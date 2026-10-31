Αθήνα: Η κορυφαία πόλη της Ευρώπης για city break-Κρυμμένες γωνιές, ιστορικές γειτονιές, στάσεις για φαγητό και ποτό - iefimerida.gr

Κρυμμένες γειτονιές, πλούσια αξιοθέατα και μια ενδιαφέρουσα γαστρονομική σκηνή συνθέτουν την ομορφιά της Αθήνας, η οποία ανακηρύχθηκε κορυφαία πόλη για city break. Οι προτάσεις μας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η περιήγηση στην Αθήνα ξεκινά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και το Μουσείο της. Η διαδρομή συνεχίζεται στην Αρχαία Αγορά, το πολιτικό κέντρο της αρχαιότητας, και τον καλοδιατηρημένο Ναό του Ηφαίστου στο Θησείο.

Η εξερεύνηση οδηγεί στην Πλάκα με τα νεοκλασικά της και στα Αναφιώτικα που θυμίζουν νησί. Η βόλτα καταλήγει στο Μοναστηράκι, με την πολύβουη αγορά, τα παλαιοπωλεία στην οδό Ηφαίστου και τους κρυμμένους θησαυρούς του.

Η αυθεντική καρδιά της πόλης χτυπά στη Βαρβάκειο Αγορά και στην παλιά εμπορική συνοικία. Παράλληλα, μουσεία όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό και η Εθνική Πινακοθήκη αναδεικνύουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη νεοελληνική τέχνη.

Η γαστρονομική σκηνή της πόλης είναι πολυσυλλεκτική, συνδυάζοντας παραδοσιακές ταβέρνες με εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin. Η βραδινή ζωή προσφέρει επιλογές από κλασικά μπαρ μέχρι σύγχρονα στέκια για δημιουργικά cocktails στο κέντρο.

Πίσω από τους πολυσύχναστους δρόμους, τα εμβληματικά μνημεία και τις μεγάλες λεωφόρους, κρύβεται μια άλλη Αθήνα, γεμάτη μικρές ιστορίες, ιδιαίτερες γειτονιές, ιστορικά κτίρια και στέκια που διατηρούν τον δικό τους χαρακτήρα. Μια πόλη που αλλάζει συνεχώς, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της, και προσφέρει αμέτρητες αφορμές για εξερεύνηση.

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Η πρόσφατη ανάδειξή της ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για city break στα World Travel Awards 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική της. Η ελληνική πρωτεύουσα έχει το προνόμιο να συνδυάζει διαφορετικές εμπειρίες σε σχετικά μικρές αποστάσεις: από τα σπουδαιότερα μνημεία της αρχαιότητας και τα μουσεία διεθνούς ακτινοβολίας μέχρι μικρές γειτονιές που θυμίζουν νησί, παλαιοπωλεία γεμάτα θησαυρούς, ιστορικές αγορές και ανανεωμένες στοές.

Για να γνωρίσει κανείς πραγματικά την Αθήνα, χρειάζεται να την περπατήσει. Να ακολουθήσει τα στενά της Πλάκας, να ανακαλύψει τα Αναφιώτικα, να χαζέψει τις βιτρίνες των παλαιοπωλείων στο Μοναστηράκι και να περιπλανηθεί στην παλιά εμπορική καρδιά της πόλης. Γιατί η γοητεία της δεν περιορίζεται στα διάσημα αξιοθέατα, αλλά βρίσκεται και στις μικρές καθημερινές εικόνες που αποκαλύπτονται σε κάθε βόλτα.

ΑΘήνα, ο κορυφαίος city break προορισμός στον κόσμο

Ακρόπολη και Μουσείο Ακρόπολης: Η διαχρονική γοητεία της αρχαίας Αθήνας

Η γνωριμία με την Αθήνα ξεκινά αναπόφευκτα από την Ακρόπολη, το σπουδαιότερο τοπόσημό της. Ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, τα Προπύλαια και ο Ναός της Αθηνάς Νίκης συνθέτουν ένα μοναδικό μνημειακό σύνολο, που εξακολουθεί να προκαλεί δέος στους επισκέπτες.

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Στους πρόποδες του Ιερού Βράχου βρίσκονται το Θέατρο του Διονύσου και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ενώ λίγα βήματα μακριά το Μουσείο Ακρόπολης φιλοξενεί ανεκτίμητα αρχαιολογικά ευρήματα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η Αίθουσα του Παρθενώνα, με τη μοναδική θέα προς το μνημείο.

