4 νέα μαγαζιά για φαγητό και ποτό για τα οποία μιλά όλη η Αθήνα -Το viral σουβλάκι, ο φούρνος, το μπαρ και το γαστροκαφενείο - iefimerida.gr

Ολοκαίνουργιες, νεανικές αφίξεις της γαστρονομίας που παίζουν πολύ στα social media και διαδίδονται από κινητό σε κινητό σε όλη την πόλη.

Κρατήστε σημειώσεις για τα μέρη που όπως τα αποκαλούν είναι στη «φάση» τώρα: Ένας πολυχώρος, το «Κλακάζ» (σημαίνει «παθαίνω την πλάκα μου», «τρελαίνομαι») που μόλος άνοιξε από τον Κωνσταντίνο Δαγριτζίκο (Ζιγκοάλα) στη θέση του six d.o.g.s, στην Αβραμιώτου, κάνει ξανά hot το Μοναστηράκι. Μια μετακαντίνα που φτιάχνει το ζουμερό σουβλάκι για το οποίο μιλούν όλοι τώρα. Το μεταμοντέρνο «Koita» στη Γλυφάδα με το inox που λατρεύει η γενιά του Instagram έχει ουρές, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές virality στα Νότια Προάστια. Ένα νέο γαστροκαφενείο στο Παγκράτι παίζει δυνατά συνδυάζοντας την αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα και τα κεφτεδάκια με καλά cocktails... Αφίξεις που είναι τα νέα favorites της γαστρονομίας αυτές τις μέρες.

Το «Κλακάζ» μόλις άνοιξε, προκαλώντας κλακάζ στο Ιnstagram

Ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος γνωστός από το six d.o.g.s και την πολυσυζητημένη Ζιγκοάλα της Ομόνοιας, μόλις έστησε το νέο μαγαζί για το οποίο μιλά όλη η Αθήνα.

«Κλακάζ», ο κήπος της Αβραμιώτου / Φωτογραφία: @alexpetsavas via klakazgr/Instagram

Το «Κλακάζ» στην Αβραμιώτου, στη θέση του six d.o.g.s, είναι ένας πολυχώρος που έχει ρετρό διακόσμηση, κάτι ανάμεσα σε ζαχαροπλαστείο της παλιάς Αθήνας όπου πήγαινε η Κυψελιώτισσα μαντάμ τα παιδιά για πάστα και σε θερινό κινηματογράφο.

Μέσα το μπετόν κυριαρχεί και συνδυάζεται με ποπ graphic art στοιχεία στα λευκά πλακάκια. Δερμάτινα καφέ μαξιλάρια και κεραμιδί καρέκλες.

Aπό συναυλία στο opening του «Κλακάζ» / Φωτογραφία: @alexpetsavas via klakazgr/Instagram

Ο κήπος με τις πίσω όψεις των πολυκατοικιών γύρω γύρω, ένας ακάλυπτος στην αγκαλιά του μπετόν, έχει αυτές τις χαρακτηριστικές παλιές κόκκινες-κίτρινες καρέκλες του παλιού θερινού σινεμά στα Εξάρχεια, κάπου ανάμεσα στην πλατεία και την οδό Μαυρομιχάλη.

Γωνιά από το design του εσωτερικού χώρου του «Κλακάζ» / Φωτογραφία: klakazgr/Instagram

Τι είναι ουσιαστικά το «Κλακάζ»; Ένας χώρος αστικός για καφέ, ποτό, street food, ζωντανή μουσική, DJ sets και πολλές ακόμα διαδραστικές εκπλήξεις. Οσο για τα ποτά, αυτά τα επιμελείται ο Δημήτρης Ρούσσος, ενώ το strret food έχει λίγη από τη νοσταλγία των 90ies που είναι ξανά τόσο της μόδας σε κάθε επίπεδο: στη μόδα, στις σειρές, στον κινηματογράφο, στη μουσική, στη διακόσμηση και το φαγητό.

