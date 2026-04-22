«Ο Κήπος των Δικαίων»: Νέο πάρκο 10 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη με βαθύ συμβολισμό, όμοιο με τα ευρωπαϊκά - iefimerida.gr

Ο «Κήπος των Δικαίων» στη Θεσσαλονίκη είναι ένα νέο θεματικό πάρκο περίπου δέκα στρεμμάτων, το οποίο θα λειτουργεί ως τόπος μνήμης και εκπαίδευσης για τους επισκέπτες.

Το πάρκο θα «γεννηθεί» τους επόμενους μήνες στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Υπέγραψαν για το έργο ο Στ. Αγγελούδης και το 'Ιδρυμα Gariwo

Τις απαραίτητες μελέτες αλλά και την εκτέλεση του έργου ανέλαβε ως δωρεά το Ίδρυμα Gariwo, που έχει έδρα το Μιλάνο, και για τον λόγο αυτό ταξίδεψε έως την ιταλική πόλη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν τη σχετική συμφωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως το κατάλληλο σημείο για τη δημιουργία του «Κήπου των Δικαίων» επιλέχθηκε ο κοινόχρηστος χώρος που περικλείεται από τις οδούς Μ. Αλεξάνδρου, Λυσιμάχου, Ρέγκου Πολυκλείτου και Π. Συνδίκα, στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά ένα μεγάλο θεματικό πάρκο με πρόσθετες χρήσεις, όπως παιδική χαρά, σημεία συνάντησης για τους πολίτες με καθιστικά, ενώ θα ελεγχθεί η επάρκεια του ηλεκτροφωτισμού και του συστήματος άρδευσης. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2026 και το έργο θα παραδοθεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης πλήρως περαιωμένο και λειτουργικό.

«Ο "Κήπος των Δικαίων" θα είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους, με πράσινο, με προσβασιμότητα αλλά και με βαθύ συμβολισμό. Ένας δημόσιος χώρος καταπράσινος, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ. Συνεχίζουμε με έργα που αλλάζουν την πόλη με συνεργασίες που ανοίγουν τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ως «Δίκαιοι» τιμώνται άνθρωποι, που σε περιόδους γενοκτονιών, διώξεων ή αυταρχικών καθεστώτων, υπερασπίστηκαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έσωσαν ζωές, συχνά με προσωπικό κίνδυνο. Η Θεσσαλονίκη, με τη βαθιά πολιτισμική και ιστορική της κληρονομιά και ιδίως τη μνήμη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για μια τέτοια πρωτοβουλία, ενώ ανάλογοι «Κήποι των Δικαίων» έχουν δημιουργηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Με αφορμή την επίσκεψή του στο Μιλάνο, ο κ. Αγγελούδης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Ιταλό ομόλογό του, Τζουζέπε Σάλα. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο δημάρχων ανοίχθηκαν δρόμοι συνεργασίας ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και το Μιάνο, με έμφαση στον τουρισμό και την εξωστρέφεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© ΑΠΕ-ΜΠΕ