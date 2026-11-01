Πήγαμε στη νέα ασιατική ταβέρνα του Άνταμ Κοντοβά στο Κολωνάκι -Τυροκαυτερή με κίμτσι και λαχανοντολμάδες με τόφου - iefimerida.gr

Ο σεφ Άνταμ Κοντοβάς δημιούργησε το κεφάτο ολοκαίνουργιο νέο στέκι για το οποίο μιλούν όλοι τώρα στο Κολωνάκι. Το iefimerida πήγε ήδη στο Tavernaki, έφαγε τους viral λαχανοντολμάδες με γαρίδες, κουσκούς και αυγολέμονο από τόφου και μοιράζεται τις εντυπώσεις του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο σεφ Άνταμ Κοντοβάς, σε συνεργασία με τον εστιάτορα Γιώργο Μελισσάρη και άλλους επιχειρηματίες, υλοποίησε στο Κολωνάκι ένα νέο γαστρονομικό πρότζεκτ που συνδυάζει την ελληνική ταβέρνα με την ασιατική κουζίνα, βασισμένο σε ιδέα του γνωστού σεφ.

Το όνομα Tavern-Aki συμβολίζει τη σύνδεση της ελληνικής ταβέρνας με την ιαπωνική λέξη για το φθινόπωρο. Ο χώρος, με την ανοιχτή κουζίνα και τον χαμηλό φωτισμό, δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα.

Το μενού επαναπροσδιορίζει κλασικές ελληνικές συνταγές με ασιατικές τεχνικές και υλικά. Τα παϊδάκια μαρινάρονται σε κορεάτικη σάλτσα, οι λαχανοντολμάδες έχουν γέμιση γαρίδας και το αυγολέμονο φτιάχνεται από tofu, προσφέροντας πρωτότυπες γευστικές εμπειρίες.

Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό, με το μενού να χαρακτηρίζεται ευφυές και τα κοκτέιλ να ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία. Ξεχωρίζουν πιάτα όπως οι πικάντικοι λαχανοντολμάδες, η μοσχαρίσια γλώσσα και το ψητό λαβράκι με κορεάτικο τσίλι.

Η ελληνική παραδοσιακή ταβέρνα παντρεύεται με την ασιατική κουζίνα και το αποτέλεσμα είναι ένα φίνο νέο tavernaki με ωραία ατμόσφαιρα, ανοιχτή κουζίνα, μπαρ αξιώσεων και μια design minimal σάλα δύο επιπέδων με κεριά και εντυπωσιακά τριγωνικά τραπέζια. Το νέο πολυσυζητημένο γαστρονομικό πρότζεκτ του Άνταμ Κοντοβά (Ex Machina, Rock 'n' Roll), επί της οδού Ξανθίππου, στο ισόγειο του ξενοδοχείου St. George Lycabettus, είναι η viral άφιξη της νέας σεζόν. Ένα μαγαζί που έχει συζητηθεί ήδη από το καλοκαίρι, τόσο για το ιδιαίτερο concept του όσο και για τη σύμπραξη του ταλαντούχου σεφ με τον έμπειρο εστιάτορα Γιώργο Μελισσάρη (Brutus Tavern, Βrunello, Smash 'n Bun, Spit Jack, Brasserie Lorraine, Ami Gastrobar). Τους δύο άνδρες ένωσε επιχειρηματικά η κοινή τους αγάπη για τη γαστρονομία, τα ταξίδια και την ασιατική κουζίνα, ενώ στην παρέα τους σύντομα προστέθηκαν ο Γιάννης Μωράκης, ο Πάνος Πολίτης και ο Τάκης Διδασκάλου, για να υλοποιήσουν από κοινού το όραμα του Άνταμ Κοντοβά για μια ταβέρνα που θα μιλάει ασιατικά.



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Φωτογραφία: Courtesy of Tavernaki

Έτσι, στο μενού υπάρχει ένα μικρό και σύντομο Λεξικ-aki, αλλά και μια εισαγωγή που εξηγεί το ιδιαίτερο concept και αφήγημα του νέα αυτού μαγαζιού: «Το Tavern-Aki παίρνει το όνομά του από την ελληνική ταβέρνα και την ιαπωνική λέξη "Aki", που σημαίνει φθινόπωρο και συμβολίζει την εποχικότητα, την ωριμότητα και το βάθος της γεύσης. Μια ταβέρνα με ασιατικό χαρακτήρα, γεννημένη ελληνική γαστρονομική παράδοση και τις εμπειρίες που αποκόμισε από τα ταξίδια του στην Ασία και στον κόσμο».

Φωτογραφία: Courtesy of Tavernaki



Τονίζοντας το στοιχείο της εποχικότητας, η inox open space κουζίνα είναι στολισμένη με μια οργιώδη σύνθεση από ξερά φθινοπωρινά φύλλα, ενώ ο στιβαρός χαρακτήρας του ξύλου παντρεύεται με μαύρα πλακάκια και έναν χαμηλό ωραίο φωτισμό που σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις τρυπώσει σε κάποιο ντιζαϊνάτο μεταμοντέρνο sake bar του Τόκιο, που κατά βάθος όμως θέλει να είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό ταβερνάκι.

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Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος / iefimerida

Οι γεύσεις είναι δημιουργικές, πρωτότυπες και έξυπνες, όπως και η καλοσχεδιασμένη κάρτα που καλύπτει όλα τα γούστα παίζοντας δυνατά με σύμβολα της ελληνικής και ιαπωνικής κουζίνας: Τα παϊδάκια, για παράδειγμα, πριν ψηθούν, μελώνουν σε μια κλασική κορεάτικη μαρινάδα, την galbi, που έχει ως βάση της τη σόγια, το τζίντζερ και τα φρούτα. Οι λαχανοντολμάδες δεν φτιάχνονται με κιμά αλλά με γαρίδες, κουσκούς, μυρωδικά και ένα αυγολέμονο από τόφου. Ο κιμάς στα μακαρόνια δεν είναι από μοσχάρι αλλά από πάπια και σερβίρεται όχι με σπαγγέτι, αλλά με μακαρούνες udon, δηλαδή ζυμαρικά από σκληρό αλεύρι χωρίς αυγό.

