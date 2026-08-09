Natu: Ένα ξεχωριστό sushi experience στο εστιατόριο του καταπράσινου κήπου του μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή -Γιατί να πάτε - iefimerida.gr

Το εστιατόριο Natu, μέσα στον καταπράσινο κήπο του μουσείου στην Κηφισιά, εμπλουτίζει το μενού με sushi από Ιάπωνα σεφ. Οι γεύσεις που ξεχωρίσαμε.

Από το πρώτο φως της ημέρας, όταν ο καταπράσινος κήπος λούζεται από τον ήλιο, μέχρι αργά το βράδυ, όταν τα διακριτικά φώτα και τα τρεχούμενα νερά δημιουργούν μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα, το Natu αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους all day προορισμούς της Κηφισιάς. Φέτος, όμως, δεν επενδύει μόνο στην ξεχωριστή αίσθηση του χώρου του, αλλά ανοίγει και ένα νέο γαστρονομικό κεφάλαιο, φέρνοντας την τέχνη του αυθεντικού sushi στον εντυπωσιακό μυστικό κήπο του.

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Ο μυστικός καταπράσινος κήπος στην Κηφισιά

Έξι χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το αγαπημένο εστιατόριο που βρίσκεται στον κήπο του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή συνεχίζει να εξελίσσεται, εμπλουτίζοντας διαρκώς τις γευστικές του προτάσεις. Το Natu, που ανήκει στον όμιλο «Δειπνοσοφιστήριον» και έχει καθιερωθεί για τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα και τη φιλοσοφία της ποιοτικής φιλοξενίας, στρέφει τώρα το βλέμμα του στην Ιαπωνία, παρουσιάζοντας μια νέα live sushi εμπειρία.

Άποψη του χώρου

Natu: Στον καταπράσινο κήπο δημιουργούνται live τα πιάτα με το sushi

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως όλα ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή, μπροστά στους επισκέπτες. Ένας Ιάπωνας sushi chef δημιουργεί κάθε πιάτο live, μετατρέποντας την προετοιμασία σε μέρος της συνολικής εμπειρίας. Η τεχνική, η ακρίβεια των κινήσεων και η χρήση φρέσκων υλικών δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν από κοντά την ιαπωνική γαστρονομική τέχνη, μέσα σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σκηνικά της πόλης.

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Το sushi ετοιμάζεται live μπροστά στους επισκέπτες του εστιατορίου

Θα βρείτε sushi menu στο εστιατόριο Natu

Το νέο menu κινείται ανάμεσα στην αυθεντική ιαπωνική κουζίνα και τις σύγχρονες japanese fusion επιρροές. Ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίζουν βρίσκεται το salmon tataki με yuzu dressing και spicy mayonnaise, το δροσερό salmon tartare με tobiko, αβοκάντο και αγγούρι, αλλά και μια ανάλαφρη green salad που συνδυάζει σολομό, τόνο και λαβράκι.

Κλασικά και αγαπημένα maki rolls

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Natu: Η δική μας εμπειρία

Έχω επισκεφθεί πολλές φορές τον καταπράσινο κήπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, εκεί όπου βρίσκεται το Natu, και κάθε φορά φεύγω με την ίδια σκέψη: δεν υπάρχει ιδανική ώρα για να τον απολαύσεις. Το πρωί και το μεσημέρι είναι μια πραγματική όαση δροσιάς, ιδανική για καφέ, brunch ή ένα ελαφρύ γεύμα με ένα ποτήρι κρασί. Όσο όμως πέφτει ο ήλιος, ο χώρος μεταμορφώνεται.

Άποψη του χώρου

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, οι ήχοι από τα τρεχούμενα νερά και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν ένα σκηνικό που σε κάνει να ξεχνάς πως βρίσκεσαι στην Αθήνα. Είναι από εκείνα τα μέρη που σε καλούν να χαλαρώσεις, είτε για ένα προσεγμένο δείπνο είτε απλώς για ένα από τα δροσερά signature cocktails του.

