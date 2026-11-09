Hotel Bars vs Street Bars: Η τεκίλα PATRÓN πρωταγωνίστησε σε μια συνάντηση της διεθνούς cocktail σκηνής στην καρδιά της Αθήνας. - iefimerida.gr

Η PATRÓN super premium tequila έδωσε τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα στη συνάντηση έξι διεθνών Four Seasons bars με έξι street bars, σε μια βραδιά αφιερωμένη στo δημιουργικό mixology και την τέχνη της φιλοξενίας.



Μια ξεχωριστή συνάντηση της διεθνούς bar σκηνής με τη σύγχρονη αθηναϊκή κουλτούρα των cocktails πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο FOUAR, με πρωταγωνιστή την PATRÓN Tequila.

CHRISTINA KANELLOPOULOU & PLATON PAPAGIANNOPOULOS

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Hotel Bars vs Street Bars της Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και του πολυβραβευμένου bar The Clumsies, και με αφορμή το Athens Bar Show 2026, έξι κορύφαια Four Seasons Hotel bars από επιλεγμένους προορισμούς του κόσμου συνάντησαν έξι διακεκριμένα street bars, δημιουργώντας μια βραδιά όπου η δημιουργικότητα, η τεχνική και η φιλοσοφία του σύγχρονου bartending βρέθηκαν στο επίκεντρο.

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CHRISTINA KANELLOPOULOU

Η τεκίλα PATRÓN αποτέλεσε τον κοινό συνδετικό κρίκο της βραδιάς, υποστηρίζοντας τη δημιουργική έκφραση των bartenders και αναδεικνύοντας τη σημασία της πρώτης ύλης, της τεχνικής και της ποιότητας στη δημιουργία ενός μοναδικού cocktail, καθώς και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κουλτούρα του bartending: την αυθεντικότητα, τη δεξιοτεχνία, τη δημιουργικότητα και την λεπτομέρεια.

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DORA KATSIKOGIANNI

Στη βραδιά συμμετείχαν το Avra Bar του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, που είχε τον ρόλο του οικοδεσπότη, καθώς και πέντε ακόμη bars της διεθνούς οικογένειας Four Seasons: το Stilla Bar από το Μιλάνο, το VIRTŪ από το Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi, το Saikindo από το Four Seasons Abu Dhabi, το BKK Social Club από την Μπανγκόκ και το Fifty Mils από το Μεξικό. Απέναντί τους βρέθηκαν έξι street bars: The Clumsies, Torto Porto, Shakerato, Foco Bcn, TAG Cocktails και Purovoku.

LIL KONI

Μέσα από έξι συναρπαστικές αναμετρήσεις, οι δύο κόσμοι του bartending ήρθαν αντιμέτωποι σε μια δημιουργική πρόκληση, με κάθε bar να διεκδικεί τη δική του θέση μέσα από ξεχωριστές γευστικές προτάσεις, τεχνικές και συνδυασμούς.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

Στις αναμετρήσεις, κάθε bar παρουσίασε τις δικές του signature δημιουργίες με βάση την PATRÓN Tequila, αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές γευστικές παραδόσεις. Το VIRTŪ ξεχώρισε με το Shiso Caliente, συνδυάζοντας ιαπωνικό shiso με πικάντικη αγαύη, ενώ το Fifty Mils με το El Patrón ανέδειξε τη μεξικανική hoja santa. Την πιο γλυκιά πλευρά της PATRÓN ανέδειξε το Espresso Martini του Foco BCN με PATRÓN XO Café και salted vanilla, ενώ το Hear Me Out του TAG Cocktails, με smoked peach, tomato, honey και BBQ, έφερε στο προσκήνιο πιο τολμηρούς και απρόσμενους συνδυασμούς.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

Με ένα δυναμικό party στο FOUAR, η PATRÓN έδωσε τον πιο ξεχωριστό τόνο στην έναρξη του Athens Bar Show, φέρνοντας κοντά τη διεθνή bar σκηνή και την αθηναϊκή cocktail κουλτούρα. Cocktails, μουσική και ανεβασμένη διάθεση δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, δημιουργικότητα και δυνατές στιγμές, με την PATRÓN να βρίσκεται στο επίκεντρο της γιορτής.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

﻿PATRÓN: Η αυθεντική γεύση της πολυτέλειας



Από το Jalisco του Μεξικού, η PATRÓN έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο της super-premium τεκίλας, χάρη στην αφοσίωσή της στην ποιότητα και την αυθεντικότητα. Η φιλοσοφία της ξεκινά από την 100% Weber Blue Agave, η οποία συλλέγεται με το χέρι όταν φτάσει στο ιδανικό στάδιο ωρίμανσης, και συνεχίζεται στην Hacienda PATRÓN μέσα από μια προσεγμένη διαδικασία παραγωγής που συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους και σύγχρονη τεχνογνωσία.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

Με μόνο τρία φυσικά συστατικά: αγαύη, νερό και μαγιά, κάθε δημιουργία της PATRÓN αποτυπώνει τον χαρακτήρα της αυθεντικής μεξικανικής τεκίλας. Κάθε φιάλη περνά από σχολαστικό έλεγχο, με περισσότερα από 60 ανθρώπινα χέρια να συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσής της.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

Για την PATRÓN, η πολυτέλεια βρίσκεται στην ποιότητα, στη δεξιοτεχνία και στη γεύση. Μια φιλοσοφία που μετατρέπει κάθε δημιουργία της σε μια ξεχωριστή εμπειρία απόλαυσης.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

﻿More to discover



Στο φετινό Athens Bar Show 2026, η PATRÓN Tequila έκανε takeover στην πόλη, φέρνοντας τη διεθνή bar σκηνή στα πιο αγαπημένα στέκια της. Από το πρωί στο Athens Bar Show μέχρι αργά το βράδυ στα bars έδωσαν τον παλμό της πρωτεύουσας, κορυφαίοι bartenders από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν στην Αθήνα για μια γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του cocktail.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

Στη φετινή γιορτή στην Τεχνόπολη αναδείχθηκαν τρία ακόμη ξεχωριστά brands του portfolio της Bacardi Greece. Το St-Germain έφερε τη floral υπογραφή του με St-Germain Spritz cocktails, ενώ το ρούμι Santa Teresa και το MARTINI προσέθεσαν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στο ευρύτερο cocktail experience της εβδομάδας.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

Από το πρώτο cocktail της ημέρας μέχρι την τελευταία βραδινή στάση, η Αθήνα έγινε το σημείο συνάντησης της διεθνούς bar σκηνής. Και η PATRÓN βρισκόταν εκεί για να κάνει κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστή.

PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

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PATRON HOTEL BARS vs STREET BARS

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PLATON PAPAGIANNOPOULOS & DORA KATSIKOGIANNI

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PLATON PAPAGIANNOPOULOS

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