Από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα στον κόσμο

Tip: Ξεκινήστε νωρίς την επίσκεψη στην Ακρόπολη και συνεχίστε με έναν περίπατο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Για μια διαφορετική οπτική της πόλης, ακολουθήστε τα λιθόστρωτα μονοπάτια του Δημήτρη Πικιώνη προς τον λόφο του Φιλοπάππου.

Αρχαία Αγορά και Θησείο: Στα μονοπάτια της ιστορίας

Ανάμεσα στο Μοναστηράκι και το Θησείο απλώνεται η Αρχαία Αγορά, το πολιτικό και κοινωνικό κέντρο της αρχαίας Αθήνας. Ξεχωρίζουν ο Ναός του Ηφαίστου, ένας από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαίους ναούς, και η αναστηλωμένη Στοά του Αττάλου, που στεγάζει το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.

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Η βόλτα μπορεί να συνεχιστεί στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, με την Ακρόπολη να κυριαρχεί στο φόντο. Είναι μία από τις ωραιότερες διαδρομές της πόλης, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες.

Μια βόλτα με μεγάλη ιστορία

Πλάκα και Αναφιώτικα: Η πιο ατμοσφαιρική γειτονιά της Αθήνας

Χτισμένη στους πρόποδες της Ακρόπολης, η Πλάκα διατηρεί τη γοητεία της παλιάς Αθήνας. Στενά πλακόστρωτα δρομάκια, νεοκλασικά σπίτια, μικρές αυλές και ανθισμένες βουκαμβίλιες συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει ξεφύγει από τον χρόνο.

Αξίζει να περπατήσετε στην οδό Τριπόδων, έναν από τους αρχαιότερους δρόμους της πόλης, να περάσετε από το Μνημείο του Λυσικράτους και να ανακαλύψετε τα γραφικά σκαλάκια της Μνησικλέους.

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Λίγο ψηλότερα, τα Αναφιώτικα προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η μικροσκοπική συνοικία δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα από τεχνίτες που έφτασαν από την Ανάφη, μεταφέροντας στην Αθήνα την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Ασβεστωμένα σπίτια, μπλε πορτοπαράθυρα, στενά περάσματα και γλάστρες με λουλούδια δημιουργούν την αίσθηση ενός μικρού νησιωτικού οικισμού στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Στην Πλάκα

Tip: Ανακαλύψτε τα Αναφιώτικα νωρίς το πρωί, όταν η γειτονιά είναι πιο ήσυχη.

Μοναστηράκι: Παλαιοπωλεία και μικροί θησαυροί

Το Μοναστηράκι αποκαλύπτει τον πιο ζωντανό και πολύχρωμο χαρακτήρα της Αθήνας. Η ομώνυμη πλατεία, με το Τζαμί Τζισδαράκη, την εκκλησία της Παντάνασσας και την Ακρόπολη στο βάθος, αποτελεί την αφετηρία για μια περιπλάνηση στην παλιά εμπορική γειτονιά.

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Στην οδό Ηφαίστου και στα γύρω στενά, μικρά καταστήματα με παλιά αντικείμενα, δίσκους βινυλίου, βιβλία, κοσμήματα και συλλεκτικά είδη διατηρούν το ιδιαίτερο στίγμα της περιοχής. Λίγο πιο πέρα, στην πλατεία Αβησσυνίας, τα παλαιοπωλεία με τα έπιπλα, τους καθρέφτες, τα φωτιστικά και τις αντίκες θυμίζουν μια Αθήνα άλλων δεκαετιών.

Tip: Προτιμήστε την Κυριακή για να γνωρίσετε την ατμόσφαιρα του παραδοσιακού παζαριού. Μην περιοριστείτε στους κεντρικούς δρόμους -στα στενά γύρω από την Αβησσυνίας κρύβονται μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μαγαζιά.

Βαρβάκειος Αγορά: Στην αυθεντική καρδιά της Αθήνας

Μια βόλτα στην Αθήνα δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς μια στάση στη Βαρβάκειο, τη δημοτική αγορά που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής της πόλης.

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Στην οδό Αθηνάς, η ιστορική αγορά διατηρεί την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού εμπορικού κέντρου, με πάγκους γεμάτους προϊόντα, φωνές εμπόρων και έντονη κινητικότητα. Στο εσωτερικό της λειτουργούν η κρεαταγορά και η ψαραγορά, ενώ στους γύρω δρόμους απλώνονται μικρά παραδοσιακά καταστήματα.

