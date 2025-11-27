Σε αυτό το γλυκοπωλείο φτιάχνουν κανταΐφι που «σκάει» και Lotus πάστα που δεν μένει ποτέ για δεύτερη μέρα - iefimerida.gr

Το κανταΐφι τους είναι τόσο φρέσκο και τραγανό που πραγματικά «σκάει».

Σε μια γωνιά της πόλης υπάρχει ένα γλυκοπωλείο που σε κερδίζει πριν καν πλησιάσεις την πόρτα.

Οι μυρωδιές, οι βιτρίνες και η ατμόσφαιρα προετοιμάζουν για όσα ακολουθούν: ένα κανταΐφι τόσο τραγανό που «σκάει» στο δάγκωμα και μια πάστα Lotus που εξαφανίζεται πριν προλάβει να κρυώσει.

Εδώ, η παράδοση συναντά το viral, και το αποτέλεσμα είναι απλώς ακαταμάχητο.

Μάθετε στο Bovary.gr ποιο είναι το γλυκοπωλείο που φτιάχνει επικό κανταϊφι