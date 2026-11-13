Πού τρώμε smash burger στην Αθήνα τώρα: 5 top επιλογές -Τραγανό μπέικον, λιωμένο τσένταρ, χειροποίητες πίκλες

Όσα λαχταριστά πατημένα burger και να έχουμε φάει ήδη στην πόλη, συνεχίζουν να εμφανίζονται καινούργια που βάζουν κάθε φορά τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Guilty Adam, από ghost kitchen στη Μεταμόρφωση, καθιερώθηκε σε νέο χώρο στη Νέα Ερυθραία. Το κλασικό smash burger του συνδυάζει διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τραγανό μπέικον, τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια και χειροποίητες πίκλες.

Το Epos, με καταγωγή από την Αντίπαρο, επεκτάθηκε στην Αθήνα με καταστήματα σε Χαλάνδρι και Γλυφάδα. Εστιάζει στην ποιότητα του κρέατος και το ψήσιμο, προσφέροντας αποκλειστικά δύο εκδοχές αυθεντικού αμερικανικού cheeseburger.

Στο Μοναστηράκι, το One Burger ξεχωρίζει με τον ιδιαίτερο χώρο του που μοιάζει με γκαλερί. Τα μπέργκερ του περιέχουν aioli για σκορδάτη γεύση, ενώ ο κατάλογος διαθέτει και καυτερές επιλογές με πιπεριές chipotle και jalapenos.

Το «4στοιχεία» στα Εξάρχεια συνδυάζει την αμερικανική κουλτούρα με ελληνικές γεύσεις. Σερβίρει ιδιαίτερα μπέργκερ με Μετσοβόνε και μαγιονέζα τρούφας ή με χωριάτικο λουκάνικο, μαζί με μπίρες από μικρούς παραγωγούς.

Τα μπεργκεράδικα της Αθήνας είναι πλέον λίγο λιγότερα από τα σουβλατζίδικά της. Τα τελευταία χρόνια το κυνήγι του καλού μπέργκερ έχει γίνει μανία, κάτι σαν ιερή αποστολή για σεφ και foodies. Ιδιαίτερα τα smash, δηλαδή αυτά που ψήνονται στην πλάκα με ειδική πρέσα για να γίνουν τραγανά απ’ έξω και ζουμερά μέσα, είναι η πιο ανερχόμενη τάση του ελληνικού street food γι αυτό ήδη όλοι μας έχουμε 1-2 αγαπημένα τα οποία απολαμβάνουμε σταθερά. Επειδή όμως η γευστική αντίληψη εξελίσσεται με την επανάληψη και την τριβή θέλουμε συνεχώς να δοκιμάζουμε καινούργια και να συγκρίνουμε κλασικές και πειραγμένες εκδοχές.

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Guilty Αdam

Ξεκίνησε ως ghost kitchen σε ένα στενό κάπου στη Μεταμόρφωση αλλά είχε τόσο μεγάλο σουξέ που γρήγορα μεταφέρθηκε σε έναν μοντέρνο χώρο στη Νέα Ερυθραία. Το κλασικό του έχει όλα όσα πρέπει να έχει ένα ορίτζιναλ smash: δύο άψογα ψημένα μοσχαρίσια μπιφτέκια, τραγανό μπέικον, φρέσκο iceberg, γνήσιο τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια που λιώνουν στο στόμα και αγγούρι που το πικλάρουν μόνοι τους. Συνδύασε το με τις τηγανητές πατάτες τους που είναι πάντα τόσο καλοτηγανισμένες που τρώγονται άνετα και σκέτες.

Στροφυλίου 146, Νέα Ερυθραία, τηλ.: 210 8000 750

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Epos

To αυθεντικό αμερικάνικο smash αφήνει το κορυφαίας ποιότητας κρέας και το μαεστρικό ψήσιμο να μιλούν από μόνα τους, γι αυτό και στο Epos φτιάχνουν αποκλειστικά μόνο δύο εκδοχές. Ευτυχώς, εκτός από την Αντίπαρο, από όπου ξεκίνησαν, τα βρίσκουμε πλέον και στην Αθήνα και μάλιστα σε spot που βολεύουν και τα βόρεια(Χαλάνδρι) και τα νότια(Γλυφάδα). House cheeseburger φτιαγμένο με μπριός, τσένταρ και πικάντικη μαγιονέζα με ψιλοκομμένες πίκλες και classic cheeseburger με τσένταρ, κρεμμύδι, πίκλα, μουστάρδα και κέτσαπ για να διαλέξεις.

Λυκούργου 2, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6725 899/ Γιαννιτσοπούλου 3, Γλυφάδα, τηλ.: 210 9681 181

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One burger

Αυτό το μπεργκεράδικο είναι το πιο ιδιαίτερο στο είδος του, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στον μεταμοντέρνο χώρο του που μοιάζει περισσότερο με γκαλερί παρά με φαγάδικο, όλα είναι σμιλεμένα στο μάρμαρο, εκτός από το φαγητό φυσικά. Το μονό και το διπλό smash εκτός από μαρούλι, ντομάτα και κέτσαπ έχουν μέσα και aioli που τα κάνει ελαφρώς σκορδάτα και τους πάει πολύ. Για τους λάτρεις των καυτερών ο κατάλογος έχει και επιλογές με καπνιστή πιπεριά (chipotle) και jalapenos.

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Αγάθωνος 7, Μοναστηράκι

4στοιχεία

Το σκηνικό σε αυτό το μέρος σε πάει κατευθείαν Αμερική αφού όχι μόνο είναι γεμάτο γκράφιτι αλλά ραπάρει κιόλας. Ταυτόχρονα σου θυμίζει όμως και που βρίσκεσαι αφού οι ήχοι αλλά και οι γεύσεις βάζουν την Ελλάδα στο επίκεντρο. Αξίζει να δοκιμάσεις το 4 στοιχεία που εκτός από υποδειγματικά ψημένο μοσχαρίσιο μπιφτέκι έχει μέσα Μετσοβόνε, μανιτάρια με σκόρδο και μαγιονέζα που μοσχοβολάει τρούφα και το Straight out of exarcheia μπέργκερ που φτιάχνεται με χωριάτικο λουκάνικο και διπλό τυρί. Στα plus, οι προσεκτικά διαλεγμένες μπίρες μικρών παραγωγών που διαθέτει.

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Μεσολογγίου 1, Εξάρχεια, τηλ.: 210 3803 529

Only buns

Κάποιοι αγαπούν τις ξένες γαστρονομικές κουλτούρες και κάποιοι τις παλιές εποχές. Αν ανήκεις και στις δύο κατηγορίες κατέβα Νίκαια για 90τιλα και Υ2Κ εμπειρίες. Σε αυτό το concept όλα έχουν κάτι από ρετρό gaming. Το best seller λέγεται memory card και το φτιάχνεις όπως θέλεις ενώ το Yosi έχει κατσικίσιο τυρί, παρμεζάνα, μανιτάρια και τρούφα. Μέχρι και ένα που λέγεται Dr. Neo έχει ο κατάλογος στο οποίο πρωταγωνιστεί η σπιτική BBQ sauce. Και το καλύτερο; Όσο περιμένεις σου δίνουν game boy για να παίζεις.

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 34, Νίκαια, τηλ.: 211 1104 463