Παναγιώτης Φασούλας στο iefimerida: «Ο Μητσοτάκης ήθελε να βγούμε εμείς -Άσχετος ή ανίκανος ο Παπανικολάου» - iefimerida.gr

Ο Παναγιώτης Φασούλας μιλάει στο Blackbox και στον Θανάση Φουσκίδη για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο μπάσκετ με αφορμή το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, σχολιάζει τα πεπραγμένα της διοίκησης του Βαγγέλη Λιόλιου και δηλώνει «παρών» για την επόμενη «μέρα» της ΕΟΚ.

Η θρυλική «αράχνη», που μεσουράνησε με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και φυσικά την Εθνική ομάδα στα '80s και τα '90s, σχολιάζει το τοπίο στο άθλημα που αγαπούν οι Έλληνες και που πλήγεται από όσα έχουν αναδειχθεί στην επικαιρότητα, τον χρηματισμό διαιτητών, τους αγώνες που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης και τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας, κορυφαίων διαιτητών και παραγόντων που εμπλέκονται.

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Όσον αφορά το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ομοσπονδία, ο Παναγιώτης Φασούλας έθιξε τα κριτήρια επιλογών των παικτών στις εθνικές ομάδες και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιωτικών σχολείων για διάκριση, υπογραμμίζοντας τη σημασία να είναι σε θέση και τα δημόσια σχολεία από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια να μπορούν να τους αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις.

Εξάλλου, αναφέρθηκε στη συμμετοχή ξένων παικτών στις χαμηλότερες κατηγορίες ως μια κακή συνθήκη για την ανάδειξη Ελλήνων παικτών που θα μπορέσουν να αναδειχθούν στις ανώτερες κατηγορίες.

«Ο κ. Παπανικολάου πρέπει να απαντήσει αν είναι άσχετος ή ανίκανος»

Ο Παναγιώτης Φασούλας δεν έκρυψε την πρόθεσή του να είναι «παρών» στη διάδοχη κατάσταση της ΕΟΚ, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 20 Δεκεμβρίου, ενώ στις 15 θα πρέπει να υποδειχθούν οι διαιτητές που πρόκειται να γίνουν διεθνείς, ενώ υπογράμμισε ότι το μόνο προαπαιτούμενο που βάζει για να συζητήσει με ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε να συμπορευθεί είναι να υπάρχει διαφάνεια στους ορισμούς, στις αξιολογήσεις και στις ποινές των διαιτητών.

Σε ό,τι αφορά τον Άγγελο Παπανικολάου, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να απαντήσει αν είναι «άσχετος ή ανίκανος», τονίζοντας ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στην Ομοσπονδία μέχρι να ξεσπάσει το σκάνδαλο που οδήγησε στις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις είναι συμμέτοχοι σε ό,τι συνέβαινε. «Αν αντίπαλός μου είναι ο Παπανικολάου, θα κάνω προεκλογική εκστρατεία από το σπίτι μου, δεν θα βγω από τη Γλυφάδα».

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«Εμένα, τον Γιαννάκη, τον Γκάλη, τον Χριστοδούλου μάς έκανε το μπάσκετ αυτό που είμαστε»

Αντίστοιχα μίλησε για την πορεία του στο άθλημα και τη σημασία που έχουν οι «θρύλοι» του παρελθόντος, όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Φάνης Χριστοδούλου ως άνθρωποι που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διοίκηση της ΕΟΚ, τώρα ή στο παρελθόν.

«Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε εμάς να βγούμε»

Μιλώντας για την επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό για τα θέματα του μπάσκετ, η «αράχνη» εξέφρασε την πίστη του ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτιμούσε τη δική του παράταξη να αναδειχθεί νικήτρια, λέγοντας ότι έχει μιλήσει με τον πρωθυπουργό για τις παθογένειες στο άθλημα.

«Πρέπει να υπάρξει πατριωτισμός. Πατριωτισμός για τη γειτονιά σου, για το σχολείο σου. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι αναχρονιστικό», ανέφερε σχετικά με το τι θα έπρεπε να αλλάξει σαν νοοτροπία τα επόμενα χρόνια, ώστε να επανεκκινήσει η παραγωγική διαδικασία παικτών και να επέλθει υγεία στον χώρο του μπάσκετ.

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