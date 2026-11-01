 Nέα εποχή για το ιστορικό Μέγαρο Σλήμαν στην Πανεπιστημίου - iefimerida.gr
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Nέα εποχή για το ιστορικό Μέγαρο Σλήμαν στην Πανεπιστημίου

To Μέγαρο Σλήμαν
Μέγαρο Σλήμαν © Όμιλος Μήτση
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Το ιστορικό Μέγαρο Σλήμαν–Μελά στην Πανεπιστημίου προορίζεται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, μέσω επένδυσης 36 εκατ. ευρώ του ομίλου Μήτση.

Το ακίνητο ανήκει στον e-ΕΦΚΑ και εκμισθώθηκε με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 70.000 ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τουλάχιστον 150 θέσεις εργασίας.
Τον Ιούνιο του 2026, το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε υπό όρους την αρχιτεκτονική προμελέτη, η οποία περιλαμβάνει αποκατάσταση του συγκροτήματος, νέα πτέρυγα, πισίνα και εστιατόριο στην οροφή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέλλον του κινηματογράφου Ιντεάλ: προβλέπεται κατεδάφιση και ανακατασκευή της αίθουσας σε χαμηλότερη στάθμη, ως πολυχώρου προβολών, παραστάσεων και συνεδρίων. Οι χώροι του ιστορικού εστιατορίου προστατεύονται ως μνημείο.

Ωστόσο, έως τα τέλη Οκτωβρίου δεν είχε επιβεβαιωθεί δημόσια η έναρξη των κύριων εργασιών ούτε η ολοκλήρωση της αδειοδότησης. Η προθεσμία της 9ης Απριλίου 2027 προκύπτει από παλαιότερη παράταση και δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη ημερομηνία παράδοσης. Κρίσιμα παραμένουν η προστασία των μνημείων, οι απαιτούμενες εγκρίσεις και το τελικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύνθετης επένδυσης στο κέντρο.

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