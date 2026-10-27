Στοά Αρσακείου: Πάνω από 270.000 επισκέπτες σε δύο μήνες -Εστιατόρια, deli, θέατρο -Όσα βρίσκονται κάτω από τον γυάλινο θόλο - iefimerida.gr

Ένα από τα ιστορικότερα περάσματα της Αθήνας αποκτά ξανά ζωή. Η Στοά Αρσακείου βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, ύστερα από μια εκτεταμένη αποκατάσταση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 40 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται στο Μέγαρο Αρσακείου στο πλαίσιο 35ετούς μίσθωσης. Στόχος είναι η σύνδεση του ιστορικού παρελθόντος της Στοάς, που εγκαινιάστηκε το 1907, με το σύγχρονο μέλλον της πόλης.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε πέντε άξονες: γαστρονομία, αγορά ελληνικών προϊόντων, δημιουργία, πολιτισμό και εκπαίδευση. Στο κέντρο διαμορφώνεται μια εσωτερική «αστική πλατεία» που συνδυάζει εμπορικές με πολιτιστικές χρήσεις.

Κεντρική θέση κατέχει η «Στοά Αγορά», η οποία συγκεντρώνει πάνω από 4.000 κωδικούς προϊόντων από 370 μικρούς και μεσαίους παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Το εγχείρημα ήδη δείχνει θετικά αποτελέσματα, προσελκύοντας 270.000 επισκέπτες στους δύο πρώτους μήνες πιλοτικής λειτουργίας και δημιουργώντας 400 θέσεις εργασίας. Απευθύνεται τόσο στους Αθηναίους όσο και στους ξένους επισκέπτες.

Ένα επενδυτικό σχέδιο που χρειάστηκε επτά χρόνια αδειοδοτήσεων και κατασκευαστικών εργασιών.

Μια ιστορική Στοά που εγκαινιάστηκε το 1907

Το εγχείρημα αναπτύσσεται σε περίπου 13.000 από τα συνολικά 25.000 τετραγωνικά μέτρα του Μεγάρου Αρσακείου, στο πλαίσιο 35ετούς μίσθωσης. Η συνολική επένδυση έχει παρουσιαστεί στα περίπου 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22 εκατ. από τη Legendary Food και περίπου 18 εκατ. από τους μισθωτές. Πρόκειται, όμως, για κάτι περισσότερο από την ανακαίνιση ενός εμπορικού χώρου. Το Μέγαρο Αρσακείου έχει ιστορία σχεδόν δύο αιώνων, ενώ η ίδια η Στοά εγκαινιάστηκε το 1907 και αποτέλεσε επί δεκαετίες χαρακτηριστικό σημείο της εμπορικής ζωής της πρωτεύουσας.

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Η Στοά Αρσακείου βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, ύστερα από μια εκτεταμένη αποκατάσταση

«Η φιλοσοφία είναι να ενώσουμε το παρελθόν με το μέλλον. Να δουν οι νεότεροι τι παράγει αυτή η χώρα και οι μεγαλύτεροι να ξαναζήσουν πράγματα που είχαν ζήσει στο παρελθόν», λέει ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food.

Το Μέγαρο Αρσακείου έχει ιστορία σχεδόν δύο αιώνων, ενώ η ίδια η Στοά εγκαινιάστηκε το 1907

Κάτω από τον χαρακτηριστικό γυάλινο θόλο, ένα μεγάλο κυκλικό κοινό τραπέζι βρίσκεται στο κέντρο μιας εσωτερικής «αστικής πλατείας». Γύρω του αναπτύσσονται διαφορετικές χρήσεις, με το νέο μοντέλο της Στοάς να στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: γαστρονομία, αγορά ελληνικών προϊόντων, δημιουργία, πολιτισμό και εκπαίδευση.

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«Ένα κτίριο 25.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 200 χρόνια από ανθρώπους με όραμα. Το όραμα ξαναγεννιέται. Με το όραμα πάμε μπροστά», σημειώνει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.

Στο ίδιο συγκρότημα εξακολουθεί να λειτουργεί το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, ενώ έχουν προστεθεί το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Η εμπορική και γαστρονομική δραστηριότητα συνδυάζεται έτσι με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές χρήσεις.

Το εγχείρημα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους και τους χιλιάδες εργαζομένους του κέντρου όσο και στους ξένους επισκέπτες

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Ιδιαίτερη θέση στο εγχείρημα καταλαμβάνει η ελληνική παραγωγή. Στη Στοά Αγορά έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 4.000 κωδικοί προϊόντων από περίπου 370 μικρούς και μεσαίους παραγωγούς από ολόκληρη τη χώρα.

«Το έναυσμα ήταν να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε προϊόντα μικρών και μεσαίων Ελλήνων παραγωγών από όλη την Ελλάδα», εξηγεί ο Δημήτρης Ράμφος, γενικός διευθυντής της Στοάς Αγορά. «Θέλαμε να τα βρίσκει σε ένα σημείο ο καταναλωτής. Θα θέλαμε οι Αθηναίοι να μπορούν να βρουν ό,τι βρίσκουν στις διακοπές τους, σε μια εξόρμηση ή στο χωριό τους, να το βρίσκουν και εδώ».

Περίπου 270.000 επισκέπτες πέρασαν από τη Στοά κατά τους δύο πρώτους μήνες της πιλοτικής λειτουργίας

Το εγχείρημα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους και τους χιλιάδες εργαζόμενους του κέντρου όσο και στους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με τον κ. Ράμφο, για το ελληνικό κοινό ιδιαίτερη απήχηση έχουν τα τυριά, τα αλλαντικά και τα ορεκτικά, ενώ οι ξένοι στρέφονται περισσότερο σε συσκευασμένα ελληνικά προϊόντα που μπορούν να μεταφέρουν στην πατρίδα τους. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά: περίπου 270.000 επισκέπτες πέρασαν από τη Στοά κατά τους δύο πρώτους μήνες της πιλοτικής λειτουργίας, ενώ το έργο συνδέεται με 400 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η Στοά λειτουργεί πλέον επτά ημέρες την εβδομάδα.﻿

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Κάτω από τον χαρακτηριστικό γυάλινο θόλο, ένα μεγάλο κυκλικό κοινό τραπέζι βρίσκεται στο κέντρο μιας εσωτερικής «αστικής πλατείας»

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τα εγκαίνιά της, η Στοά Αρσακείου επιχειρεί έτσι να επανασυνδέσει όχι μόνο τη Σταδίου με την Πανεπιστημίου, την Πεσμαζόγλου και την Αρσάκη, αλλά και δύο διαφορετικές εποχές της Αθήνας: εκείνη του ιστορικού εμπορικού περάσματος με τη σύγχρονη πόλη της γαστρονομίας, της παραγωγής, του πολιτισμού και της καθημερινής συνάντησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