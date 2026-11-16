Campari Hellas: Δυναμική παρουσία για ακόμα μια φορά στο Athens Bar Show 2026

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Campari Hellas, θυγατρική του Ομίλου Campari, πρωταγωνίστησε στο Athens Bar Show 2026, τη σημαντικότερη συνάντηση της ελληνικής bartending κοινότητας, που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

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Με κεντρικό μήνυμα «The Aperitivo Takeover», η Campari Hellas έφερε στο προσκήνιο την αυθεντική ιταλική κουλτούρα του Aperitivo, αναδεικνύοντας έναν κόσμο γεύσεων, χρωμάτων και εμπειριών, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και η απόλαυση γίνεται αφορμή για σύνδεση και κοινωνικότητα.

Από το εμβληματικό κόκκινο του Campari και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί του Aperol, μέχρι τον βοτανικό χαρακτήρα του Cynar, τη μη αλκοολούχα πρόταση του Crodino και τις σύγχρονες δημιουργίες των Sarti Rosa και Mondoro Elder flower Aperitivo, η εταιρεία παρουσίασε την πλούσια γκάμα των ιταλικών απεριτίφ του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εξέλιξη της κατηγορίας.

﻿SixBrands. OneRitual - Η τέχνη του Aperitivo σε έξι εκδοχές

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας βρέθηκε η φιλοσοφία «Six Brands. One Ritual.», που αναδεικνύει τη μοναδικότητα του Aperitivo μέσα από έξι διαφορετικές γευστικές προτάσεις.

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Στην καρδιά αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται ο εμβληματικός κανόνας 3-2-1, η αυθεντική συνταγή του ιταλικού Spritz: 3 μέρη Prosecco, 2 μέρη Aperitivo και 1 μέρος σόδα, σε ένα ποτήρι γεμάτο πάγο. Μια απλή αλλά μοναδική συνταγή, που αποτελεί τη βάση για διαφορετικές γευστικές δημιουργίες. Από το κλασικό Aperol Spritz μέχρι τις πιο σύγχρονες εκδοχές του, κάθε brand προσθέτει τη δική του προσωπικότητα, διατηρώντας την ουσία του ίδιου τελετουργικού: τη χαρά της απόλαυσης και της συντροφικότητας.

Το διαχρονικό Aperol Spritz, με τη χαρακτηριστική ισορροπία γλυκών και πικρών στοιχείων, και το έντονο, αρωματικό Campari Spritz εκπροσώπησαν τις κλασικές εκφράσεις της ιταλικής παράδοσης. Το Cynar Spritz, με τα 13 βοτανικά συστατικά του, πρόσφερε μια ιδιαίτερη γευστική διάσταση, ενώ το Crodino Non-Alcoholic Spritz, με σύνθεση 15 βοτανικών συστατικών, ανέδειξε την απόλαυση του Aperitivo χωρίς αλκοόλ.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι δύο νεότερες προτάσεις του χαρτοφυλακίου: το Sarti Rosa, με το εντυπωσιακό ροζ χρώμα και τον φρουτώδη συνδυασμό σαγκουινιού, μάνγκο και passion fruit, που αποτελεί τη βάση του Sarti Spritz, και το Mondoro Elder flower Aperitivo, με τον ανθικό χαρακτήρα του σαμπούκου, που δίνει στο Hugo Spritz τη χαρακτηριστική δροσιά και αρωματική του ταυτότητα.

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Έξι διαφορετικές εκδοχές που αποδεικνύουν ότι το Aperitivo εξελίσσεται διαρκώς, συνδυάζοντας τη διαχρονική ιταλική κληρονομιά με τις σύγχρονες γευστικές τάσεις και τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών.

Με ρίζες στην Ιταλία, το Aperitivo γεννήθηκε ως μια στιγμή χαλάρωσης ανάμεσα στην ημέρα και τη βραδιά και εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο τελετουργικό απόλαυσης και κοινωνικότητας. Μια παράδοση που ενώνει τους ανθρώπους γύρω από ένα ποτήρι, μετατρέποντας την απλότητα της στιγμής σε ξεχωριστή εμπειρία.

Ο Όμιλος Campari, με ιστορία που ξεκινά το 1860 και ένα χαρτοφυλάκιο εμβληματικών aperitifs, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και τη διεθνή εξέλιξη αυτής της κουλτούρας.

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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βασίλης Βελισκιώτης, Managing Director της Campari Hellas: «Στον Όμιλο Campari δεν ακολουθούμε απλώς την κουλτούρα του Aperitivo, τη δημιουργήσαμε. Με μια κληρονομιά που διαμόρφωσε τα κλασικά cocktails και ένα χαρτοφυλάκιο που προσφέρει επιλογές για όλους, συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε. Από τα διαχρονικά εμβληματικά brands μέχρι τις σύγχρονες εκφράσεις της γεύσης».

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﻿Campari Academy: Έμπνευση και δημιουργικότητα για τη νέα γενιά του bartending

Η συμμετοχή της Campari Hellas ανέδειξε παράλληλα τη διαρκή επένδυση του Ομίλου στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της bartending κοινότητας, μέσα από την Campari Academy.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Campari Academy Manager, παρουσίασε την ιστορία και την εξέλιξη του Aperitivo, από την ιταλική του καταγωγή μέχρι τη σύγχρονη διεθνή δυναμική του, αναδεικνύοντας παράλληλα τις νέες τάσεις της αγοράς, όπως την αυξανόμενη σημασία των επιλογών χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ και των μη αλκοολούχων προτάσεων.

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Με τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή εμπειριών στο επίκεντρο, η Campari Academy συνεχίζει να εμπνέει τους επαγγελματίες και να συμβάλλει στην εξέλιξη της σύγχρονης bar σκηνής.

Η δυναμική παρουσία της Campari Hellas στο Athens Bar Show 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική bartending κοινότητα, να αναδεικνύει τη δύναμη των εμβληματικών brands της και να διαμορφώνει το μέλλον του Aperitivo.

Γιατί το Aperitivo δεν είναι απλώς μια στιγμή της ημέρας. Είναι μια κουλτούρα που ενώνει τους ανθρώπους.