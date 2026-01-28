Ξεπέρασε το 95% η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone – Οι υποδομές στο προσκήνιο - iefimerida.gr

Η Vodafone ολοκλήρωσε το 2025 έναν ακόμη κύκλο δυναμικών επενδύσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας ουσιαστικά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη τη χώρα και διαμορφώνοντας νέες προοπτικές συνδεσιμότητας για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Στην κινητή, το δίκτυο 5G της Vodafone συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας σήμερα το 95% του πληθυσμού και συνολικά σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Επιπλέον, το δίκτυο 5G επεκτάθηκε σε 13 ακόμη χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ.

Το 2025, η εμπειρία συνδεσιμότητας αναβαθμίστηκε σε 10 επιπλέον αεροδρόμια της χώρας, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και βελτιωμένη εμπειρία 5G σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Σήμερα, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει σχεδόν τα μισά ελληνικά αεροδρόμια, ενώ η επέκταση και στα υπόλοιπα γεωγραφικά σημεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, το δίκτυο κινητής κάλυψε 26 ακόμη πλοία, διασφαλίζοντας αξιόπιστη επικοινωνία κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μετακινήσεων στο 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου έργου κάλυψης σηράγγων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, με την ενεργοποίηση 21 νέων σταθμών βάσης στη Δυτική Εγνατία και πρόσθετες επεκτάσεις στην Ανατολική Εγνατία και το Άκτιο. Την ίδια στιγμή, το Αττικό Μετρό περνά δυναμικά στην εποχή του 5G, με πλήρη κάλυψη σε σταθμούς και σήραγγες και ταχύτητες που αγγίζουν το 1Gbps, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναβάθμιση του ΗΣΑΠ με 5G. Συνολικά, πέντε νέοι σταθμοί μετρό και 4,9 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρομών προστέθηκαν στο δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων 5G της Vodafone.