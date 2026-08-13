Δεκαπενταύγουστος στην Αθήνα: 3 μέρη με ωραία ατμόσφαιρα και καλό φαγητό για να κάνεις διακοπές στην πόλη - iefimerida.gr

Ο καλύτερος τρόπος για να ευχαριστηθείς την Αθήνα είναι να ζήσεις για λίγο σαν τουρίστας στην πόλη σου περνώντας τον Δεκαπενταύγουστο στα ξενοδοχεία της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το εμβληματικό Hilton επιστρέφει ως The Ilisian, με το ιστορικό εστιατόριο «Βυζαντινό» να μεταμορφώνεται σε Byzantino Grande Brasserie. Ο χώρος προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας, με εντυπωσιακό μπαρ και έναν καταπράσινο κήπο που θυμίζει γαλλική εξοχή.

Η κουζίνα, με επικεφαλής τον Άγγελο Λάντο, ακολουθεί κλασικά ελληνικά και γαλλικά μονοπάτια. Το μενού περιλαμβάνει από σαλάτα Nicoise με τόνο tataki και σιγομαγειρεμένο κατσίκι με κριθαράκι, μέχρι το απολαυστικό γλυκό Αρμενοβίλ με καραμελωμένα αμύγδαλα.

Στην παραμυθένια αυλή του Electra Palace, το εστιατόριο Zohόs αναβαθμίζει τον ελληνικό μεζέ. Ο executive chef Σάκης Βενέτης δημιουργεί πιάτα με προϊόντα μικρών παραγωγών, εμπνευσμένα από τοπικές κουζίνες όλης της Ελλάδας, σε ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.

Το Lounge, pool bar & restaurant του Semiramis στην Κηφισιά προσφέρει μια ολοήμερη εμπειρία χαλάρωσης. Ο χώρος γύρω από την πισίνα είναι ιδανικός για καφέ, κοκτέιλ και ένα ευρύ μενού που περιλαμβάνει από σνακ μέχρι burger.

Ο Δεκαπενταύγουστος μπορεί να είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού και η πιο «ιερή» αργία των θερινών διακοπών αλλά δεν μας βρίσκει απαραίτητα όλους σε κάποιο πανηγύρι σε κυκλαδονησί ή αραχτούς σε κάποιο ορεινό χωριό. Άλλωστε, και η πρωτεύουσα αυτή τη συγκεκριμένη μέρα έχει τη χάρη της αφού είναι πιο άδεια και πιο ήσυχη από κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Γι' αυτό και όσοι έχουν μείνει εντός των τειχών έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν όπως δεν την βλέπουν σχεδόν ποτέ. Και για να μην ψάχνεις τι είναι ανοιχτό και τι κλειστό και ταλαιπωρείσαι, σου προτείνουμε να περάσεις την ημέρα σου σε κάποιο από τα ξεχωριστά ξενοδοχεία της απολαμβάνοντας τη φιλοξενία τους σαν παραθεριστής-επισκέπτης.

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Byzantino Grande Braserrie, Conrad Athens The Ilisian

Το εμβληματικό Hilton επέστρεψε ως The Ilisian και το ιστορικό εστιατόριο Βυζαντινό έγινε Byzantino Grande Braserrie οπότε είναι μια τέλεια ευκαιρία να απολαύσεις μια καινούργια γαστρονομική εμπειρία της πόλης που φέρει όμως την εγγύηση μια σταθερής αθηναϊκής αξίας. Ο χώρος, κυρίως μέσα, είναι τόσο εντυπωσιακός και ταυτόχρονα φιλόξενος που αρκεί να καθίσεις για λίγα λεπτά σε ένα τραπέζι, στην μπάρα ή στον κήπο για να νιώσεις ότι προσφέρεις στον εαυτό σου μια πολυτέλεια με ουσία. Το κυκλικό μπαρ που δεσπόζει στο κέντρο της φωτισμένης σάλας θυμίζει κινηματογραφική ταινία, ενώ η αυλή είναι μια πραγματική όαση στο κέντρο της πόλης. Καταπράσινη και πολύ δροσερή, γεμάτη άνετα μεταλλικά έπιπλα, μαρμάρινα τραπέζια και ριγέ μαξιλάρια θυμίζει γαλλική εξοχή. Η κουζίνα κινείται, με σημερινούς όρους, σε κλασικά ελληνικά και γαλλικά μονοπάτια με τον executive chef του ξενοδοχείου Άγγελο Λάντο (βλ. Σπονδή), τον executive sous-chef Γιώργο Δόσπρα (βλ. Lauda) και τον chef de cuisine Σπύρο Μελανίτη να φτιάχνουν ένα μενού αρκετά ευρύ.

Ξεκίνα με τα θεϊκά ψωμιά: το πεντανόστιμο προζυμένιο που έρχεται με φρέσκο ελαιόλαδο και ελιές και το αφράτο μπριός που του πάει τέλεια το έξτρα βούτυρο με το οποίο σερβίρεται. Τους ταιριάζουν επίσης πολύ οι βελούδινες και ανάλαφρες στη γεύση σαλάτες που θα δεις στον κατάλογο (φάβα, λευκός ταραμάς, μελιτζανοσαλάτα). Η Nicoise με ολόφρεσκα τραγανά λαχανικά, ποσαρισμένο αυγό και ελληνικό τόνο tataki είναι ό,τι πρέπει για να συνεχίσεις μέχρι το κυρίως ή ακόμα και για να φας κάτι ελαφρύ, θρεπτικό και χορταστικό (ως κύριο πιάτο). Επίσης, βάλε στη μέση για να μοιραστείς με την παρέα σου ημίπαστες γαρίδες με ντομάτα, κρίταμο και λεμόνι, που είναι δροσερές και μοσχοβολάνε θάλασσα, αλλά και το comfort κατσίκι που σιγομαγειρεύεται και σερβίρεται με μελωμένο κριθαράκι και λαδοτύρι. Στα γλυκά του executive pastry chef Χάρη Βλάχου βασιλεύει το Αρμενοβίλ που είναι απολαυστικά κρεμώδες και πλούσιο σε γεύση, γεμάτο καραμελωμένα αμύγδαλα. Στα plus του Byzantino Grande Braserrie, το ευγενικό και πολύ ενημερωμένο προσωπικό που είναι εξυπηρετικό χωρίς να είναι στημένο.

