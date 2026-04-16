Νόστιμη αποτοξίνωση στην Αθήνα: Σε αυτά τα 5 μαγαζιά τρώμε υγιεινά, μετά το Πάσχα - iefimerida.gr

Οι ανοιξιάτικες βόλτες στην πόλη θέλουν τονωτικά ροφήματα, θρεπτικά σνακ και ανάλαφρα γλυκά για να έχουμε περισσότερη ενέργεια και να νιώθουμε ευεξία όλη μέρα.

Μόλις περάσει το Πάσχα και έρθει για τα καλά η άνοιξη μπαίνουμε ασυναίσθητα σε detox διάθεση. Είτε το πάρουμε ζεστά και ξεκινήσουμε ένα συστηματικό πρόγραμμα αποτοξίνωσης, με εντατική άσκηση και συγκεκριμένη διατροφή, είτε αρχίσουμε απλά το χαλαρό περπάτημα κόβοντας τις πολλές κραιπάλες, το ζητούμενο είναι το ίδιο. Κάθε φορά που βγαίνουμε θέλουμε να έχουμε επιλογές που μας ξεδιψάνε και ταυτόχρονα μας αναζωογονούν, μας χορταίνουν χωρίς να μας παχαίνουν και γενικά μας κάνουν καλό. Ευτυχώς ο healthy χαρακτήρας της Αθήνας είναι αρκετά «ώριμος» και σε κάθε γωνιά της μπορούμε να βρούμε κάτι ενδιαφέρον.

Dizer

Σε αυτό το καφέ στην Πεύκη ανέκαθεν πηγαίναμε για τον cosy χώρο, τους καλοφτιαγμένους καφέδες και τα χειροποίητα πληθωρικά σνακ. Πέρα από αυτά όμως έχει και μια healthy πλευρά για την οποία αξίζει να περάσει κανείς την πόρτα του. Το κατακόκκινο “smoothie wild forest” με ολόφρεσκες φράουλες, μύρτιλα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα μαύρα κεράσια και μέλι είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσεις τη μέρα σου ενώ αν τα γούστα σου είναι πιο εξωτικά φτιάχνουν και το “dream cream” που έχει μέσα μπανάνες, καρύδα και ανανά. Επίσης, έχουν και χειροποίητες μπάρες χωρίς καθόλου ζάχαρη, ειδικά αυτή με το ταχίνι τα σπάει ενώ η άλλη με τη bitter σοκολάτα θα σου καλύψει αμέσως την ανάγκη για γλυκό δίνοντάς σου παράλληλα την ενέργεια που έχεις ανάγκη για να συνεχίσεις τη μέρα.

Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Πεύκη, τηλ.: 213 0387 357

Joshua Tree Athens

Σε αυτό το εστιατόριο θα απολαύσεις vegan και vegetarian brunch που κολάζει ακόμα και τους πιο σκληροπυρηνικούς κρεατοφάγους. Πλούσιος καγιανάς με ζουμερή σάλτσα ντομάτας και σπιρτόζικη ξινομυζύθρα, χορταστικό avocado toast, αφράτο μπριός με σοταρισμένα μανιτάρια και τυρένια σως, σάντουιτς με χειροποίητο ψωμί και παστράμι σελινόριζας και θρεπτικά bowls με γάλα βρώμης, acai και goji είναι μόνο μερικά από όσα θα βρεις στον κατάλογο. Φτιάχνουν ακόμα και lattes με superfoods τα οποία εκτός από «βόμβες ενέργειας» είναι και απολαυστικότατα. Δοκίμασε το κρύο matcha με βιολογικό γάλα και το ζεστό με κουρκουμά, τζίντζερ και κανέλα.

