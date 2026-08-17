ΥΠΟΙΚ: Όφελος 2 δισ. ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ του δημόσιου χρέους το 2026 - iefimerida.gr

Μετά την αποπληρωμή 6,94 δισ. ευρώ από το διμερές δάνειο ύψους 52,3 δισ. ευρώ με την Ευρωζώνη, τον Ιούνιο, η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ εντός του 2026.

Στόχος ο περιορισμός του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους και αξιοποιώντας τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την υψηλή ρευστότητα στοχεύει να περιορίσει τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 137% φέτος.

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ΥΠΟΙΚ για αποπληρωμή χρέους

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με δεδομένο ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής κερδίζουμε 30 εκατ. ευρώ (με το νέο κόστος δανεισμού), συνολικά από τα 13 δισ. ευρώ κερδίζουμε 360 εκατ. ευρώ. Στα 7 χρόνια κερδίζουμε μόνο από αυτά πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Αν συνυπολογίσουμε τα χαμηλά spreads, συν τον παράγοντα αξιοπιστία που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει μόνο οφέλη.

Συνολικά, από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων, ύψους περίπου 36 δισ. ευρώ.

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Με αυτή την κίνηση το ελληνικό Δημόσιο περνάει ένα μήνυμα περαιτέρω διασφάλισης στους θεσμούς, στους οίκους αξιολόγησης αλλά κυρίως στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι κινείται με προνοητικότητα και διορατικότητα, έγκαιρα και σε ασφαλή χρόνο, προκειμένου να μειώσει ακόμη περαιτέρω τις ήδη μειωμένες ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του και μετά το 2032.

Οι πρόωρες αποπληρωμές θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη, ώστε το εν λόγω δάνειο να αποπληρωθεί πλήρως έως το 2031, αντί του αρχικού πλάνου για το 2041.

Ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings, σε πρόσφατη έκθεσή του «βλέπει» σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους. Εκτιμά ότι θα υποχωρήσει στο 107% του ΑΕΠ το 2031 από 136% φέτος και 128% το 2027. Το αποτέλεσμα αυτής της μείωσης εξπρές θα είναι να έχει η Ελλάδα χαμηλότερο χρέος το 2031 όχι μόνο από την Ιταλία - την οποία αναμένεται να αφήσει πίσω ήδη από φέτος - αλλά και από τη Γαλλία και το Βέλγιο, πλησιάζοντας τον μέσο όρο χρέους της Ευρωζώνης. Για την Ευρωζώνη, το χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 90% το 2031, στο ίδιο επίπεδο με το 2027.

Να σημειωθεί ότι τον επόμενο μήνα η ελληνική οικονομία θα αξιολογηθεί από τους οίκους αξιολόγησης DBRS, Moody's και SCOPE, ενώ οι αξιολογήσεις θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο από τη Standard & Poor's και το Νοέμβριο από τη Fitch.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