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Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, τηλ.: 210 7281 000

Zohόs, Electra Palace

Στο πλάι του Συντάγματος, εκεί που ξεκινάει η Πλάκα βρίσκεται το πιο αριστοκρατικό ξενοδοχείο αυτής της πόλης. Στην παραμυθένια αυλή του Electra Palace, ανάμεσα στο νεοκλασικό και το νέο κτίριο, το εστιατόριο Zohόs αποδίδει την ελληνική κουζίνα με τον πιο φρέσκο και νόστιμο τρόπο. Γι' αυτό είναι η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ένα καλοκαιρινό γεύμα ή δείπνο στην πόλη και να νιώσεις σαν να είσαι διακοπές. Κήπος καταπράσινος, φυτά που μοσχοβολάνε και διακριτικός φωτισμός φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα ειδυλλιακή που δίνει την αίσθηση της απόδρασης. Εδώ η φιλοσοφία του ελληνικού μεζέ ανεβαίνει επίπεδο και το μενού περιλαμβάνει πιάτα που συνδυάζουν εκλεκτά προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών και σύγχρονες τεχνικές. Ο executive chef του ξενοδοχείου, Σάκης Βενέτης, εμπνέεται από τις τοπικές κουζίνες όλης της Ελλάδας και απεικονίζει το ελληνικό παραδοσιακό τραπέζι με φαγητό που μπαίνει στη μέση με σκοπό να μοιραστεί, γι' αυτό και ο κατάλογος δεν χωρίζεται σε κατηγορίες.

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Οι δημιουργίες του είναι προσεγμένες εμφανισιακά, έχουν πλούσια αρώματα και δυνατές γεύσεις. Ζουμερή ντοματοσαλάτα με γλιστρίδα, ψητά ροδάκινα και τσαλαφούτι, τρυφερά αμπελοφάσουλα με τόνο Αλοννήσου και ντρέσινγκ κάππαρης, γεμιστοί κολοκυθοανθοί με ρύζι, καπνιστό γιαούρτι και λαδολέμονο με μηλέικο πελτέ, αφράτοι και τραγανοί κεφτέδες με κρεμμύδια μαγειρεμένα σε μαύρη μπύρα και κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής με τραβηχτή πίτα Μάνης είναι μόνο μερικά από τα νόστιμα αποτελέσματα μιας συνεχώς εξελισσόμενης παράδοσης. Στην ίδια φιλοσοφία και τα γλυκά, τα οποία αν και συνδυάζουν ασυνήθιστα στοιχεία πετυχαίνουν τον σκοπό τους 100%. Το ζεστό σοκολατένιο μπισκότο που είναι φτιαγμένο με μπαχαρικά και ελαιόλαδο σερβίρεται με παγωτό σοκολάτα, καραμελωμένες ελιές Καλαμών και λεμόνι.



Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, τηλ.: 210 33 70 035

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Lounge, pool bar & restaurant, Semiramis hotel

﻿Βουτηγμένο στο χρώμα και στο σύγχρονο design αυτό το ξενοδοχείο των βορείων προαστίων είναι ό,τι πρέπει για κάθε καλοκαιρινή μέρα που επιβάλει χαλάρωση και ξεχωριστές απολαύσεις. Με δυο λόγια, το Lounge, pool bar & restaurant του Semiramis hotel είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις όλη σου την ημέρα, σε ό,τι mood κι αν είσαι. Άλλωστε, το ροζ σύμπαν που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μπαρ εκπέμπει τόσο θετικά vibes που σου φτιάχνει τη διάθεση αμέσως, ακόμη κι αν έχεις πάει μόνος σου ως εκεί.

Ακριβώς μπροστά του, ξαπλώστρες κρεβάτια και κροσέ ομπρέλες σε περιμένουν να αράξεις και να ευχαριστηθείς τον πρωινό σου, έναν περιποιημένο καφέ ή κάποιο χειροποίητο σνακ απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη δροσιά του νερού και το ζεστό χάδι του ήλιου. Όσο περνάει η ώρα βέβαια έρχεται η σειρά μια παγωμένης ιδιαίτερης μπύρας, των εκλεκτών κρασιών και φυσικά των καλοφτιαγμένων κοκτέιλ. Πλάι τους μπορείς να βάλεις τα πάντα, από καπνιστό σολομό, μοσχαρίσιο ταρτάρ και all time classic club sandwich με καπνιστή πανσέτα μέχρι ριγκατόνι μπολονέζ με μοσχάρι﻿ ραγού που λιώνει στο στόμα, ψητό φιλέτο λαβράκι με άγρια χόρτα και φυσικά το πληθωρικό Semiramis burger με παλαιωμένο τσένταρ.

Χαριλάου Τρικούπη 48, Κηφισιά, τηλ.: 210 6284 400