100 έργα τέχνης 80 καλλιτεχνών για καλό σκοπό στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων - iefimerida.gr

Ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες και σημαντικοί καλλιτέχνες, προσφέρουν έργα τους ωστε να συγκεντρωθούν έσοδα για καλό σκοπο.

Οι καλλιτέχνες συμμετέχουν στην καθιερωμένη Έκθεση Προσφοράς Έργων Τέχνης και Λόγου, που διοργανώνουν για 28η χρονιά οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά Χαρούμενα Νιάτα.

100 έργα 80 καλλιτεχνών και βιβλία για καλό σκοπό

Η έκθεση είναι ήδη στημένη και έως τις 12 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο εκτίθενται 100 έργα 80 καλλιτεχνών (ζωγράφων, χαρακτών, γλυπτών) και δεκάδες βιβλία, προσφορά σημαντικών εκδοτικών οίκων και συγγραφέων. Μάλιστα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνει στο χώρο της Έκθεσης Μουσική εκδήλωση, που θα δώσει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν έξι κιθαρίστες σε έργα κλασσικής μουσικής και Μάνου Χατζηδάκι.

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Έκθεση έργων τέχνης και λόγου

Εως τις 12 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο εκτίθενται 100 έργα 80 καλλιτεχνών (ζωγράφων, χαρακτών, γλυπτών) και δεκάδες βιβλία

Η Έκθεση διοργανώνεται από τα «Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα» με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Η Έκθεση διοργανώνεται από τα «Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν για τις εμψυχωτικές και δημιουργικές δραστηριότητες, που οργανώνονται για παιδιά και νέους και κυρίως για τη δωρεάν φιλοξενία 120 παιδιών φτωχών ή προβληματικών οικογενειών, παιδιών οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, που κατάγονται από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες, στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν κάθε καλοκαίρι, εδώ και 74 χρόνια συνεχώς, στο βουνό Πατέρας.

Τα Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα είναι μια Οργάνωση με περισσότερους από 90 ενεργούς εθελοντές. Από το 1932 έχει βοηθήσει περισσότερα από 16.500 παιδιά της μεγάλης ανάγκης με τη συμμετοχή 3.800 εθελοντών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Info

Διάρκεια Έκθεσης: Εως 12 Νοεμβρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη–Παρασκευή 11.00-19.00, Σάββατο-Κυριακή 10.00-15.00, Δευτέρα κλειστά

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», (παλιό πιλοποιείο Πουλόπουλου),

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

Τηλ. επικοινωνίας 210.3452150, 210.3226019, 6936945206