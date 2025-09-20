Η νέα pizzeria του μισελενάτου Luca Piscazzi και 5 ακόμα επιλογές για λαχταριστή ιταλική πίτσα στην Αθήνα - iefimerida.gr

Έξι μέρη στην Αθήνα για να απολαύσεις την καλύτερη πίτσα: με λεπτή ιταλική ζύμη ψημένη σωστά.

Η πίτσα δεν είναι φαγητό: είναι κατάσταση, διάθεση, state of mind. Το απόλυτο street food, ο σταρ της ιταλικής γαστρονομίας, ο βασιλιάς των comfort food. Κάνοντας εδώ και χρόνια το ανάλογο γευστικό σαφάρι στην πόλη, αναζητώντας την τέλεια πίτσα, έχω καταλήξει σε ένα και μόνο συμπέρασμα: Η καλύτερη πίτσα είναι πάντα η επόμενη που θα ερωτευθείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίτσα στον ξυλόφουρνο στο Peccato di Gola / Φωτογραφία: peccatidigola.greece/Instagram

Ως εκ τούτου, μοιράζομαι, εδώ, μαζί σας το δικό μου Τop-6 αυτού του φθινοπώρου, μια λίστα που είναι ανοιχτή διαρκώς, προσθέτοντας και αφαιρώντας ονόματα και διευθύνσεις, γιατί -ως γνωστόν- εχθρός του τέλειου είναι το τελειότερο!

Η νέα άφιξη: Pino στη Γλυφάδα, από τον μισελενάτο σεφ Luca Piscazzi

Αυτό το φθινόπωρο η υπόσχεση για αυθεντική ιταλική πίτσα στην Αθήνα απογειώνεται χάρη στο νέο πρότζεκτ του Luca Piscazzi, του διάσημου μισελενάτου Ιταλού σεφ του βραβευμένου εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας Pelagos, στο Four Seasons, στη Βουλιαγμένη.

Η σάλα του Pino στη Γλυφάδα / Φωτογραφία: pino_athens/Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννημένος στη Ρώμη, ο Luca απέκτησε από μικρό παιδί όλη τη λαχτάρα για την παραδοσιακή ιταλική κουζίνα από τη γιαγιά του, μια δεινή Ιταλίδα μαγείρισσα που έπαιζε στα δάχτυλα τη ζύμη. Όσα ακολούθησαν ήταν μονόδρομος. Ο Luca ακολούθησε, φυσικά, την κλίση του στη μαγειρική και, μετά από σχετικές σπουδές στην πατρίδα του, έφυγε για τη Βρετανία σε ηλικία μόλις 19 ετών. Λονδίνο, Ρώμη, Πεκίνο, Χονγκ Κονγκ, ο ταλαντούχος σεφ θήτευσε σε μερικές από τις πιο σημαντικές κουζίνες στον κόσμο, όπως αυτή του διάστερου εστιατορίου La Dame de Pic London (στο Four Seasons Hotel London), όπου εργάστηκε ως επικεφαλής σεφ στο πλευρό της Γαλλίδας σεφ Anne-Sophie Pic. Από το 2021 ο Luca Piscazzi έχει ως έδρα του την Αθήνα και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σεφ στην ελληνική γαστρονομική σκηνή. Εκτός από το Pelagos, το 2023 επιμελήθηκε, ως σύμβουλος, του μενού του εστιατορίου Gorlomi στο Κολωνάκι, ενώ αυτό το φθινόπωρο επέστρεψε με ένα νέο γαστρονομικό πρότζεκτ που συζητιέται πολύ: την pizzeria Pino στη Γλυφάδα.

O Luca Piscazzi με κουτιά πίτσας και t-shirt «Pino» / Φωτογραφία: pino_athens/Instagram

Πρόκειται για μια απλή συνταγή γεννημένη ώστε να φέρει πιο κοντά τον ταλαντούχο σεφ με ένα πιο ευρύ κοινό. Στόχος του Luca Piscazzi είναι να παίξει όχι με την καινοτομία και τη θάλασσα, όπως κάνει στο Pelagos, αλλά με το συναίσθημα και τη μνήμη, φέρνοντας, όπως λέει ο ίδιος, την ψυχή της Ρώμης στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μαζί του σε αυτό το νέο του εγχείρημα η σύζυγός του Charlotte Luykx.

Στην κουζίνα του Pino / Φωτογραφία: pino_athens/Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ταξίδι στις παιδικές του αναμνήσεις, μια επιστροφή στην κουζίνα της γιαγιάς, στο σπίτι της λίγο έξω από τη Ρώμη. Έτσι, στη μικρή κάρτα της pizzeria βρίσκουμε «κλασικά ρωμαϊκά πιάτα και τη χαρακτηριστική ρωμαϊκή πίτσα με λεπτή ζύμη». Πέντε κατηγορίες με λίγες, βασικές επιλογές: Fritti, Antipasti, Pasta, Pizza, Κυρίως Πιάτα. Είκοσι έξι επιλογές στο σύνολο, από τα φετουτσίνι α λα παπαλίνα με τρούφα μέχρι την κλασική καρμπονάρα της γιαγιάς του, κι από ριζότο μπολονέζ μέχρι κλασικές ρωμαϊκές πίτσες με πεκορίνο, μοτσαρέλα, ντομάτες San Marzano, προσούτο Πάρμας, αλλά και και πιο gourmet με αναπάντεχα υλικά όπως η ψητή αγκινάρα, ο ανθός κολοκυθιού, οι γαρίδες με σος κοκτέιλ κ.ά.