Αναπαύσεως 13, Μετς, τηλ.: 210 9239 747

Γη

Από τα πρώτα raw vegan εστιατόρια της πόλης, αυτό το μέρος συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο με τη φιλοσοφία του αλλά και με τη βαθιά γεύση που βγάζει στα πιάτα του (παρά τους περιορισμούς που θέτει το ίδιο του το concept). Όμορφος και φιλόξενος χώρος, βουτηγμένος στο φως και στα χρώματα, είναι ιδανική επιλογή για μεσημεριανό γεύμα με παρέα. Εδώ όλα τα φτιάχνουν μόνοι τους, χωρίς ζωικές πρώτες ύλες, χωρίς γλουτένη, και φυσικά χωρίς ζάχαρη. Σπιτικά φυτικά τυριά από ξηρούς καρπούς, ψωμιά από σπόρους, σούπες με κρέμα κάσιους και γιαούρτι καρύδας, σαλάτες με χρωματιστές φακές και φασολάκια που πικλάρουν οι ίδιοι, λαζάνια από κολοκυθάκια και burger μανιταριών, πίτσα βρώμης και παρφέ σοκολάτας με αγαύη. Η ποικιλία είναι μεγάλη και η δημιουργικότητα ανεξάντλητη σε ένα πολυπολιτισμικό μενού που είναι εμπνευσμένο από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο ενώ ταυτόχρονα διαθέτει μεξικάνικα στοιχεία και ασιατικές πινελιές.

Γρηγορίου Λαμπράκη 69, Γλυφάδα, τηλ.: 210 9648 512

The healthy concept

Σε αυτά τα μαγαζιά δεν κάθεσαι, παίρνεις της σαλάτα σου και φεύγεις ή παραγγέλνεις κατευθείαν από το σπίτι, από το γραφείο ή από όπου αλλού βρίσκεσαι. Έχουν πολλά και διάφορα αλλά ειδικά οι σαλάτες τους είναι κάτι παραπάνω από ολοκληρωμένα γεύματα, οπότε είναι μια χαρά για μεσημεριανό αλλά κυρίως για βραδινό, αν δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις (μένουν ανοιχτά μέχρι τη 01:00). Επίσης στο μενού τους εκτός από τις επιλογές που έχεις θα βρεις και ανάλυση των διατροφικών στοιχείων κάθε πιάτου. Δοκίμασε την ανάμεικτή με ζουμερό κοτόπουλο, φρέσκες πρασινάδες και φιλέτα πορτοκαλιού, το αρωματικό ταμπουλέ με πολύχρωμη κινόα και τις φακές με παντζάρια και φέτα. Ψήνουν βέβαια και ωραίο φιλέτο λαβράκι ή σολομό με φασολάκια, ακόμα και σουτζουκάκια κοτόπουλου μαγειρεύουν με αφράτο ρύζι ατμού.

Παπανικολή 2, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 7004 677

Healthy Harmony

Αν θες να απολαύσεις το detox πρωινό σου, και όχι μόνο, αγναντεύοντας τη θάλασσα θα πας σε αυτό το μαγαζί στο Πασαλιμάνι. Ξεκίνα με ένα δροσερό ginger shot με λεμόνι και μέλι ή με ένα ποτήρι χυμό green detox που έχει μέσα μήλο, σέλερι, αγγούρι και δυόσμο. Συνέχισε με κρέμα βρώμης με κακάο και φουντούκια ή high protein pancakes με scrambled eggs, μοτσαρέλα και ντοματίνια. Στα best seller το σάντουιτς με ψωμί dinkel, φιλέτο κοτόπουλο, cottage και αβοκάντο ενώ τους δικούς του φανατικούς έχουν το teriyaki chick n rice bowl με κοτόπουλο, μπασμάτι, ανανά και σως teriyaki και τα γλυκά χαμηλών ιπαρών που δεν περιέχουν καθόλου ζάχαρη. Τάρτα μήλο και τάρτα πραλίνα είναι ανάλαφρες και νοστιμότατες γι αυτό ξεπουλάνε καθημερινά μαζί με τους περιποιημένους καφέδες που φτιάχνει το healthy harmony.

Πραξιτέλους 156-158, Πειραιάς, τηλ.: 210 4100 201