Τα 4 ελληνικά εστιατόρια που μπήκαν στη λίστα με τα 1.000 καλύτερα του κόσμου -Τα δύο στην Αθήνα, ποια είναι - iefimerida.gr

Υπάρχουν αμέτρητες λίστες και βραβεία που τιμούν τα καλύτερα εστιατόρια της παγκόσμιας εστίασης, από τον οδηγό Michelin μέχρι τη λίστα World’s 50 Best.

Μία από αυτές τις ετήσιες κατατάξεις προέρχεται από τη La Liste, έναν από τους πιο αξιόπιστους οδηγούς στον γαστρονομικό κόσμο.

Η κατάταξη δημιουργείται συγκεντρώνοντας χιλιάδες πηγές, από κριτικές ειδικών μέχρι online αξιολογήσεις. Τιμά εστιατόρια και όχι μόνο για το εξαιρετικό τους φαγητό. Αυτά τα μέρη έχουν τελειοποιήσει οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα γεύμα ξεχωριστό: ατμόσφαιρα, γεύση, υφή, ταιριάσματα κρασιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λίστα αναγνωρίζει τα 1.000 καλύτερα εστιατόρια του πλανήτη.

Φέτος, που το έντυπο γιορτάζει τη 10η επέτειό του, 10 εστιατόρια μοιράζονται την πρώτη θέση. Το καθένα πέτυχε μια σχεδόν τέλεια βαθμολογία: 99,5 στα 100. Οι βαθμολογίες προκύπτουν από «χιλιάδες δημοσιεύσεις, πάνω από 1.100 επαγγελματικές πηγές και εκατομμύρια online κριτικές», οπότε πρέπει να εντυπωσιάσεις τόσο τους επαγγελματίες όσο και το ευρύ κοινό για να εξασφαλίσεις μια θέση. Με λίγα λόγια, αυτά είναι τα καλύτερα από τα καλύτερα, αγαπημένα τόσο από τους κριτές του Michelin όσο και από απαιτητικούς foodies.

Το Guy Savoy στο Παρίσι

Εστιατόρια απ' όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην κορυφαία δεκάδα: από το τριών αστέρων Michelin SingleThread στην Καλιφόρνια, μέχρι το παραδοσιακό καντονέζικο Lung King Heen, σε ένα Four Seasons του Χονγκ Κονγκ. Η La Liste ανέφερε ότι αυτή η ποικιλία στην πρώτη δεκάδα αποδεικνύει την «παγκόσμια κατανομή της αριστείας», καθώς και τις «μεταβαλλόμενες εστίες επιρροής και την ανάδυση μιας νέας διεθνούς ισορροπίας γεύσης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Schwarzwaldstube στη Γερμανία

La Liste: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία εστιατόρια παγκοσμίως

Σύμφωνα με τη La Liste, τα 10 κορυφαία εστιατόρια παγκοσμίως είναι τα εξής:

Guy Savoy – Παρίσι, Γαλλία Schwarzwaldstube – Μπάιερσμπρον, Γερμανία Lung King Heen – Χονγκ Κονγκ Le Bernardin – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Cheval Blanc by Peter Knogl – Βασιλεία, Ελβετία Matsukawa – Μινάτο-κου, Ιαπωνία SingleThread – Χίλντσμπεργκ, ΗΠΑ Martín Berasategui – Λασάρτε-Ορία, Ισπανία Da Vittorio – Μπρουζαπόρτο, Ιταλία Robuchon au Dôme – Μακάο, Κίνα

Τα 4 ελληνικά εστιατόρια που μπήκαν στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου

Στη λίστα με τα τοπ εστιατόρια του κόσμου δεν θα μπορούσαν να λείπουν και κάποια ελληνικά. Συγκεκριμένα, τέσσερα εστιατόρια -δύο στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά και ένα στην Κέρκυρα- φιγουράρουν στη λίστα.

Η επετειακή έκδοση της La Liste έφερε στην κορυφή της ελληνικής γαστρονομίας το Delta Restaurant, το οποίο απέσπασε τη διάκριση «Best Restaurant in Greece» για το 2026 με βαθμολογία 86/100.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Delta είναι βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin και ένα Πράσινο Αστέρι Michelin και έχει βρώσιμα έργα τέχνης. Το εστιατόριο λειτουργεί υπό τη διαχείριση του «Δειπνοσοφιστήριον», με επικεφαλής τον executive chef Γιώργο Παπαζαχαρία, και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το δεύτερο ελληνικό εστιατόριο με βαθμολογία 84/100 είναι η Σπονδή, το εστιατόριο του Απόστολου Τραστέλη στην Αθήνα. Βρίσκεται στο Παγκράτι και βραβεύεται με αστέρι Michelin από το 2002.

Η Σπονδή

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το Etrusco του Έκτορα Μποτρίνι στην Κέρκυρα με βαθμολογία 77/100 και, τέλος, το Varoulko Seaside του Λευτέρη Λαζάρου στον Πειραιά με βαθμολογία 75/100.

Το Etrusco στην Κέρκυρα

Το Varoulko βρίσκεται στην Ακτή Κουμουνδούρου και φημίζεται για τα ψαρικά και τα θαλασσινά του.

Το Varoulko Seaside στον Πειραιά