Φωτογραφία: Courtesy of Tavernaki

Τα χοιρινά καλαμάκια, σιγά που θα ήταν απλά ταβερνιάρικα καλαμάκια του σουβλατζή - είναι char siu, τουτέστιν με καντονέζικο ψητό χοιρινό μαριναρισμένο σε γλυκόξινο γλάσο από σόγια και μπαχαρικά και σερβίρονται με καπνιστό χέλι και σπιτικές πίκλες.

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Η τυροκαυτερή φτιάχνεται με κίμτσι και rice crackers, τα spring rolls είναι γεμισμένα με φέτα, κρέμα ponzu και furikake (καρύκευμα με βάση τα φύκια, το σουσάμι και τα μπαχαρικά) και η χωριάτικη σαλάτα είναι κατά βάθος κορεάτικη με ντομάτα Ekstasis, ξίγαλο και wakame.

Φωτογραφία: Courtesy of Tavernaki

Αν όλα αυτά σας ακούγονται κάπως παράξενα, πιστέψτε με δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ γευστικά, και όπως αποδεικνύει έξυπνα ο πολυμήχανος Άνταμ Κοντοβάς, ο συνδυασμός ελληνικής ταβέρνας και ασιατικής κουζίνας είναι απολαυστικός!

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Φωτογραφία: Courtesy of Tavernaki

Η δική μας εμπειρία -Τι πιάτα δοκιμάσαμε

Εμείς καθίσαμε στο μπαρ της ανοιχτής κουζίνας για να βλέπουμε την προετοιμασία του φαγητού live μπροστά μας και οι εντυπώσεις μας από το Tabernaki είναι εξαιρετικές.

Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η βραδιά μας εδώ ήταν απολαυστική, το μενού είναι ευφυές, τα κοκτέιλ που έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Γκιώνης, head bartender του Jazz in Jazz, είναι υπέροχα και συμπληρώνουν την εμπειρία, αφού είναι κλασικές συνταγές που αναδεικνύονται με ασιατικές επιρροές, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του εστιατορίου.

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Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Ερωτεύθηκα τα τριγωνικά τραπέζια και τον φωτισμό, ενώ η ωραία μουσική σού φτιάχνει το κέφι, χωρίς όμως να σου χαλάει τις συζητήσεις με την παρέα σου.

Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Το δε φαγητό ήταν έκπληξη. Περίμενα ότι θα είναι δημιουργικό -άλλωστε ο Κοντοβάς φημίζεται για την τόλμη του-, οικείο και comfort όμως δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο.

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Ό,τι φάγαμε ήταν νόστιμο και σε έκανε να νιώθεις ότι τρως κάτι πάρα πολύ γνώριμο, αλλά ταυτόχρονα νέο και σπιρτόζικο. Το πείραμα πέτυχε και το Tavernaki τα... σπάει.

Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Είναι génial, παίζει με τα δίπολα και τις ανατροπές, αλλά ταυτόχρονα είναι χαριτωμένο, ευχάριστο και ευφυές.

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Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Δοκιμάσαμε το ψωμί από γάλα με βούτυρο wakame και την καπνιστή μελιτζανοσαλάτα που έλιωνε στο στόμα, με μια υπέροχη βελούδινη υφή με miso και πεκάν.

Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Από τα ωμοφαγικά πιάτα δοκιμάσαμε το σασίμι με σάλτσα καρύδας, yuzu, ξινόγαλο και tobiko. Ωραίο πιάτο και ισορροπημένο, αλλά, συγκριτικά με την πλούσια μεστή γεύση της μελιτζανοσαλάτας, η αίσθηση που σου αφήνει χάνεται.

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Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η μοσχαρίσια γλώσσα με σάλτσα satay, αράπικα φιστίκια και τηγανητό κρεμμύδι είναι μια κολασμένη λιχουδιά που δεν θες να τελειώσει.

Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Το πιο ωραίο πιάτο που φάγαμε στο Tavernaki είναι οι λαχανοντολμάδες που προαναφέραμε. Έκπληξη! Πικάντικοι και παιχνιδιάρικοι, ενσαρκώνουν όλη τη φιλοσοφία της σύζευξης ελληνικής κουζίνας και ιαπωνικής σε ένα μόνο πιάτο. Θέλω να το φάω άμεσα ξανά.

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Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Από κυρίως πήραμε ένα μεγάλο λαβράκι ψητό με μύδια τουρσί, κορεάτικο τσίλι και μια βινεγκρέτ Nahm-Jim (ταϊλανδέζικη σως με βάση τη σάλτσα ψαριού και τον χυμό λάιμ) που αναδεικνύει το τρυφερό φιλέτο του ψαριού.

Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Το επιδόρπιο, μια κρέμα καραμελέ με ταπιόκα (φυσικό άμυλο που εξάγεται από τις κονδυλώδεις ρίζες του βραζιλιάνικου φυτού κασάβα) και σιρόπι σόγιας ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν μετά το ψάρι (που σκοτώνω για ένα λευκό γλυκό).

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Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Info: Tavernaki, Ξανθίππου 10, Κολωνάκι - Τηλ. κρατήσεων: 210 710 8080 | @tavernaki.athens

Τιμές: 50 ευρώ το άτομο κατά μέσο όρο