Info: Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, @klakazgr

Ο «Θύμιος»: Το νέο viral σουβλάκι της Αθήνας

Σε μια μεταμοντέρνα καντίνα, στο Παγκράτι, ο «Θύμιος», το νέο hot σουβλατζίδικο της πόλης άνοιξε τον Μάρτιο και έχει ήδη γίνει talk of the town.

Φωτογραφία: souvlakia_o_thimios/Instagram

Οι άνθεωποι που το έστησαν, ο Γιώργος και ο Θύμιος Καβακλής, ξέρουν από εστίαση και είναι γνωστοί για τα άλλα τους επιχειρεηματικά εγχειρήματα όπως το μπαρ Spoiled και το εστιατόριο Jerár στη Δάφνη Γιώργος και Θύμιος Καβακλής.

Φωτογραφία: souvlakia_o_thimios/Instagram

Στον «Θύμιο» η έμφαση δίνεται στο καλό κρέας (χοιρινό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο και κοτόπουλο), ψημένο σωστά ώστε να είναι ζουμερό μέσα στην πιτούλα του, με ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό και «διανθισμένο» με τρεις σάλτσες: τζατζίκι, σος γιαουρτιού, κόκκινη σάλτσα ντομάτας και τσιμιτσούρι. Viral έχουν γίνει και τα μαμαδίστικα κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές!

Info: Κωνσταντινουπόλεως 02, Υμηττός, τηλ. 2107620022, @souvlakia_o_thimios

«Koita»: Το υβριδικό concept της Γλυφάδας

Κάτι ανάμεσα σε microbakery και dining bar, το νέο μεταμοντέρνο στέκι της Γλυφάδας έχει όλες τις εμμονές της ινσταγκραμικής αισθητικής:



Φωτογραφία: koita.ath/Inatagram

Inox δίσκοι με γλυκά και καλούδια για το breakfast και το brunch, μακαρονάδες με πλούσιους ζωμούς, μεταλλικά σκαμπό και πάγκους, minimal αισθητική που βασίζεται στον συνδυασμό του σκανδιναβικού ξανθού ξύλου με το ατσάλι, μάτσα σε αφθονία και ένα μενού με υπογραφή από τον σεφ Παύλο Κυριάκη.

Φωτογραφία: koita.ath/Inatagram

Το «Koita» έχει ουρές και είναι ό,τι πιο φασέικο τώρα στη Γλυφάδα, βασιλεύοντας στην οδό Λαοδίκης, την Πλατεία Κύπρου και στα πέριξ, που είναι η νέα hot πιάτσα των Νοτίων Προαστίων.

Φωτογραφία: koita.ath/Inatagram

Info: Λαοδίκης 38, Γλυφάδα, @koita.ath

«H Γοργόνα»: Το νέο γαστροκαφενείο στο Παγκράτι

Καλές τιμές, ωραία κοκτέιλ, γευστικοί μεζέδες, πλαστικές καρέκλες (ναι, αυτές οι κλασικές γιαγιαδίστικες από τα ντάτσουν), χαμός στο instagram και μία γοργόνα που βγήκε στη στεριά για να ανοίξει viral μεταμοντέρνο καφενείο.

Φωτογραφία: @gorgonakafeneion﻿/Instagram

Η νέα αυτή άφιξη στο Παγκράτι κάνει χαμό γιατί είναι στημένη από ανθρώπους με γνώση στα περί εστίασης πράγματα (που έστησαν πολυσυζητημένα μαγαζιά, όπως τα Odori, Enkelt, Προφήτης, Τράγος, Αθηνέζα κ.ά.) ενσωματώνοντας σωστά όλα τα trends αυτή τη στιγμή, αλλά όχι με τρόπο που θέλει το αποδομημένο μάρκετινγκ, αλλά με τρόπο που αρέσει στους millennials.

Φωτογραφία: @gorgonakafeneion﻿/Instagram

Το μενού υπογράφει η σεφ Αμάντα Κοντογιώργου Ιακωβίδη. ﻿﻿

Φωτογραφία: @gorgonakafeneion﻿/Instagram

Info: Ευφράνορος 35, Παγκράτι, τηλ. 2107014462, @gorgonakafeneion