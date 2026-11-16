Βγαίνουμε στο Παγκράτι: Η γαστρονομική πιάτσα που έχει τα πάντα -Από κλασικά σουβλάκια μέχρι μισελενάτα πιάτα

Το Παγκράτι είναι μια νόστιμη περιοχή της Αθήνας που δεν της λείπει τίποτα. Ό,τι τύπος foodie κι αν είσαι θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει κάθε ώρα της ημέρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Παγκράτι φιλοξενεί εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, όπως το βραβευμένο με αστέρι Michelin "Soil" που εστιάζει στη βιωσιμότητα, και το "Άκρα" με διάκριση Bib Gourmand, το οποίο αναδεικνύει τις αγνές πρώτες ύλες μέσα από σύγχρονες τεχνικές.

Η γειτονιά διατηρεί την παραδοσιακή της ταυτότητα με ιστορικά στέκια όπως το καφενείο "Το Λούβρον" από το 1940, αλλά και κλασικά σουβλατζίδικα όπως "Η πίττα του καράφλα" που προσελκύουν σταθερά πλήθος κόσμου για τον γύρο του.

Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις εκπροσωπούνται έντονα, από το δημοφιλές brunch του "Ohh boy" και την αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα του "Tre Sorele", μέχρι τα σκανδιναβικού τύπου γλυκά του "Moden" και το αργεντίνικο street food του "Pampas".

Η σκηνή της εστίασης συμπληρώνεται από εξειδικευμένα concept, όπως το μικροσκοπικό wine bar "Vin d’Alsace", το μπαρ "Berlin by 5 drunk men" με τις craft μπίρες και το φουτουριστικό, πλήρως αυτοματοποιημένο μπεργκεράδικο "Wordx11".

Αν αύριο για κάποιο λόγο εξαφανιστεί όλη η αθηναϊκή εστίαση (χτύπα ξύλο!) και μείνει μόνο το Παγκράτι, θα μειωθούν πάρα πολύ οι επιλογές αλλά δε θα λείψει κανένα είδος μαγαζιού από την πόλη. Αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις θα μείνει κυριολεκτικά μόνο η αφρόκρεμα. Ειδικά από τότε που μπήκε στη λίστα του Time Out με τις πιο cool γειτονιές του κόσμου (2022) μέχρι σήμερα μιλάμε για την κορυφαία γαστρονομική πιάτσα της Αθήνας. Μια περιοχή κεντρική που διατηρεί την ατμόσφαιρα της παλιάς συνοικίας με τα ιστορικά στέκια και ταυτόχρονα ακολουθεί τις τάσεις με τρόπους που την κάνουν να διακρίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Soil

Το εστιατόριο του σεφ Τάσου Μάντη κάνει τη εντοπιότητα και τη βιωσιμότητα πράξη με τους πιο φίνους και τεχνικά σύγχρονους τρόπους γι αυτό διατηρεί ένα αστέρι Michelin τα τελευταία 4 χρόνια και έχει αποσπάσει και την ξεχωριστή διάκριση Michelin Green Star. Από το μποστάνι του στο Αλεποχώρι οι πρώτες ύλες φτάνουν στο πανέμορφο νεοκλασικό πλάι στο Καλλιμάρμαρο για να μετατραπούν σε fine dining πιάτα ελληνικής φιλοσοφίας, εντυπωσιακής εμφάνισης και βαθιάς νοστιμιάς. Μαζί με τη γνωστή και μη εξαιρετέα Σπονδή που κινείται σε γαλλικά και μεσογειακά μονοπάτια κρατούν τα σκήπτρα των βραβευμένων του Παγκρατίου.

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Φερεκύδου 5, τηλ.: 210 7513 505

Η πίττα του καράφλα

Όσα σουβλατζίδικα και να ανοίξουν στο Παγκράτι αυτό το μαγαζί θα έχε πάντα ουρές. Από το 2022 που άνοιξε φτιάχνει τυλιχτά με ζουμερό γύρο χοιρινό και τρυφερό κοτόπουλο αλλά και καλοψημένα καλαμάκια με πρώτης ποιότητας κρέας. Οι μερίδες του είναι πληθωρικές, το ίδιο και τα σάντουιτς, και κυρίως οι σκεπαστές για τις οποίες φημίζεται.

