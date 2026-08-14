Υδρογονάνθρακες: Οι δύο κινήσεις-ματ του Αυγούστου, η αντίστροφη μέτρηση για τον «Ασωπό» και ο νέος γύρος σεισμικών ερευνών - iefimerida.gr

Δύο διαφορετικά, αλλά αλληλοσυμπληρούμενα κομμάτια ήρθαν μέσα σε λίγες ημέρες να ενώσουν το παζλ των ερευνών για υδρογονάνθρακες στη χώρα. Από τη μία πλευρά, το Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο περνά πλέον από τη μακρά περίοδο των σεισμικών ερευνών και της γεωλογικής αξιολόγησης στην αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Από την άλλη, η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διεθνούς πρόσκλησης της ΕΔΕΥΕΠ ανοίγει έναν νέο κύκλο για την πρόσκτηση σύγχρονων σεισμικών δεδομένων στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

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Τα δύο ορόσημα αποτυπώνουν, ουσιαστικά, τα δύο άκρα της ίδιας ερευνητικής διαδρομής. Στο Block 2, η κοινοπραξία ExxonMobil, HELLENiQ ENERGY και Energean βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα κρίσιμο τεστ, τη γεώτρηση που θα δείξει αν τα δεδομένα του υπεδάφους μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική ανακάλυψη. Στην υπόλοιπη Δυτική και Νότια Ελλάδα, το Δημόσιο επιχειρεί να επιστρέψει στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δημιουργώντας μια νέα και πλουσιότερη «τράπεζα» σεισμικών δεδομένων, η οποία θα περιορίσει την αβεβαιότητα και θα μπορούσε να προσελκύσει νέο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο Αύγουστος, επομένως, έφερε δύο ημερομηνίες με ξεχωριστή βαρύτητα. Στις 7 Αυγούστου κατατέθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση «Ασωπός 1». Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 11 Αυγούστου, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η πρόσκληση της ΕΔΕΥΕΠ για τις νέες σεισμικές έρευνες, ενεργοποιώντας την προθεσμία των 90 ημερών για την υποβολή αιτήσεων.

Ο «Ασωπός» περνά από τους χάρτες στο γεωτρύπανο

Το πλέον ώριμο σκέλος του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων βρίσκεται σήμερα στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενός ογκώδους φακέλου περίπου 2.000 σελίδων, αποτελεί ένα από τα τελευταία κρίσιμα βήματα πριν από την προγραμματισμένη κάθοδο του γεωτρύπανου.

Η κοινοπραξία διατηρεί ως στόχο τον Φεβρουάριο του 2027 για την πραγματοποίηση της «Ασωπός 1». Πρόκειται για τη γεώτρηση που θα ελέγξει έναν από τους μεγαλύτερους και γεωλογικά ωριμότερους ερευνητικούς στόχους της χώρας, στον οποίο αποδίδονται δυνητικοί πόροι φυσικού αερίου έως 200 δισ. κυβικά μέτρα. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά πιθανούς πόρους και όχι βεβαιωμένα αποθέματα, καθώς μόνο η γεώτρηση μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχει κοίτασμα, ποια είναι η έκτασή του και αν μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά.

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Ο «Ασωπός» αναδείχθηκε ως ο βασικός στόχος μετά την τρισδιάστατη σεισμική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2022 σε έκταση 2.244 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η γεώτρηση σχεδιάζεται να γίνει σε βάθος νερού περίπου 850 μέτρων και να φθάσει σε συνολικό βάθος περίπου 4.622 μέτρων, προκειμένου να διερευνηθεί πιθανός ανθρακικός ταμιευτήρας.

Παρά το μέγεθος του στόχου, το ρίσκο παραμένει υψηλό. Οι γεωλογικές πιθανότητες επιτυχίας υπολογίζονται στην περιοχή του 16%, ποσοστό που υπενθυμίζει ότι ακόμη και η πλέον ώριμη σεισμική εικόνα δεν προδικάζει το αποτέλεσμα του γεωτρύπανου. Η «Ασωπός 1» θα αποτελέσει, επομένως, το πρώτο πραγματικό τεστ για το κατά πόσο οι γεωλογικές ενδείξεις του Ιονίου μπορούν να οδηγήσουν σε ανακάλυψη φυσικού αερίου.

Στην κοινοπραξία η ExxonMobil ελέγχει το 60%, η Energean το 30% και η HELLENiQ ENERGY το 10%. Διαχειριστής κατά την ερευνητική φάση παραμένει η Energean. Εφόσον υπάρξει ανακάλυψη και το έργο περάσει στη φάση ανάπτυξης, τη διαχείριση προβλέπεται να αναλάβει η ExxonMobil. Το κόστος της ίδιας της γεώτρησης εκτιμάται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ.

