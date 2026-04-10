5 μέρη με λαχταριστά σουβλιστά και ψητά για να απολαύσετε το Πάσχα στην Αθήνα - iefimerida.gr

Σούβλες και σχάρες γεμάτες απολαυστικά κρέατα περιμένουν σε κάθε γωνιά και γειτονιά της πόλης όσους σκοπεύουν να μείνουν εντός φέτος το Πάσχα.

Μπορεί τα Χριστούγεννα να θέλουν πόλη και το Πάσχα χωριό αλλά τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα σχεδιάζουμε ή όπως τα έχουμε συνηθίσει. Πολλοί είναι λοιπόν αυτοί που θα ξεφύγουν για λίγες μέρες από την Αθήνα, ως είθισται. Άλλοι τόσοι όμως είναι και αυτοί που θα μείνουν εδώ, είτε γιατί δουλεύουν είτε επειδή τα σχέδια της τελευταίας στιγμής δεν βγήκαν κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, η πόλη είναι γεμάτη με πειρασμούς για όσους περάσουν την Κυριακή του Πάσχα.

Πιπινιός

Το ψήσιμο εδώ είναι τέχνη υψηλή. Αρνί, κατσίκι, κοκορέτσι, κοντοσούβλι, κεφαλάκια, ό,τι κι αν λαχταράς το έχουν στην καλύτερη εκδοχή του. Οι σούβλες γυρνάνε αδιάκοπα, οι γάστρες είναι μονίμως γεμάτες και οι σχάρες δουλεύουν υπερωρία. Απόλυτο highlight, η περίφημη σουβλιστή προβατίνα την οποία πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε αφού είναι από τις καλύτερες ολόκληρο του λεκανοπεδίου.

Πέππα 1, Σταμάτα, τηλ.: 210 6216 250

Μαγγίνας

Το κοκορέτσι του Μαγγίνα είναι πραγματικό αριστούργημα, το ίδιο και το σουβλιστό αρνάκι. Για όσους βέβαια δεν τα πάνε και πολύ καλά με αυτού του είδους τα κρέατα ή αγαπούν την ποικιλία ψήνει και γουρουνάκι γάλακτος στη σούβλα το οποίο είναι πεντανόστιμο. Αν είστε της σχάρας πάρτε μπριζόλες, παϊδάκια, μπιφτέκια και λουκάνικα που είναι πάντα φρέσκα και υποδειγματικά ψημένα. Όσο για το σημείο, ζητήστε να σας βάλουν στα έξω τραπέζια που είναι μέσα στα δέντρα και στο πράσινο.

Πλ. Εθ. Αντιστάσεως, Μελίσσια, τηλ.: 210 8046 143

Το στέκι του Ζήση

Ψητά και σουβλιστά σχεδόν πλάι στη θάλασσα. Σε αυτή την ταβέρνα του λιμανιού η μαεστρία φαίνεται από το σωστό τύλιγμα στο κοκορέτσι, το άψογο πέρασμα στο κοντοσούβλι και το κόψιμο-αλφάδι στα παϊδάκια. Το αρνί και το κατσίκι τυλίγονται σε λαδόκολλα για να κρατάνε την υγρασία τους και να σιγοψήνονται καλά μέχρι μέσα χωρίς να καίγονται εξωτερικά. Προσθεστε στην παραγγελία σας και σαγανάκι, τυροπιτάκια, χόρτα και ψωμί ψημένο με λαδορίγανη, κι έτοιμο το τραπέζι της Λαμπρής.

Ίδης 8, Πειραιάς, τηλ.: 210 4132 168





Το Τρίγωνο

Η ποικιλία εδώ είναι τεράστια και υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα. Οπότε αν είστε μεγάλη οικογένεια ή παρέα πάρτε πολλά και διάφορα, βάλτε τα στη μέση και απολαύστε τα όπως πρέπει. Όλα τα κλασικά πασχαλινά ψητά τα κάνουν καταπληκτικά, από αρνί και κοκορέτσι μέχρι κοντοσούβλια με όλων των ειδών τα κρέατα. Δοκιμάστε όμως οπωσδήποτε και τα ζουμερά μπιφτέκια που φτιάχνουν.

Αθηνών 36, Καλύβια, τηλ.: 2299 048 540

Χωριάτικη ταβέρνα Στέλιος

Αυτή η ταβέρνα που λειτουργεί εδώ και 45 χρόνια κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά. Διακόσμηση που θυμίζει ορεινό χωριό και μυρωδιές που σου σπάνε τη μύτη με το που καθίσεις. Οι σπεσιαλιτέ του είναι τα σουβλιστά: κοντοσούβλι περιποιημένο, αρνί-γλύκισμα και κοκορέτσι έξτρα μερακλήδικο. Κάνει όμως και άπαιχτες μοσχαρίσιες και πεντανόστιμο κοτόπουλο στη σχάρα. Όσο για το χοιρινό κότσι που σιγοψήνεται και μελώνει μαζί με πατάτες είναι τόσο μαλακό που κόβεται με το πιρούνι.

Λ. Ιωνίας 198, Άλιμος, τηλ.: 210 9819 014