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Φιλολάου 142, τηλ.: 210 7010 333

Το Λούβρον

Η ιστορία και η ατμόσφαιρα που κουβαλάει αυτό το καφενείο από το 1940 που πρωτοάνοιξε αλλά και η φρέσκια δημιουργική του ματιά στους μεζέδες και στα ποτά κάνουν αυτό το μέρος να αγαπιέται από όλες τις ηλικίες. Από τα αφράτα κεφτεδάκια σχάρας με τη σάλτσα δυόσμου και τα αυγά ποσέ με αβοκάντο μέχρι τους αλμυρούς λουκουμάδες με λουκάνικο, την τσιπούρα με κόλιανδρο και το πόριτζ, όλα φτιάχνονται με μεράκι και πρώτες ύλες εκλεκτές. Πλάι τους μπίρες ελληνικές, παλαιωμένα ντόπια τσίπουρα και κοκτέιλ με αυθνετική ιταλική καταγωγή αλλά και εξωτικό χαρακτήρα.

Ερατοσθένους 6, τηλ.: 210 7016 594

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Άκρα

Μπορεί όλες οι γαστρονομικές επαναστάσεις σε αυτή τη χώρα να ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη αλλά ζουν τις δόξες τους στην Αθήνα. Ο σεφ Γιάννης Λουκάκης και ο pastry chef Σπύρος Πεδιαδιτάκης βάζουν την αγνή πρώτη ύλη στο επίκεντρο και την αφήνουν να μιλάει από μόνη της. Γι αυτό και έγιναν αμέσως talk of the town και φυσικά πήραν τη διάκριση Bib Gourmant. Η χειροποίητη κοκορόπιτα τους είναι ίσως το πιο διάσημο πρωινό ολόκληρης της Αθήνας, ενώ για το μελωμένο στιφάδο που σιγοβράζει πάνω στην ανοιχτή φωτιά αξίζει να περιμένεις για καιρό στην ουρά των κρατήσεων.

Αμύντα 12, τηλ.: 210 7251 116

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Ohh boy

Ακόμα και να μη σου αρέσει ή να μη συνηθίζεις το brunch, όταν ο καφές είναι καλοφτιαγμένος και τα πιάτα χειροποίητα δεν μπορείς εύκολα να αντισταθείς. Φωτεινό και χαλαρό το Ohh boy είναι το τέλειο μέρος για να απολαύσεις ένα ζουμερό croque madame, μια χορταστική ομελέτα με σολομό, λαχταριστά pancakes με πραλίνα και βελούδινο τιραμισού.

Αρχελάου 32, τηλ.: 211 1838 340

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Βυρίνης

Τα μαγειρευτά τους οι Παγκρατιώτες τα τρώνε σε αυτή την ταβέρνα από το 1940. Κολοκυθάκια γεμιστά και λαχανοντολμάδες με μεταξένιο αυγολέμονο, μελωμένα γεμιστά με πατάτες κυδωνάτες, γίγαντες που λιώνουν στο στόμα, μοσχαράκι κοκκινιστό σκέτο λουκούμι και λεμονάτο σαν της μαμάς είναι μόνο μερικές από τις επιλογές.

Αρχιμήδους 11, τηλ.: 21 07012 153

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Vin d’Alsace

Λένε ότι αυτό το wine bar είναι το μικρότερο του κόσμου. Είτε ισχύει είτε όχι όμως, το γεγονός ότι σε 13 μόνο τετραγωνικά έχει καταφέρει να χωρέσει ό,τι καλύτερο βγάζει η Αλσατία αρκεί για να το κάνει να ξεχωρίζει. Προσεκτικά επιλεγμένες ετικέτες από μικρά οινοποιεία και πιατάκια εξίσου μικρά αλλά γεμάτα σπιρτόζικες γεύσεις όπως πιπεριές, ελιές, σαρδέλες κ.ά.

Πλ. Βαρνάβα 8

Abstract

Μεταμοντέρνα τέχνη και δημιουργικό bartending ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ήσυχο σημείο. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο και ενδιαφέρον για όσους είναι αυτής της φάσης αλλά και για εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Πολύχρωμο και ατμοσφαιρικά φωτισμένο το σύμπαν του είναι γεμάτο με κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Εξπρεσιονισμό, την Αστρονομία και ό,τι άλλο βάζει ο νους ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τα εκλεκτά αποστάγματα, τα φυσικά υλικά και τους συνδυασμούς που τα απογειώνουν.

