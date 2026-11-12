 Μιλένα Αποστολάκη στον Γιώργο Κουβαρά: Από την Ελλάδα στην Αϊτή στα 6 της -Η ιστορία που τη σημάδεψε
PODCAST

Μιλένα Αποστολάκη στον Γιώργο Κουβαρά: Από την Ελλάδα στην Αϊτή στα 6 της -Η ιστορία που τη σημάδεψε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Γιώργος Κουβαράς
Γιώργος Κουβαράς

Μια ιστορία από τα παιδικά της χρόνια, ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου και μια εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή της. Η Μιλένα Αποστολάκη είναι η πρώτη καλεσμένη του Γιώργου Κουβαρά στο νέο podcast του iefimerida.gr.

Κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία που τον σημάδεψε. Μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή του, μια εμπειρία που καθόρισε την πορεία του, ένα γεγονός που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη του.

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Αυτές τις ιστορίες αναζητά ο Γιώργος Κουβαράς στο νέο podcast του iefimerida.gr, συναντώντας πρόσωπα από την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Όχι για να μιλήσουν για την επικαιρότητα, αλλά για να αφηγηθούν τη μία ιστορία που τους καθόρισε.

Στο πρώτο επεισόδιο, η Μιλένα Αποστολάκη επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια και σε ένα ταξίδι που την οδήγησε από την Ελλάδα στην Αϊτή, όταν ήταν μόλις έξι ετών.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αφήνει για λίγο στην άκρη την πολιτική της ιδιότητα και μοιράζεται με τον Γιώργο Κουβαρά μια προσωπική ιστορία από μια ηλικία όπου οι εμπειρίες αποκτούν ξεχωριστή σημασία και οι εικόνες χαράσσονται βαθιά στη μνήμη.

Μέσα από την αφήγησή της, το πρώτο επεισόδιο φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της Μιλένας Αποστολάκη και μας υπενθυμίζει πως πίσω από κάθε δημόσιο πρόσωπο υπάρχει μια προσωπική διαδρομή, γεμάτη στιγμές που το διαμόρφωσαν.

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Ακούστε το 1 ο επεισόδιο του podcast

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