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Αυτή τη φορά, ανέβηκα στην Κηφισιά με αφορμή το νέο sushi menu, το οποίο έρχεται να εμπλουτίσει τη μεσογειακή ταυτότητα του εστιατορίου, ανοίγοντας ένα διαφορετικό γαστρονομικό κεφάλαιο. Η ιδέα του live sushi, με τον Ιάπωνα chef να ετοιμάζει τις δημιουργίες του μπροστά στους επισκέπτες, δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξει κανείς το Natu για μια καλοκαιρινή έξοδο.

Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Το δείπνο ξεκίνησε με μια δροσερή Wakame Salad, με τραγανά φύκια που άνοιξαν ιδανικά την όρεξη. Στη συνέχεια δοκίμασα τα Steamed Gyoza και ξεχώρισα εκείνα με γαρίδα και κοτόπουλο, καθώς η ζύμη ήταν λεπτή, αφράτη και η γέμιση ιδιαίτερα ισορροπημένη. Από το τραπέζι δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Edamame. Αν και δοκίμασα τόσο τα κλασικά όσο και τα πικάντικα, ομολογώ ότι τα δεύτερα ήταν πιο κοντά στις δικές μου γευστικές προτιμήσεις.

Steamed Gyoza/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

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Ποικιλία ωμών ψαριών από σολομό και τόνο μέχρι ελληνικό λαβράκι

Στο μενού των ορεκτικών υπάρχουν ακόμη αρκετές επιλογές για όσους θέλουν να μοιραστούν διαφορετικές γεύσεις, όπως τα Yakitori Chicken με σάλτσα teriyaki, τα Beef Kushiyaki, αλλά και τα τραγανά Harumaki με τη δροσερή σάλτσα εσπεριδοειδών.

Το κυρίως μέρος της εμπειρίας, φυσικά, ήταν το sushi. Στο τραπέζι έφτασαν πιατέλες με διαφορετικές δημιουργίες, από nigiri και sashimi μέχρι maki και uramaki, δίνοντας την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πολλές διαφορετικές γεύσεις. Προσωπικά ξεχώρισα τα nigiri με τόνο και λαβράκι, καθώς η φρεσκάδα του ψαριού αναδεικνυόταν χωρίς περιττές παρεμβάσεις.

Ποικιλία με sushi/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

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Από τα maki rolls, τα αγαπημένα μου ήταν το Spicy Tuna, με την ευχάριστη πικάντικη επίγευση, και το Tiger Roll με γαρίδα και πικάντικη μαγιονέζα. Στα uramaki, το Rainbow ήταν από εκείνα τα πιάτα που σε κερδίζουν τόσο με την εμφάνιση όσο και με τη γεύση, αφού συνδυάζει γαρίδα, ρόκα και λεπτές φέτες σολομού, τόνου, λαβρακιού και αβοκάντο. Εξίσου απολαυστικό βρήκα και το Philadelphia Roll, με τον σολομό να αγκαλιάζει εξωτερικά το ρολό, σε συνδυασμό με cream cheese και αβοκάντο.

Ποικιλία με sushi / Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Το γεύμα ολοκληρώθηκε με Mochi Ice Cream στις γεύσεις σοκολάτα, μάνγκο, βανίλια και φρούτα του πάθους, μια δροσερή επιλογή που ταιριάζει ιδανικά μετά από ένα sushi dinner. Αν, όμως, βρεθείτε στο Natu, αξίζει να αφήσετε λίγο χώρο και για το διαχρονικό best seller του μεσογειακού μενού, την περίφημη πάστα αμυγδάλου, που έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους.

Mochi Ice Cream/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

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Τελικά, αυτό που μένει περισσότερο από την εμπειρία δεν είναι μόνο οι γεύσεις. Είναι η αίσθηση ότι μέσα σε έναν από τους ομορφότερους κήπους της Αθήνας, η μεσογειακή κουζίνα συναντά δημιουργικά την ιαπωνική γαστρονομία. Και αυτό το γευστικό «πάντρεμα» αποδεικνύει πως, όταν γίνεται με φροντίδα και σεβασμό στις πρώτες ύλες, μπορεί να χαρίσει πραγματικά όμορφες εκπλήξεις στον ουρανίσκο.