Στη Βαρβάκειο Αγορά/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Αξίζει να συνεχίσετε προς την οδό Ευριπίδου, όπου τα μπαχαράδικα, τα καταστήματα με αλλαντικά, τυριά, ξηρούς καρπούς και βότανα δημιουργούν μια πανδαισία αρωμάτων και εικόνων. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαδρομές για να γνωρίσει κανείς την καθημερινή, ανεπιτήδευτη Αθήνα.

Tip: Επισκεφθείτε τη Βαρβάκειο τις πρωινές ώρες, όταν η αγορά βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα, και αφιερώστε χρόνο στα μικρά μαγαζιά της Ευριπίδου.

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Η παλιά εμπορική Αθήνα και η ανανεωμένη Στοά Αρσακείου

Από την οδό Αθηνάς, η περιπλάνηση μπορεί να συνεχιστεί προς την Αιόλου, την πλατεία Αγίας Ειρήνης, την Πραξιτέλους και την Κολοκοτρώνη. Εδώ η παλιά εμπορική Αθήνα συναντά τη σύγχρονη πλευρά της πόλης, με ιστορικά καταστήματα, νεοκλασικά κτίρια, μικρά καφέ και νέες δημιουργικές αφίξεις.

Μέσα στη Στοά Αρσακείου/Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στάσεις είναι η Στοά Αρσακείου, στο ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου, στη Σταδίου. Ένας χώρος που συνδέθηκε για δεκαετίες με το βιβλίο και την πνευματική ζωή της πρωτεύουσας και σήμερα αποκτά νέα ταυτότητα μέσα από τη γαστρονομία, το εμπόριο και τον πολιτισμό.

Η ανανεωμένη στοά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ιστορικά κτίρια της Αθήνας επιστρέφουν στη ζωή της πόλης, συνδυάζοντας το παρελθόν με σύγχρονες εμπειρίες.

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Μουσεία που αξίζει να ανακαλύψετε

Πέρα από το Μουσείο Ακρόπολης, η Αθήνα διαθέτει εξαιρετικά μουσεία, από μεγάλες συλλογές διεθνούς ακτινοβολίας μέχρι μικρότερους χώρους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας και της τέχνης της.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Πατησίων, φιλοξενεί μοναδικούς θησαυρούς του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όπως τη χρυσή προσωπίδα των Μυκηνών, τον χάλκινο θεό του Αρτεμισίου και τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Η Εθνική Πινακοθήκη, στο ανακαινισμένο κτίριό της, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της νεοελληνικής τέχνης, με έργα σπουδαίων δημιουργών και ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις.

Για μια διαφορετική εμπειρία, αξίζει να επισκεφθείτε το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στεγάζεται σε δύο ιστορικά κτίρια, ένα από τα οποία φιλοξένησε τον Όθωνα και την Αμαλία, και μεταφέρει τον επισκέπτη στην Αθήνα του 19ου αιώνα μέσα από έπιπλα, πίνακες και ιστορικά κειμήλια.

Ιδιαίτερη θέση έχει και το Μουσείο Αλέκου Φασιανού, στην περιοχή του Αγίου Παύλου, κοντά στο Μεταξουργείο. Στο σημείο όπου βρισκόταν το πατρικό σπίτι του ζωγράφου δημιουργήθηκε, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κρόκο, ένας ξεχωριστός χώρος αφιερωμένος στο έργο του. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και οι γνώριμες μορφές του Φασιανού προσφέρουν μια πιο προσωπική πολιτιστική εμπειρία, συνδεδεμένη με την Αθήνα των αναμνήσεων και της καθημερινής ζωής.

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Από το Σύνταγμα στον Εθνικό Κήπο

Η πλατεία Συντάγματος, με το κτίριο της Βουλής και την αλλαγή φρουράς από τους Εύζωνες, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πρωτεύουσας.

Λίγα βήματα μακριά, ο Εθνικός Κήπος προσφέρει μια καταπράσινη ανάπαυλα από τους γρήγορους ρυθμούς του κέντρου. Σκιερά μονοπάτια, ψηλοί φοίνικες και μικρές λίμνες δημιουργούν ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για περίπατο.

Από εδώ αξίζει να συνεχίσετε προς το Ζάππειο Μέγαρο και το Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που συνδυάζει ιστορία, αρχιτεκτονική και πράσινο.

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Tip: Αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, προτιμήστε τη διαδρομή Σύνταγμα -Εθνικός Κήπος – Ζάππειο -Παναθηναϊκό Στάδιο, που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα πόδια και προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της Αθήνας.

