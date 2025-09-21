Χειροποίητες πίτες, κρουασάν και σάντουιτς -Οι καλύτερες διευθύνσεις για πρωινό στο χέρι για την επιστροφή στο γραφείο - iefimerida.gr

Από τους παραδοσιακούς μέχρι τους new age φούρνους και τα μαγαζιά για πρωινό στην Αθήνα θα βρείτε πολλές επιλογές σε πίτες, κρουασάν και σάντουιτς.

Το πρωινό γεύμα θεωρείται από μεγάλο ποσοστό ανθρώπων το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, ωστόσο στις μεγαλουπόλεις, συμπεριλαμβανόμενης και της χώρας μας, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε όπως το Σαββατοκύριακο ή την περίοδο των διακοπών. Αντίθετα, το «πρωινό στο χέρι» έχει γίνει ο κανόνας για εργαζόμενους, φοιτητές, αλλά και μαθητές. Από τον καφέ στο πλαστικό ποτήρι, μέχρι την τυρόπιτα ή το κουλούρι Θεσσαλονίκης, το να ξεκινάμε τη μέρα «στο δρόμο» έχει εξελιχθεί σε ένα χαρακτηριστικό αστικό τελετουργικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταχύτητα της καθημερινότητας σε συνδυασμό με το ωράριο εργασίας που ξεκινά νωρίς το πρωί και τον χρόνο να πιέζει, οι περισσότεροι αναζητούν κάτι γρήγορο, εύκολο και οικονομικό. Το πρωινό στο χέρι συνδυάζει ακριβώς αυτά τα στοιχεία: πρακτικότητα, χαμηλό κόστος και γεύση. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν τον πρώτο καφέ της ημέρας να τον αγοράσουν από ένα αγαπημένο τους μαγαζί απολαμβάνοντας την ποικιλία της προτίμησης τους και να τον συνοδέψουν με τυρόπιτα, μπουγάτσα, σάντουιτς ή κουλούρι που συναντάμε σε κάθε γωνιά της πόλης.

Γενικότερα οι πίτες παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων -ειδικά η τυρόπιτα -, όπως και το κουλούρι Θεσσαλονίκης και τα σάντουιτς με ζυμωτό χειροποίητο ψωμί.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το «πρωινό στο χέρι» δεν είναι μια νέα τάση, αλλά έχει ρίζες στις δεκαετίες του ’60 και ’70, όταν οι πρώτοι φούρνοι και καντίνες έξω από γραφεία και σχολεία άρχισαν να προσφέρουν «φαγητό στο δρόμο». Με την άνοδο του take away και delivery τη δεκαετία του ’90, το πρωινό στο χέρι εδραιώθηκε. Σήμερα, με την άνθηση των καφέ-μπαρ και την κουλτούρα του “coffee to go”, η τάση αυτή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά εξελίσσεται με πιο υγιεινές επιλογές όπως smoothies, μπάρα δημητριακών, φρούτα ή σάντουιτς με βιολογικά προϊόντα.

Πίτες, σάντουιτς, αλλά και υγιεινές επιλογές για πρωινό στο χέρι: Οι τοπ διευθύνσεις

Γιαούρτι με μέλι, κρέμα ή ρυζόγαλο με κανέλα στη «Στάνη»

Σχεδόν έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει το κλασικό γαλακτοπωλείο/ ζαχαροπλαστείο «Η Στάνη», στην Ομόνοια, που σερβίρει φρεσκότατες πάστες, μιας άλλης εποχής, όπως αμυγδάλου, ποντικάκι, αλλά και γλυκά ταψιού, αφράτα τσουρέκια και λουκουμάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιαούρτι με μέλι στη Στάνη

Για πιο comfort πρωινό στο χέρι έχει τέλεια κρέμα και ρυζόγαλο πασπαλισμένα με μπόλικη κανέλα, αλλά και γιαούρτι με μέλι, για όσους ψάχνουν μια πιο υγιεινή πρόταση για πρωινό. Το γιαούρτι με μέλι είναι από τα best seller του μαγαζιού και γίνεται ανάρπαστο από όλες τις ηλικίες.

Πιροσκί στον Πειραιά

Δύο φημισμένα μαγαζιά για πιροσκί βρίσκονται στον Πειραιά. Στον «Γεωργίτση» θα βρείτε πολλές επιλογές με αλμυρές γεύσεις και πιο πρωτότυπες εκτός από τις κλασικές όπως με κιμά, πατάτα και λουκάνικο. Μεταξύ άλλων «βγαίνουν» πιροσκι με κοτόπουλο, με ροκφόρ, αλλά και σάντουιτς πιροσκί με μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, με τόνο και με ζαμπόν -τυρί.

Ένα άλλο κλασικό μαγαζί για πιροσκι είναι το «Εύξεινον» μια οικογενειακή επιχείρηση κοντά στο λιμάνι του Πειραιά με φανατικό κοινό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυθεντικό πιροσκί

Το ζυμάρι ανοίγεται χειροποίητα και η γέμιση γίνεται με τα χέρια πάντα προσεγμένη και με εκλεκτά προϊόντα. Δοκιμάαστε το κλασικό πιροσκί με λουκάνικο, αλλά και με τον κιμά που είναι από τα best seller του μαγαζιού.

