Αρχίζει αύριο ο φιλανθρωπικός αγώνας 100 ωρών «No finish line»: 1 ευρώ για κάθε 1 χλμ. για το «Μαζί για το παιδί» - iefimerida.gr

«No finish line» ονομάζεται ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου που διοργανώνει σε όλο τον κόσμο το ομώνυμο Ίδρυμα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για ιδρύματα.

Αγώνας δρόμου για το ίδρυμα «Μαζί για το παιδί»

Το σχετικό πρόγραμμα, προβλέπει αγώνα διάρκειας 100 ωρών. Μέσα σε αυτό το διάστημα, όσοι συμμετέχουν τρέχουν ή περπατούν όση απόσταση θέλουν ή μπορούν και κάθε φορά που ολοκληρώνουν ένα χιλιόμετρο, οι χορηγοί του συγκεκριμένου αγώνα που, όπως λέει και ο τίτλος του είναι «χωρίς γραμμή τέλους», προσθέτουν ένα ευρώ στον κουμπαρά των χορηγιών για το ίδρυμα «Μαζί για το παιδί».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αθήνα ο αγώνας «No finish line» θα γίνει στο Πεδίο του Άρεως, από το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου (09:00) έως και την Κυριακή 26 Απριλίου στις 13:00.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, όποιος επιθυμεί μπορεί να μετάσχει για όσο διάστημα θέλει, στο πεδίο του Άρεως που θα είναι ανοιχτό και με όλες τις κατάλληλες υποδομές για να φιλοξενήσει τον συγκεκριμένο αγώνα.

Στον αγώνα, ανάμεσα στις ομαδικές συμμετοχές περιλαμβάνεται και ομάδα του Τεκτονικού Ιδρύματος, στο πλαίσιο της δράσης «Οι Τέκτονες για το Παιδί», πρόγραμμα που στηρίζει διαχρονικά τόσο το Ίδρυμα «Μαζί για το παιδί», όσο και αρκετά ιδρύματα για παιδιά και για ΑμεΑ σε όλη τη χώρα

Περισσότερες λεπτομέρειες για το No finish line στη σελίδα του προγράμματος https://www.nflathens.com/

*Επισυνάπτεται φωτογραφία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το ίδρυμα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