Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν-ΗΠΑ - iefimerida.gr

Πτώση σημειώνει σήμερα η τιμή του πετρελαίου καθώς η αγορά φαίνεται να πιστεύει εν μέρει σε μια αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ.

O Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η ιρανική πλευρά επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικώς.

Το Μπρεντ υποχωρούσε 0,86% στα 98,51 δολάρια το βαρέλι

Γύρω στις 12:25 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για συμβόλαια παράδοσης τον Ιούνιο υποχωρούσε 0,86% στα 98,51 δολάρια το βαρέλι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αντίστοιχο αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate - WTI) για συμβόλαια παράδοσης τον Μάιο, υποχωρούσε 1,99% στα 97,11 δολάρια το βαρέλι.

"Η αγορά ακούει τον Τραμπ και προσχωρεί στο αφήγημα σύμφωνα με το οποίο ο πόλεμος θα λάβει σύντομα τέλος", εξήγησε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

"Μπορώ να σας πως ότι η άλλη πλευρά μας κάλεσε. [Οι Ιρανοί] ήθελαν να κάνουν συμφωνία, με κάθε τίμημα", δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποτυχία το Σαββατοκύριακο των συνομιλιών στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι 34 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ την Κυριακή, "ο μεγαλύτερος αριθμός μακράν από την έναρξη αυτού του παράλογου κλεισίματος" από το Ιράν.

Δεν διευκρίνισε τι είδους πλοία διέπλευσαν τα στενά. Σύμφωνα με την εταιρία ανάλυσης Kpier, μόνο 13 πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά πρώτων υλών πέρασαν από τα στενά την Κυριακή.

"Προσπάθειες καταβάλλονται προκειμένου να έρθουν εκ νέου οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων", δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη πακιστανική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Η αγορά έχει πεισθεί πως αυτός ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, που θα οδηγήσει στο τέλος των συγκρούσεων και σε άνοιγμα εκ νέου της θαλάσσιας οδού", σύμφωνα με την Κάθλιν Μπρουκς, αναλύτρια στο XTB.

"Ωστόσο το πετρέλαιο για συμβόλαια παράδοσης εντός 10-30 ημερών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται γύρω στα 132 δολάρια το βαρέλι, δηλ. πάνω από 30 δολάρια των συμβολαίων Μπρεντ για τον πιο κοντινό μήνα (τον Ιούνιο), υπογράμμισε ο Ράσμουσεν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