Στη Δραπετσώνα βρίσκεται το μαγαζί «Βλαδίμηρος» που ειδικεύεται στα πιροσκί και είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα της περιοχής. Νόστιμο ζυμάρι και γευστικές γεμίσεις το έχουν κάνει περιζήτητο -δοκιμάστε τόσο με κιμά, όσο και με τα μανιτάρια , αλλά και με λουκάνικο -μπέικον αν ψάχνετε κάτι πιο πικάντικο και μοντέρνο.

Υγιεινά smoothies στο «Wild Souls»

To «Wild Souls» συστήνεται ως μια γκαλερί θησαυρών της Άγριας Φύσης που αναδεικνύει την αξία των καρπών και την απίστευτη γεύση της απλότητας. Εκτός από τον οργανικό καφέ θα βρείτε επιλογές σε smoothies -δοκιμάστε αυτή την εποχή το «Hulk’s Fav με αμυγδαλοβούτυρο - γάλα αμυγδάλου, πράσινο μήλο, αγγούρι, kale, τζίντζερ, χουρμάς – super bowls, σαλάτες, μπάρες και πρωτεϊνικά σάντουιτς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μαγαζί λειτουργεί και delicatessen για να προμηθευτείτε ταχίνι σε ποικιλία γεύσεων, βούτυρα ξηρών καρπών, υγιεινές μαρμελάδες και ποικιλία ξηρών καρπών.

Σάντουιτς στο «Flake»

Πρόκειται για ένα μικρό μαγαζάκι στην Κυψέλη, σε βιομηχανικό στυλ, που η αλήθεια είναι ταιριάζει το concept στην ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για το «Flake» που έχει πολύ νόστιμα σάντουιτς, με φρέσκα υλικά, bamka με σοκολάτα και αφράτα ρολά κανέλας που είναι σκέτη απόλαυση. Να σημειώσω ότι τα ρολά κανέλας θα τα βρείτε και με άλλη γέμιση -αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «Flake» θα βρείτε, μεταξύ άλλων, ζυμωτό ψωμί και νόστιμο πρέτσελ.

Κρουασάν στο «Queen Bee»

Από τα πιο hot spot, στο Κολωνάκι, το «Queen Bee» φημίζεται τόσο για τον καφέ του όσο και για τα κρουασάν. Τα αγαπημένα γαλλικά κρουασάν τα τελευταία χρόνια φτιάχνονται με την αυθεντική συνταγή καταφέρνοντας να κάνουν τη διαφορά και είναι από τις ζύμες που λατρεύουμε για πρωινό στο χέρι.

Στη βιτρίνα του «Queen Bee» θα τα βρείτε στην κλασική τους εκδοχή -δηλαδή βουτύρου -αλλά και με διάφορες γεμίσεις όπως με σοκολάτα, με φιστίκι, αλλά και με συνδυασμό berries -μασκαρπόνε.

Κρουασάν με σοκολάτα ή απλά ;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όποιο και να δοκιμάσετε, ανάλογα τις προτιμήσεις σας, αυτή η φανταστική χειροποίητη ζύμη θα σας ενθουσιάσει.

Αλμυρή φοκάτσια ή μπισκότα Alfajor με γέμιση σοκολάτα στο «La Linda»

Γεύσεις με άρωμα από την Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη θα δοκιμάσετε στο μαγαζί «La Linda» στη Γλυφάδα.

Αλμυρές και γλυκές γεύσεις για πρωινό στο χέρι με πολλές επιλογές -μεταξύ άλλων τα πολύ νόστιμα μπισκότα Alfajor με γέμιση σοκολάτα.

Αν προτιμάτε να συνοδέψετε τον καφέ σας με κάρι αλμυρό δοκιμάστε την προζυμένια αφράτη ζύμη φοκάτσια που βγαίνει σε δύο παραλλαγές: με ντομάτα μοτσαρέλα και με ελιές, κρεμμύδι, θυμάρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίτες στο «Τυράκειον»

Το «Τυράκειον», στον Άγιο Δημήτριο, είναι ένα παραδοσιακό τυροκομείο με τους ιδιοκτήτες του να είναι από την Κέα. Τα προϊόντα, δηλαδή το γάλα είναι από τα δικά τους ζώα και για αυτό η τυρόπιτα είναι από τα κορυφαία προϊόντα που θα βρείτε στο κατάστημα, όπως και η σπανακοτυρόπιτα.

Στο «Τυράκειον» θα βρείτε επίσης, ολόφρεσκο ρυζόγαλο, χειροποίητη κρέμα βανίλιας, φρέσκο βούτυρο και τυριά από το νησί της Κέας.

Σάντουιτς ή χειροποίητες πίτες στον «Κωσταρέλλο»

Στην Ανατολική Αττική, συγκεκριμένα στο Μαρκόπουλο, ο «Κωσταρέλλος» ήταν το κλασικό τυροκομείο που οι κάτοικοι προμηθεύονταν τη βαρελίσια φέτα τους. Με το πέρασμα των χρόνων η φήμη της φέτας έκανε διάσημο το μαγαζί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον «Κωσταρέλλο», στο Κολωνάκι, θα βρείτε χειροποίητες πίτες, όπως η φημισμένη τυρόπιτα με βαρελίσια φέτα και ανθότυρο, τυρόπιτα με μαλακή βαρελίσια φέτα και γραβιέρα, η σπανακοτυρόπιτα και μπουγάτσα με κατσικίσιο γάλα. Στα best seller είναι και τα πολύ νόστιμα σάντουιτς με διάφορα είδη ψωμιού με επιλογή κρύο και ζεστό -στη δεύρερη κατηγορία με τα ζεστά σάντουιτς προτείνουμε αυτό με μαλακή φέτα και μανιτάρια.