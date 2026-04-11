Μεγάλο Σάββατο: Μετά τα ψώνια πού τρώμε στην Αθήνα -Από νηστίσιμα και ιταλικό μέχρι μαγειρίτσα - iefimerida.gr

Τα εστιατόρια της Αθήνας στρώνουν τραπέζι από νωρίς το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου με νηστίσιμα πιάτα, αλλά και μαγειρίτσα.

Τα τελευταία ψώνια για τις πασχαλινές αγορές έχουν τη δική τους ιεροτελεστία. Μετά τα δώρα και τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι ξεκλέβουμε χρόνο για ένα νόστιμο γεύμα στην καρδιά της Αθήνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κέντρο της πόλης γίνεται το ιδανικό σκηνικό για να καθίσουμε σε αγαπημένα στέκια απολαμβάνοντας εκλεκτά πιάτα. Είτε νηστεύουμε, είτε μπορούμε να γευτούμε μαγειρίτσα οι επιλογές είναι αρκετές.

Στο οινομαγειρείο «Ήπειρος» για μαγειρίτσα

Από τις κλασσικές επιλογές για μαγειρευτό φαγητό είναι το Οινομαγειρείο «Ήπειρος», που πλέον έχει περάσει σε νέο ιδιοκτήτη. Ωστόσο, τα αγαπημένα πιάτα που το καθιέρωσαν δεν έχουν αλλάξει και θα βρείτε πολύ κόσμο.

Στην καρδιά της Βαρβακείου Αγορά βρίσκεται το οινομαγειρείο και μετά τα πασχαλινά σας ψώνια μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε νόστιμα νηστίσιμα πιάτα, λαδερά και όσπρια, μέχρι μαγειρίτσα.

Μέσα στη Βαρβάκειο Αγορά/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για iefimerida.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε χρόνο, το Μεγάλο Σάββατο οι κατσαρόλες γεμίζουν με μαγειρίτσα στο οινομαγειρείο, έπειτα από παραγγελίες, ωστόσο μπορείτε να καθίσετε για να απολαύσετε την Αναστάσιμη σούπα. Το μαγαζί παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 4 τα ξημερώματα και θα βρείτε, μεταξύ άλλων, ψητό αρνί, κοτόσουπα και συκωταριές.

Φιλοποίμενος 4 Αθήνα

Στο OX Athens για νηστίσιμα και κρεατικά

Στην περιοχή του Χίλτον το «OX Athens» είναι η ιδανική επιλογή για φαγητό μετά τα ψώνια. Το εστιατόριο, που ειδικεύεται στα κρεατικά, έχει πολλές νηστίσιμες επιλογές από σαλάτες, χειροποίητα ορεκτικά, αλοιφές και χειροποίητες πίτες.

Μελιτζανοσαλάτα, χόρτα εποχής, πατάτες, μαγειρευτό ημέρας, παντζάρια ψητά, κολοκυθάκια είναι από τις νηστίσιμες επιλογές που θα βρείτε στο μενού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν δεν νηστεύετε μπορείτε να δοκιμάσετε, μεταξύ άλλων, γαρδουμπάκια, μοσχαρίσιο συκώτι, παϊδάκια, αλλά και σούβλα ημέρας.

Από τα επιδόρπια μην παραλείψετε το εκμέκ κανταϊφι.

Χατζηγιάννη Μέξη 9, Αθήνα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Ovio για ιταλική κουζίνα

Το ιταλικό εστιατόριο, που φέρει την υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη, είναι ιδανική επιλογή αν θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, σε πολύ κοντινή απόσταση από το Σύνταγμα, και μπορείτε να συνοδέψετε το φαγητό σας με ένα ποτήρι κρασί ή κάποιο από τα signature cocktails.

Από σούπα κολοκύθας μέχρι pasta με ντομάτα και βασιλικό και ριζότο με σπαράγγια για όσους νηστεύουν οι επιλογές έχουν ενδιαφέρον γευστικά. Αν τρώμε κρέας, δοκιμάστε το πολύ νόστιμο Tonno Ronnato, με καπνιστό φιλέτο τόνου, το οσομπούκο - για δύο άτομα – ή το μυλοκόπι με χόρτα εποχής στα κάρβουνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από πίτσες η Coppa και η Prosciutto e Tartufo είναι από τις πολύ εκλεκτές επιλογές.

Στο τέλος, μην παραλείψετε, να δοκιμάσετε το τιραμισού.

Απόλλωνος 4, Αθήνα

Στον Βλάσση για μαγειρευτά και αχνιστή μαγειρίτσα

Από τα πιο γνωστά μαγαζιά ο Βλάσσης για να απολαύσετε μαμαδίστικα φαγητά φτιαγμένα με μεράκι και καλή πρώτη ύλη.

Στο μενού θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από πιάτα με κρέας, θαλασσινά, όσπρια και λαδερά, ενώ το Μεγάλο Σάββατο σερβίρει αχνιστή μαγειρίτσα. Εδώ θα βρείτε την παραδοσιακή συνταγή με συκωταριά που μπαίνουν μέσα στα μαρούλια με το φρέσκο κρεμμυδάκι, τον άνηθο δεμένο με ένα βελούδινο αυγολέμονο.

Επιπλέον, θα βρείτε και νηστίσιμες επιλογές με πιάτα ημέρας -από σπανακόρυζο μέχρι κριθαρότο θαλασσινών.

Μαιάνδρου 15, Ιλίσσια