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Αρκτινού 10, τηλ.: 698 698 3272

Το Υπόγειο του Μαραθωνίτη

Δεν υπάρχει λίστα με τα καλύτερα παϊδάκια της Αθήνας που να μην έχει μέσα τον Μαραθωνίτη. Ο ορισμός της υπόγειας ταβέρνας με τα ξύλινα τραπέζια και τα κρασοβάρελα στην οποία θα πας με παρέα που της αρέσουν τα ρεμπέτικα και τα ψητά. Εκτός από παϊδάκια λεπτοκομμένα, τρυφερά και ψημένα άψογα, θα φας υπέροχο συκώτι, χειροποίητο τυροπιτάρι και φυσικά ολόφρεσκιες τηγανητές πατάτες και τζατζίκι όνειρο.

Βίνκελμαν 3, τηλ.: 210 7017 404



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Moden

Κάθε γειτονιά που σέβεται τον εαυτό της έχει πλέον ένα σκανδιναβική λογικής ζαχαροπλαστείο. Το Moden είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του είδους στο Παγκράτι. Μίνιμαλ αισθητική με Japanese πινελιές, ανοιχτή κουζίνα που από το πρωί μέχρι το απόγευμα φουρνίζει μυρωδάτα ρολά κανέλας, αφράτα κέικ λεμονιού, σοκολατένια μπάμπκα κ.ά. και μηχανή που φτιάχνει τους πιο ωραίους καφέδες.

Αμασείας 6 &, Πρατίνου 53, τηλ.: 210 7217 792

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Berlin by 5 drunk men

Όλες οι μπίρες του κόσμου, ή έστω σχεδόν όλες, είναι μαζεμένες σε αυτό το μαγαζί. Ξύλο και λογότυπα παντού, πάγκοι και ψηλά σκαμπό γύρω από μια μπάρα που κρύβει βαρέλια με craft που ανανεώνονται συνεχώς. Η λογική είναι self service και στα τραπέζια τα οποία έχουν τις δικές τους κάνουλες ενώ οι ποικιλίες με λουκάνικα και άλλα νόστιμα δε λείπουν από καμία παρέα.

Τιμοθέου 8, τηλ.: 697 2350 656

Wordx11

Το πρώτο και το μοναδικό μπεργκεράδικο που διαθέτει ΑΤΜ. Βουτηγμένος στα μπλε φώτα και τα φουτουριστικά διακοσμητικά στοιχεία ο χώρος του σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις βουτήξει σε arcade game. Όσο για τη διαδικασία, είναι πλήρως αυτοματοποιημένη: από το σκανάρισμα του QR code καταλόγου και την πληρωμή με κάρτα μέχρι την παραλαβή από το μηχάνημα.

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Αρχελάου 14

Tre Sorele

Για την εποχή είναι σχετικά παλιό, αφού άνοιξε το 2018. Στις τάσεις όμως είναι πέρα για πέρα μέσα αφού φτιάχνει αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα πολύ πριν γεμίσει η Αθήνα ξυλόφουρνους. Προζυμένια ζύμη που ωριμάζει 2 μέρες για να γίνει κρατσανιστή και κυψελωτή μετά το ψήσιμο και από πάνω σπιτική σάλτσα ντομάτας, βουτυρένια μοτσαρέλα, παλαιωμένη παρμεζάνα, προσούτο και μορταδέλα, χειροποίητο πέστο. Όποια και να είναι η αγαπημένη σας θα την βρείτε εκεί.

Αρχελάου 19, τηλ.: 211 4072 172

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Pampas

Αν αγαπάς τις έθνικ γεύσεις, στο Παγκράτι θα βρεις σίγουρα καλό αργεντίνικο street food. Empanadas με κρασάτο μοσχάρι και λουκάνικο, πατατόψωμο με smash burger και μαγιονέζα τσιμιτσούρι, τραγανό κοτόπουλο πανέ με πατάτες και λιωμένο στένταρ και ζαχαρένια churros με πραλίνα είναι τα αγαπημένα των θαμώνων του.

Φιλολάου 12, τηλ.: 210 7019 493