Πού να φάτε και να πιείτε στην Αθήνα: Από την παραδοσιακή τυρόπιτα στη δημιουργική γαστρονομία

Η γαστρονομία αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να ανακαλύψει κανείς την Αθήνα. Η πόλη διαθέτει μια πολυσυλλεκτική σκηνή, όπου οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα παλιά στέκια συνυπάρχουν με εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, σύγχρονα μπιστρό, δημιουργικά bakeries και ατμοσφαιρικά μπαρ. Από μια ζεστή τυρόπιτα νωρίς το πρωί μέχρι ένα προσεγμένο δείπνο με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη, οι επιλογές καλύπτουν κάθε διάθεση.

Για πρωινό και γλυκές στάσεις

Η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με τον πιο ελληνικό τρόπο, με μια φρεσκοψημένη τυρόπιτα από το Μαμ, ένα από τα αγαπημένα στέκια για όσους αναζητούν την κλασική, βουτυράτη τυρόπιτα με το τραγανό φύλλο και την πλούσια γέμιση.

Για όσους αγαπούν τα σύγχρονα αρτοποιεία, το Feeling αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για προσεγμένα αρτοσκευάσματα και γλυκές δημιουργίες, ιδανικά για να συνοδεύσουν τον πρωινό καφέ ή για μια μικρή στάση ανάμεσα στις βόλτες.

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Από τα αστέρια Michelin στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα

Η Αθήνα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον διεθνή γαστρονομικό χάρτη, με εστιατόρια που ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και την υψηλή τεχνική τους.

Στο Κολωνάκι, το Simul, με τον σεφ-πατρόν Νίκο Θωμά, απέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin το 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της δημιουργικής κουζίνας του. Με ένα αστέρι Michelin διακρίνεται και το The Zillers Rooftop Gastronomy, που συνδυάζει την υψηλή γαστρονομία με την εντυπωσιακή θέα στην Ακρόπολη.

Κόκορας με τραχανά: το σήμα κατατεθέν πιάτο του Simul

Η θέα από το The Zillers

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Από παλαιότερο degustation menu του The Zillers/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Για σύγχρονη ελληνική κουζίνα, το Ateno, που περιλαμβάνεται στις προτάσεις του οδηγού Michelin, αποτελεί μια εξαιρετική στάση στην καρδιά της Αθήνας. Ο Νίκος Καραθάνος επαναπροσδιορίζει γνώριμες ελληνικές γεύσεις με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργική διάθεση. Μην παραλείψετε τα μακαρόνια με κιμά, ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του εστιατορίου.

Για έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό ελληνικής και γαλλικής γαστρονομίας, το Byzantino, με την υπογραφή του σεφ Άγγελου Λάντου, ξεχωρίζει για την προσεγμένη κουζίνα και τον ιδιαίτερα όμορφο χώρο του.

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Ο χώρος στο Vyzantino

Στο μενού θα βρείτε ελληνική και γαλλική κουζίνα/Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Κρέας, ελληνικοί μεζέδες και αγαπημένες ταβέρνες

Οι λάτρεις του κρέατος θα βρουν εξαιρετικές επιλογές στην αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή. Το Brutus έχει ξεχωρίσει για τις εκλεκτές κοπές και τη σύγχρονη steakhouse φιλοσοφία του, έχοντας συμπεριληφθεί σε διεθνή κατάταξη κορυφαίων steakhouses.

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Για μια διαφορετική, πιο αυθεντική εμπειρία, το ΟΧ δίνει έμφαση στην ελληνική παράδοση της κρεατοφαγίας, με ζουμερά παϊδάκια, συκώτι, χειροποίητες πίτες και κρεατόσουπα, ιδανική για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Στην ίδια λογική της ανεπιτήδευτης απόλαυσης, η Αυλή αποτελεί ένα από τα παλιά αγαπημένα στέκια για παρέες που συγκεντρώνονται γύρω από ένα τραπέζι, μοιράζονται πιάτα και απολαμβάνουν νόστιμα παϊδάκια χωρίς επισημότητες.

Για μεζεδάκια και χαλαρή ατμόσφαιρα, το Cinapos είναι μια ακόμη ενδιαφέρουσα στάση -μην παραλείψετε τα πολίτικα ντολμαδάκια, τον μουσακά και τα μακαρόνια με crispy αρνί, ενώ στην Ταβέρνα των Φίλων αξίζει να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά μεζεδάκια και τη χταποδομακαρονάδα.