Η Ηγουμενίτσα, η Κέρκυρα και η επιχείρηση υποστήριξης

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν περιορίζεται στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο σημείο της γεώτρησης. Περιγράφει αναλυτικά ολόκληρη την υποστηρικτική αλυσίδα που θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα, από τη βάση εφοδιασμού και τα πλοία υποστήριξης έως τη μετακίνηση των πληρωμάτων και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών συμβάντων.

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Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό αναλαμβάνει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, χωρίς να προβλέπονται σημαντικά νέα έργα ή εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές του. Για τις ανάγκες της επιχείρησης σχεδιάζεται να δεσμευτεί χώρος περίπου 13 έως 14 στρεμμάτων σε εξωτερικό τμήμα του λιμανιού, ο οποίος θα λειτουργήσει ως βάση εφοδιασμού. Από εκεί θα επιχειρούν δύο πλοία υποστήριξης, μεταφέροντας προς το γεωτρύπανο εξοπλισμό, υλικά και όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Το προσωπικό θα ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Οι αλλαγές πληρωμάτων σχεδιάζεται να εξυπηρετούνται μέσω του αεροδρομίου της Κέρκυρας και στη συνέχεια με ελικόπτερα προς την πλατφόρμα. Συνολικά, με τη λειτουργία του γεωτρύπανου συνδέονται περίπου 160 έως 180 εργαζόμενοι, με τις βάρδιες να προβλέπεται ότι θα ακολουθούν κύκλο 28 ημερών εργασίας.

Η κινητοποίηση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα της τάξης των 10 εκατ. ευρώ για ελληνικές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία κατά τη φάση της γεώτρησης. Το αποτύπωμα αφορά υπηρεσίες, προμήθειες, μεταφορές, εξοπλισμό και απασχόληση που θα απαιτηθούν για την υποστήριξη της επιχείρησης. Πρόσθετη δραστηριότητα αναμένεται και στην Κέρκυρα, καθώς κατά τις αλλαγές πληρωμάτων ενδέχεται να απαιτούνται μία ή δύο διανυκτερεύσεις, σε περίοδο μάλιστα κατά την οποία η τουριστική κίνηση θα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το ορόσημο του Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην απόσταση του σημείου από την ακτογραμμή και τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Το πλησιέστερο χερσαίο τμήμα είναι οι Οθωνοί, σε απόσταση περίπου 44 χιλιομέτρων, ενώ η πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή βρίσκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, περίπου 41 χιλιόμετρα μακριά.

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Η ΜΠΕ έχει συνταχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά και συνοδεύεται από μη τεχνική περίληψη περίπου 100 σελίδων. Στο πλαίσιο της διασυνοριακής περιβαλλοντικής διαδικασίας, σχετικό υλικό έχει μεταφραστεί και στα ιταλικά και στα αλβανικά, ώστε οι αρμόδιες αρχές των δύο γειτονικών χωρών να ενημερωθούν και να έχουν τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουν.

Μετά την κατάθεση του φακέλου, το ΥΠΕΝ ξεκίνησε τη διαβίβασή του στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Η Ήπειρος συμμετέχει στη διαδικασία και λόγω της σχεδιαζόμενης χρήσης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επιδίωξη της κοινοπραξίας είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο ή, το αργότερο, στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να ακολουθήσει η κινητοποίηση του Stena DrillMax. Με βάση τον σημερινό προγραμματισμό, το γεωτρύπανο αναμένεται εκείνη την περίοδο να βρίσκεται στη Μάλτα, εξέλιξη που θα διευκόλυνε τη μετακίνησή του προς το Ιόνιο. Υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το αδειοδοτικό χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες και δεν θα προκύψουν δικαστικές εμπλοκές, ο Φεβρουάριος του 2027 παραμένει ο στόχος για τη γεώτρηση.

Νέος σεισμικός χάρτης από την Κέρκυρα έως την Κρήτη

Την ώρα που το Block 2 προσεγγίζει το στάδιο της γεώτρησης, η δεύτερη εξέλιξη του Αυγούστου αφορά την αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης και πιο μακροπρόθεσμης διαδρομής. Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης της ΕΔΕΥΕΠ στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ενεργοποιήθηκε η διεθνής διαδικασία για την επιλογή εταιρείας ή εταιρειών που θα αναλάβουν την πρόσκτηση και επεξεργασία νέων σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

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Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση 90 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εκπνέει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Τον δρόμο είχε ανοίξει προηγουμένως απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με την οποία έγινε δεκτή η σχετική εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης ούτε σημαίνει ότι έχει ήδη αποφασιστεί πότε και πού θα ξεκινήσουν εργασίες. Αφορά άδειες αναζήτησης για τη συλλογή και επεξεργασία πολυπελατειακών, μη αποκλειστικών σεισμικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν κατόπιν να διατίθενται σε περισσότερες ενδιαφερόμενες εταιρείες, προσφέροντάς τους σύγχρονη εικόνα του υπεδάφους χωρίς να χρειάζεται να επωμιστούν εξαρχής το πλήρες κόστος μιας αυτόνομης σεισμικής έρευνας.

