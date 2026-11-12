 Μαζώ ακόμα σε ένα κράτος δικαίου;
PODCAST

Μαζώ ακόμα σε ένα κράτος δικαίου;

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντώνης Τελόπουλος
Αντώνης Τελόπουλος

Μπορεί η λατρεία για έναν καλλιτέχνη, ακόμη κι όταν είναι απολύτως δικαιολογημένη, να καταπατήσει το κράτος δικαίου;

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η σύγκρουση με την οικογένειά του, ο ρόλος των γιατρών, οι δημόσιες τοποθετήσεις και τα τηλεοπτικά δικαστήρια ανοίγουν μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια της showbiz και αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη, την προσωπική ελευθερία και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου.

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Πόσο εύκολα μετατρέπεται η συμπάθεια σε βεβαιότητα και η αντιπάθεια σε καταδίκη;

Ποιος αποφασίζει ποιος έχει δίκιο όταν οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κοινή γνώμη έχουν ήδη εκδώσει τη δική τους ετυμηγορία;

Στο νέο του podcast, ο Αντώνης Τελόπουλος επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές πλευρές μιας υπόθεσης που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, θέτοντας στο επίκεντρο μια θεμελιώδη αρχή: το τεκμήριο της αθωότητας. Μια αρχή που δεν έχει πραγματική αξία μόνο όταν προστατεύει όσους συμπαθούμε, αλλά κυρίως όταν αφορά εκείνους που έχουμε ήδη αποφασίσει ότι δεν το αξίζουν.

Ακούστε το 1 ο επεισόδιο του podcast

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