Cinapos

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Τα πολίτικα ντολμαδάκια/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων, το Dopios, με την υπογραφή του σεφ Χριστόφορου Πέσκια, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αγαπούν τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα και τη φιλοσοφία του μοιράσματος. Το μενού περιλαμβάνει δημιουργικά πιάτα με κρέας και ψάρι, νόστιμα χειροποίητα ορεκτικά και τα περίφημα κεφτεδάκια του Πέσκια, με γνώριμες ελληνικές γεύσεις που αποκτούν μια πιο σύγχρονη διάσταση.

Dopios

Τα περίφημα ντολμαδάκια του Χριστόφορου Πέσκια στο Dopios

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Για τους λάτρεις του κρέατος, ο Τηλέμαχος, στο Σύνταγμα, αποτελεί μια διαχρονική γαστρονομική διεύθυνση με ισχυρή οικογενειακή παράδοση. Στην κλασική, προσεγμένη σάλα του, το κρέας έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με εκλεκτές κοπές από επιλεγμένες ράτσες του εξωτερικού, αλλά και ποιοτικά ελληνικά κρέατα που αναδεικνύουν την εγχώρια κτηνοτροφική παράδοση. Άλλωστε, ο Τηλέμαχος υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην ανάδειξη του πρόβειου κρέατος στη σύγχρονη εστιατορική σκηνή.

Για αυθεντικές, μαμαδίστικες γεύσεις, το ιστορικό οινομαγειρείο Ήπειρος, μέσα στη Βαρβάκειο Αγορά, παραμένει σταθερή αξία. Σε έναν χώρο που διατηρεί τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα των παλιών αθηναϊκών μαγειρείων, σερβίρονται αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, όπως μουσακάς, παστίτσιο, όσπρια και λαδερά, αλλά και ιδιαίτερα νόστιμες σούπες, που αποτελούν σήμα κατατεθέν του καταστήματος.

Ιταλικές γεύσεις, δημιουργικά πιάτα και καλό κρασί

Η σύγχρονη πλευρά της Αθήνας αποτυπώνεται και στα εστιατόρια που συνδυάζουν διαφορετικές γαστρονομικές επιρροές με μια πιο χαλαρή φιλοσοφία εξόδου.

Για ιταλικές γεύσεις, το Osteria Mamma είναι μια επιλογή που αξίζει να αναζητήσετε, ιδιαίτερα για το εξαιρετικό cacio e pepe, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ρωμαϊκής κουζίνας.

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Στο September 18, η all-day φιλοσοφία συνδυάζεται με δημιουργικά πιάτα και ενδιαφέροντα cocktails. Από την πάπια μέχρι τα ζυμαρικά με άρωμα λεμονιού, η κουζίνα προσφέρει επιλογές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για φαγητό όσο και για μια πιο χαλαρή βραδινή έξοδο.

September18/ Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Για όσους προτιμούν ένα καλό ποτήρι κρασί συνοδεία νόστιμου φαγητού, το Ζιράφ αποτελεί μια ακόμη πρόταση, με έμφαση στη συνύπαρξη του κρασιού και της γαστρονομίας σε χαλαρή ατμόσφαιρα.

Σταθερή αξία στον χάρτη των αθηναϊκών wine bars παραμένει το By the Glass, που συνδυάζει μια ιδιαίτερα προσεγμένη συλλογή ελληνικών και διεθνών ετικετών με όμορφη ατμόσφαιρα και ενδιαφέρουσες γαστρονομικές προτάσεις. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ανακαλύψουν διαφορετικά κρασιά, συνοδεύοντάς τα με νόστιμα πιάτα, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους του κέντρου.

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Για ποτό στην Αθήνα

Η βραδινή Αθήνα έχει τη δική της ξεχωριστή γοητεία, από τα δημιουργικά cocktail bars μέχρι τα ιστορικά στέκια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Για όσους αγαπούν τα κλασικά ποτά και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, το Galaxy παραμένει μια χαρακτηριστική επιλογή. Ένα μπαρ με διαχρονικό χαρακτήρα, ιδανικό για ένα καλοφτιαγμένο ποτό και συζήτηση, μακριά από τις υπερβολές της σύγχρονης νυχτερινής διασκέδασης.

Για ποτό στο κέντρο της Αθήνας, το Sync αποτελεί μια ενδιαφέρουσα all-day επιλογή, με όμορφη ατμόσφαιρα και μουσικές που δίνουν τον δικό τους ρυθμό στην έξοδο.

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Στον κατάλογο ξεχωρίζουν τα δροσερά signature cocktails, ενώ δεν λείπουν οι προσεγμένες ετικέτες κρασιού και τα κλασικά ποτά, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις. Ένα ευχάριστο στέκι για να ολοκληρώσετε τη βόλτα σας στην πόλη.