Πίτσες κλασικές ρωμαϊκές και πίτσες με αναπάντεχα υλικά στο Pino / Φωτογραφία: pino_athens/Instagram

Ο χώρος είναι απλός αλλά σύγχρονος, με το ζεστό ξύλο και τα λευκά κεραμικά πλακάκια να κυριαρχούν στη μικρή σάλα. Η κουζίνα, καταπράσινη, διαθέτει φυσικά έναν ξυλόφουρνο στην καρδιά της. Zεστασιά, απλότητα και γεύση: αυτό είναι το τρίπτυχο στο οποίο βασίζονται ο Luca και η Charlotte, δίνοντας έμφαση στη νοστιμιά της αυθεντικής κουζίνας της Ρώμης.

Info: Κύπρου 18, Γλυφάδα, τηλ. 2108941777

Πέντε ακόμα επιλογές για λαχταριστή πίτσα στην Αθήνα

Lisa, Κυψέλη: Η κόλαση έχει λεπτό προζυμένιο ζυμάρι (τόσο λεπτό που το διπλώνεις για να το φας πρόστυχα, άρα σωστά) τέσσερα λιωμένα ιταλικά τυριά, spicy πεπερόνι και δυο τρεις σταγόνες από λάιμ πασπαλισμένο με πιπεριά που απογειώνει κάθε μπουκιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίτσα με 4 τυριά στη Lisa της Κυψέλης / Φωτογραφία: lisa.athens/Instagram

Στη Lisa θα απολαύσεις εγγυημένα πίτσα αυθεντική ιταλική αλλά με δημιουργικά twists.

Info: Φωκίωνος Νέγρη 25, Κυψέλη, τηλ. 2110156696

Pizzaiolo, Χολαργός: Περνάς με το αυτοκίνητο από τα πέριξ και η μυρωδιά της ζύμης που ψήνεται θα σε αναγκάσει οπωσδήποτε να σταματήσεις. Εδώ θα φας πίτσα ψημένη στον ξυλόφουρνο, με λεπτή ζύμη και αφράτες τραγανές άκριες, με ωραία μοτσαρέλα.

Πίτσα με μανιτάρια, λάδι τρούφας και πεπερόνι στο Pizzaiolo στον Χολαργό / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιρετική, ζουμερή και άκρως εθιστική η λευκή με τρούφα και μανιτάρια.

Info: Ασπασίας 63, Χολαργός, τηλ. 2106548700

Peccati di Gola, Γλυφάδα: Διαχρονικά αγαπημένη τρατορία (από τις κόρες της οικογένειας Sigillo που είχαν το γνωστό Il Parmigiano στο Κολωνάκι και το Yves Klein Blue στο Μύκονο), αν και τσιμπημένη στις τιμές για τον τόσο απλό χώρο που διαθέτει στη Γλυφάδα.

Η ζουμερή και λεπτή πίτσα του Peccati di Gola / Φωτογραφία: peccatidigola.greece/Instagram

Φοβερή πίτσα με λεπτή ιταλική ζύμη από αυτές που κανονικά κόβονται με το ψαλίδι, καταπληκτικά ορεκτικά (ειδικά το φίνο καρπάτσιο μοσχαριού και τα εθιστικά spicy μπαστουνάκια από καυτή φρεσκοψημένη ζύμη) και σαλάτες, η φοκάτσια με το κρεμμύδι και το κατσικίσιο τυρί είναι άπαιχτη, αλλά στα πιάτα με pasta στις τελευταίες δυο-τρεις επισκέψεις μου με έχουν απογοητεύσει.

Info: Κύπρου 50, Γλυφάδα, τηλ. 2108981511

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Armando, Κεραμεικός: Πίτσα, Μαραντόνα και μια ομάδα δυναμική και κεφάτη που πάντα κερδίζει. Ο Βασίλης Στεφανάκης και η εξαιρετική σεφ Ελένη Σαράντου, που έχουν φτιάξει το ιταλικό αυθεντικό εστιατόριο-κόσμημα «Osteria Mamma» στον πεζόδρομο της Σαλαμίνος στον Κεραμεικό, δημιούργησαν και την pizzeria «Armando», όπου η ναπολιτάνικη ψυχή συναντά το αργεντίνικο ταμπεραμέντο (όπως ακριβώς και η ψυχή του Αργεντίνου Μαραντόνα που συνδέθηκε με τη θρυλική ομάδα της Νάπολης).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Στο Armando θα απολαύσεις πίτσες κλασικές και signature που βγαίνουν από τον ξυλόφουρνο και μπαίνουν σε κουτιά με τον Θεό Μαραντόνα που έχει φωτοστέφανο από πίτσα πεπερόνι.

Pizza Michele, Μαρκόπουλο: Ποιος να μου το έλεγε ότι στην άλλη -την ανατολική- άκρη της Αθήνας, στα Μεσόγεια, θα έτρωγα, εκτός από μούστο, φημισμένα μουστοκούλουρα και θεϊκά παϊδάκια προβατίνας και μια θεϊκή ιταλική πίτσα σε σχήμα γίγας, ψημένη στον ξυλόφουρνο, από αυτές με τα τεράστια ζουμερά κομμάτια που τα τυλίγεις ρολάκι για να τα φας, κλείνοντας τα μάτια από απόλαυση...

Πίτσα από τον ξυλόφουρνο στο Michele στο Μαρκόπουλο / Φωτογραφία: pizza__michele/Instagram

Αγαπημένη: η πίτσα Giovani, με κρέμα γάλακτος, mozzarella, μπέικον, μανιτάρια, ιταλικό λουκάνικο, κρεμμύδι & παρμεζάνα.

Info: Ευαγγελίστριας 2, Μαρκόπουλο, τηλ. 2299 022468