Η περιοχή που μπορεί να καλυφθεί εκτείνεται από τα βόρεια της Κέρκυρας έως τις θαλάσσιες ζώνες νότια της Κρήτης, περίπου στο εύρος της μεγάλης έρευνας του 2012–2013. Η τελική έκταση, ωστόσο, δεν είναι προκαθορισμένη. Θα εξαρτηθεί από τις προσφορές και τα προγράμματα εργασιών που θα υποβληθούν, όπως επίσης θα κριθεί αν οι νέες έρευνες θα είναι δισδιάστατες, τρισδιάστατες ή συνδυασμός των δύο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της PGS και οι πιθανές συνέργειες

Αφετηρία της νέας διαδικασίας αποτέλεσε η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπέβαλε στις αρχές του έτους στην ΕΔΕΥΕΠ η PGS Exploration (UK) Ltd., εταιρεία συνδεδεμένη με τον όμιλο PGS, ο οποίος έχει πλέον ενταχθεί στην TGS. Η κίνηση έχει τη δική της σημασία, καθώς υποδηλώνει ότι ένας διεθνής όμιλος γεωφυσικών ερευνών διαβλέπει εμπορική ζήτηση για νεότερα δεδομένα από εταιρείες upstream.

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Η PGS γνωρίζει ήδη το ελληνικό υπέδαφος, καθώς είχε πραγματοποιήσει τη μεγάλη σεισμική αποτύπωση της περιόδου 2012–2013, από το Ιόνιο έως νότια της Κρήτης. Εκείνα τα δεδομένα αποτέλεσαν το γεωλογικό υπόβαθρο για αρκετές από τις παραχωρήσεις που ακολούθησαν. Έπειτα από περίπου 14 χρόνια, όμως, η ηλικία των μετρήσεων και η εξέλιξη των τεχνολογιών απεικόνισης καθιστούν αναγκαία μια πιο σύγχρονη και υψηλότερης ανάλυσης βάση δεδομένων.

Στη δυνητική περίμετρο περιλαμβάνονται μη παραχωρημένες εκτάσεις, περιοχές που έχουν επιστρέψει στο Δημόσιο, όπως το μπλοκ «Δυτικά Κρήτης», αλλά και θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται ήδη υπό παραχώρηση. Στην τελευταία περίπτωση, για να χορηγηθεί άδεια από την ΕΔΕΥΕΠ θα απαιτείται προηγουμένως η έγγραφη συναίνεση των μισθωτών.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα συνεργειών με σεισμικά προγράμματα που σχεδιάζουν υφιστάμενοι παραχωρησιούχοι. Ανάλογα με τις τεχνικές προσφορές, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συλλεχθούν τρισδιάστατα δεδομένα σε ζώνες όπου οι μισθωτές σχεδιάζουν δισδιάστατες έρευνες. Υπάρχει επίσης περιθώριο χρονικού συντονισμού με τις σεισμικές εργασίες που δρομολογούν Chevron και HELLENiQ ENERGY στις παραχωρήσεις «Νότια Πελοπόννησος», «Νότια Κρήτη Ι», «Νότια Κρήτη ΙΙ» και «Α2». Πρόκειται, πάντως, για δυνητικές συνέργειες που θα εξαρτηθούν από τις προσφορές, τις τεχνικές επιλογές και τις απαιτούμενες συναινέσεις.

Η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τη νομική ικανότητα, την τεχνική επάρκεια, την οικονομική δυνατότητα και τη συνολική τεχνικοοικονομική προσφορά. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ακολουθήσει η σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.

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Τα δύο ορόσημα του Αυγούστου δεν βρίσκονται, επομένως, στο ίδιο στάδιο ωριμότητας, ούτε έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Το Block 2 κοιτάζει ήδη προς το γεωτρύπανο και τον Φεβρουάριο του 2027. Η διεθνής πρόσκληση της ΕΔΕΥΕΠ κοιτάζει πιο μακριά, προς τη δημιουργία του γεωλογικού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να στηριχθούν οι επόμενες επενδυτικές κινήσεις. Το ένα πρόγραμμα ετοιμάζεται να δοκιμάσει στην πράξη μια ώριμη γεωλογική υπόθεση. Το άλλο επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τις ερευνητικές ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.

