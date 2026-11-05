Το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανοίγει αυλαία με την υποστήριξη της Allwyn - iefimerida.gr

Η Θεσσαλονίκη δίνει και εφέτος ραντεβού με τον κινηματογράφο, υποδεχόμενη δημιουργούς, επαγγελματίες του χώρου και σινεφίλ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει με την υποστήριξη της Allwyn για τρίτη χρονιά, μετατρέποντας για έντεκα ημέρες την πόλη σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό σκηνικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στην εφετινή διοργάνωση είναι ο πολυβραβευμένος Γαλιθιάνος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Όλιβερ Λάσε, δημιουργός της πολυσυζητημένης ταινίας Sirāt. Με αφορμή την παρουσία του, το Φεστιβάλ παρουσιάζει το μεγάλο αφιέρωμα «Καλώς ήρθατε στην έρημο», με τον Λάσε σε ρόλο guest curator να επιλέγει 17 ταινίες που εξερευνούν ένα από τα πιο επιβλητικά και διαχρονικά κινηματογραφικά τοπία: την έρημο.

Στο επίκεντρο της εφετινής διοργάνωσης βρίσκεται και ο Νίκος Γραμματικός, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Το Διεθνές Φεστιβάλ τιμά τη συνολική προσφορά του στο ελληνικό σινεμά απονέμοντάς του τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, ενώ πραγματοποιεί μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες του.Τον δικό του ρόλο στην Αγορά του Φεστιβάλ αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ως ambassador της διοργάνωσης. Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη ανερχόμενους δημιουργούς, ενθαρρύνοντάς τους στα επόμενα βήματά τους, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους επαγγελματίες του κινηματογράφου, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

Η εφετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, αφιερωμάτων, συζητήσεων και παράλληλων δράσεων. Θα προβληθούν συνολικά 258 ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού – Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές – καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, 58 ταινίες θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την κινηματογραφική εμπειρία.

﻿Νέοι δημιουργοί στο προσκήνιο με την υποστήριξη της Allwyn



﻿Στο πλαίσιο του εφετινού Φεστιβάλ, η Allwyn στρέφει το βλέμμα στη νέα γενιά του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, παρουσιάζοντας το Future Frames, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το European Film Promotion.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Future Frames αποτελεί ετήσια πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι και δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία σε δέκα υποσχόμενους νέους σκηνοθέτες και αποφοίτους κινηματογραφικών σχολών από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να κάνουν τα επόμενα βήματα στην κινηματογραφική τους πορεία.Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, από τις 16:30 έως τις 18:30, το Future Frames έρχεται στο επίκεντρο μέσα από ειδική προβολή και ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο Χρήστος Νίκου, μέντορας των δέκα δημιουργών που επιλέχθηκαν για το 2026, ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του από το πρόγραμμα. Μαζί του θα βρίσκονται ο Ντέιβιντ Σαμπέιν, σκηνοθέτης του Self-Sown, που παρουσιάστηκε στη φετινή διοργάνωση, καθώς και οι Δημήτρης Τσακαλέας και Λήδα Βαρτζιώτη, δημιουργοί της ταινίας Sad Girl Weekend, η οποία είχε συμμετάσχει στο Future Frames το 2020.

﻿Από τη μεγάλη οθόνη στο Καπάνι, με ένα μεγάλο open air party ﻿



﻿Η δράση βγαίνει από τις κινηματογραφικές αίθουσες και μεταφέρεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τα μεσάνυχτα, η Αγορά Καπάνι μεταμορφώνεται από την Allwyn σε ένα μεγάλο υπαίθριο dance floor. Με αφετηρία το ομώνυμο αφιέρωμα του Φεστιβάλ και την ταινία Sirāt του Όλιβερ Λάσε, οι Street Outdoors μαζί θα ανεβάσουν τη διάθεση του κόσμου με έξι ώρες ηλεκτρονικής μουσικής στο ιστορικό κέντρο της πόλης.Στα decks θα βρεθούν οι DJ-HOTLINE 333 με vinyl set, Street Outdoors Soundsystem, Gaston NPR και Bighi, σε ένα open air party που μεταφέρει την ενέργεια του Φεστιβάλ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.﻿

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα