Αυτά τα 4 αθηναϊκά στέκια μπήκαν στα 100 καλύτερα μπαρ του κόσμου -Ποια είναι, τα ιδιαίτερα ποτά - iefimerida.gr

Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ εξαιρετικό; Τα ποτά, η διακόσμηση, το προσωπικό και τα καθίσματα είναι σημαντικά, όμως για να ξεχωρίσει κάποιο χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο.

Και αυτό ακριβώς έχει καταφέρει η ομάδα του Panda & Sons. Αυτό το ανεξάρτητο μπαρ του Εδιμβούργου αναδείχθηκε το καλύτερο μπαρ στον κόσμο από τα Top 500 Bars, έναν online ιστότοπο κατατάξεων.

Η λίστα των 500 κορυφαίων μπαρ βασίζεται σε πολύ περισσότερα από το πόσο πολύ άρεσαν τα κοκτέιλ στον κόσμο. Δημιουργήθηκε «από τον κόσμο, για τον κόσμο» και χρησιμοποιεί έναν πολύπλοκο αλγόριθμο που συλλέγει «χιλιάδες [σημεία δεδομένων] – κατατάξεις, δημοσιεύσεις, πλατφόρμες και άλλα – σε περισσότερες από 20 γλώσσες» και υπολογίζει πόσο καλά έχει αξιολογηθεί κάθε μπαρ.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, το Panda & Sons βρέθηκε στην κορυφή, ανεβαίνοντας αρκετές θέσεις από την περσινή κατάταξη, όπου είχε βρεθεί στην τέταρτη θέση. Για τον ιδρυτή του, τον Iain McPherson, το μπαρ δεν είναι μόνο ένας χώρος για να πιει κανείς, αλλά και μια δημιουργική διέξοδος.

Το Panda & Sons

Τα κοκτέιλ εδώ είναι μοναδικά, αφού το Panda & Sons αποστάζει το δικό του αλκοόλ για να τα δημιουργήσει.

Έξι από τα δέκα καλύτερα μπαρ στον κόσμο βρίσκονται στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κατάταξη. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε το Paradiso, ένα θρυλικό speakeasy στη Βαρκελώνη που συχνά αναδεικνύεται ως ένα από τα κορυφαία μπαρ παγκοσμίως από λίστες όπως το World’s 50 Best και το Pinnacle Guide.

Στην έκτη θέση συναντάμε το HIMKOK στο Όσλο, ένα ατμοσφαιρικό cocktail bar με δικό του micro-distillery. Το Tayēr + Elementary στο Λονδίνο βρέθηκε στην έβδομη θέση, το SIPS στη Βαρκελώνη στην όγδοη και το Moebius στο Μιλάνο στην ένατη.

Το Tayēr + Elementary στο Λονδίνο

Τα υπόλοιπα τέσσερα μπαρ της δεκάδας βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ, την Πόλη του Μεξικού, τη Σιγκαπούρη και την Καρταχένα.

Τα ελληνικά μπαρ της λίστας

Στην 20η θέση φιγουράρει ένα ελληνικό μπαρ, το Baba au rum στην Αθήνα.

Το Baba Au Rum είναι ένα Rum & Cocktail bar που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Άνοιξε τον Μάρτιο του 2009 και ήταν το πρώτο που έφερε την κουλτούρα του fine drinking στους δρόμους της πόλης.

Διαθέτει μια εκτενή λίστα από κλασικά αλλά και σύγχρονα κοκτέιλ, καθώς και ένα απεριόριστο back bar με περισσότερα από 350 διαφορετικά ρούμια από όλο τον κόσμο (αλλά και μια μεγάλη συλλογή από Single Malt Whiskies, Cognacs, Gins και αποστάγματα Agave).

Το Baba au rum στην Αθήνα

Οι ελληνικές διακρίσεις, όμως, συνεχίζονται. Στην 32η θέση βρίσκεται το πολυβραβευμένο The Clumsies του Βασίλη Κυρίτση, ένα ένα all-day, υψηλής προσέλευσης μπαρ που στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Προσφέρει specialty καφέ, casual φαγητό και low-abv κοκτέιλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ, ενώ με το signature μενού του δημιουργεί μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, χαρακτηριστική της ελληνικής φιλοξενίας.

The clumsies

Στην 52η θέση συναντάμε το Bar in front of the bar, που ξεχωρίζει ως ένα μικρό «καταφύγιο» για cocktail lovers, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στη ζωντανή σκηνή της πόλης.

Άνοιξε τις πόρτες του το 2022 από τρεις έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, τον Αλέξανδρο Τσελέπη, τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο και τον Σίμο Παπανικολάου, το μπαρ αυτό έγινε γρήγορα σημείο αναφοράς για την αθηναϊκή cocktail κοινότητα.

Το Bar in front of the bar

Η πρωτότυπη ιδέα του, που αποτυπώνεται και στο όνομά του, αμφισβητεί τις συμβάσεις, τοποθετώντας ένα street-level bar ακριβώς μπροστά από το δικό του speakeasy. Αρχικά σχεδιασμένο ως pop-up κατά την περίοδο κατασκευής του speakeasy, η απροσδόκητη επιτυχία του οδήγησε την ομάδα στο να το καταστήσει μόνιμο — και μάλιστα το κύριο bar του χώρου.

Στην 70ή θέση φιγουράρει το Barro Negro, ένα Tequila και Mezcal bar, δημιουργημένο από δύο παθιασμένους φίλους, bartenders και λάτρεις των agave spirits, οι οποίοι ταξιδεύουν εδώ και χρόνια στο Μεξικό και πίσω στην Αθήνα με μία και μόνο αποστολή, να μάθουν την ιστορία και τον πολιτισμό των αγαπημένων τους αποσταγμάτων.

Barro Negro

Τα 25 καλύτερα μπαρ στον πλανήτη, σύμφωνα με τα Top 500 Bars: