθεί στα ζαχαροπλαστεία Tsirou. Εκεί τυπώνουν 3D πάνω σε ζάχαρη όχι μόνο τα κλασικά Halloween σχέδια αλλά και όλους τους εμβληματικούς ήρωες ταινιών και σειρών τρόμου. Ο Chucky στέκεται στην κορυφή μιας λευκής τούρτας, τα αιματοβαμμένα δέντρα του Friday 13 και του Camp Crystal Lake περικυκλώνουν μια άλλη, οι πρωταγωνιστές του Vampire Diaries, η Wednesday και η φιγούρα του Scream κάνουν το μαύρο και το μωβ πιο λαχταριστά από ποτέ.

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Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 31, Πειραιάς, τηλ.: 210 4100 088