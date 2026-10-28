Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Πάτρας που γίνεται Coco-Mat Village με επένδυση ύψους 56,7 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Στην υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας επιχειρεί να προχωρήσει η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων της οικογένειας Ευμορφίδη, δρομολογώντας την αξιοποίηση του παλιού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Alexander Bay στα Αραχωβίτικα Ρίου.

Στη θέση του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το Coco-Mat Village, μια νέα τουριστική ανάπτυξη προϋπολογισμού 56,7 εκατ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων και τουριστικές κατοικίες. Το επενδυτικό σχέδιο αποκτά νέα δυναμική, καθώς, πέρα από την πρόσφατη έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, έχει πλέον ολοκληρωθεί υπέρ της εταιρείας και η πολυετής δικαστική διαμάχη γύρω από τον πλειστηριασμό μέσω του οποίου απέκτησε το ακίνητο.

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Πρόκειται για παραθαλάσσια έκταση 21.441,86 τετραγωνικών μέτρων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Αθηνών, η οποία φιλοξενούσε επί δεκαετίες το ξενοδοχείο Patras Bay, γνωστό και ως Alexander Bay. Η επένδυση αποτελεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο έργο του προγράμματος ύψους 93,3 εκατ. ευρώ που είχε παρουσιάσει η Μπλε Κέδρος τον Μάιο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η εταιρεία στη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προορισμού στη Δυτική Ελλάδα.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη καταγράφεται στις 21 Οκτωβρίου 2026, όταν η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πατρέων εξέδωσε νέα άδεια κατεδάφισης για το παλιό ξενοδοχειακό συγκρότημα. Η άδεια έχει ισχύ έως τις 21 Οκτωβρίου 2027 και προβλέπει ότι οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την παρέλευση 20 ημερών από την έκδοσή της. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στην προετοιμασία της έκτασης, το οποίο, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με άδεια ανέγερσης του νέου συγκροτήματος.

Το Coco-Mat Village και η επένδυση των 56,7 εκατ. ευρώ

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάπτυξη του Coco-Mat Village, ενός τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών που θα συνδυάζει ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τουριστικές κατοικίες. Η νέα μονάδα προβλέπεται να είναι κατηγορίας πέντε αστέρων, με τη φιλοσοφία φιλοξενίας της Coco-Mat να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της.

Η επιλογή της συγκεκριμένης έκτασης συνδέεται με την παραθαλάσσια θέση της και την εγγύτητά της στην Πάτρα, το Ρίο και τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Τα Αραχωβίτικα βρίσκονται στον βόρειο παραλιακό άξονα της Αχαΐας, με πρόσβαση στον Πατραϊκό Κόλπο και σύνδεση με το βασικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας. Η ανάπτυξη ενός οργανωμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να ενισχύσει την τουριστική υποδομή μιας περιοχής που παραδοσιακά συνδέεται περισσότερο με την τοπική παραθεριστική δραστηριότητα.

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Ο προϋπολογισμός των 56,7 εκατ. ευρώ αφορά το σχεδιαζόμενο επενδυτικό έργο και όχι την αγορά του ακινήτου, η οποία πραγματοποιήθηκε με σημαντικά χαμηλότερο τίμημα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ο οριστικός αριθμός των ξενοδοχειακών δωματίων και των τουριστικών κατοικιών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι τελευταίες θα προορίζονται αποκλειστικά για τουριστική εκμετάλλευση ή εάν προβλέπεται και η πώλησή τους.

Παράλληλα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής και λειτουργίας, καθώς η επένδυση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και της αδειοδοτικής ωρίμανσης.

Η ιστορία του Alexander Bay και η παλιά προσπάθεια κατεδάφισης

Το ακίνητο στα Αραχωβίτικα έχει ιστορία που ξεκινά περισσότερα από πενήντα χρόνια πριν από τη σημερινή επενδυτική προσπάθεια. Οι πρώτες οικοδομικές άδειες των εγκαταστάσεων ανάγονται στο 1969, ενώ το 1989 είχε εκδοθεί άδεια επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Το Patras Bay, που έγινε γνωστό και με την ονομασία Alexander Bay, αποτέλεσε για χρόνια μέρος της ξενοδοχειακής υποδομής της περιοχής, προτού σταματήσει να λειτουργεί. Οι εγκαταστάσεις του παρέμειναν ανενεργές, με το ακίνητο να ακολουθεί μια μακρά περίοδο εγκατάλειψης.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προσπάθεια απομάκρυνσης των παλιών κτιρίων δεν ξεκίνησε με την είσοδο της Μπλε Κέδρος στο ακίνητο. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2009 είχε εκδοθεί άδεια κατεδάφισης για το ξενοδοχειακό συγκρότημα, η οποία έληξε έναν χρόνο αργότερα χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Δεκαεπτά χρόνια μετά, η κατεδάφιση επανέρχεται με διαφορετικό επενδυτικό φορέα και με ένα νέο σχέδιο αξιοποίησης, σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτή τη φορά, στόχος δεν είναι η επαναλειτουργία ή η ανακαίνιση του παλιού ξενοδοχείου, αλλά η πλήρης αντικατάστασή του από μια σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη.

Πώς απέκτησε η Μπλε Κέδρος το ακίνητο

Η είσοδος της Μπλε Κέδρος στην περιοχή πραγματοποιήθηκε το 2022, όταν η εταιρεία απέκτησε μέσω πλειστηριασμού το οικόπεδο και το υφιστάμενο ξενοδοχείο, καταβάλλοντας 1,8 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση αποτυπώνεται στην υπ' αριθμόν 4433/2022 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της συμβολαιογράφου Πατρών Βασιλικής Παπαγεωργίου, η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας.

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Ωστόσο, η αγορά δεν ολοκληρώθηκε χωρίς αντιδράσεις. Ο πλειστηριασμός αμφισβητήθηκε δικαστικά τόσο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου όσο και από τρίτο ενδιαφερόμενο πλειοδότη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια σειρά δικαστικών διαδικασιών που διήρκεσαν έως το 2026.

Η δικαστική διαμάχη που έφτασε μέχρι το Εφετείο

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Μπλε Κέδρος για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης άσκησε ανακοπή ζητώντας την ακύρωση του πλειστηριασμού.

Η υπόθεση εξετάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, το οποίο απέρριψε την ανακοπή με την απόφαση 642/2024. Ακολούθησε έφεση, η οποία επίσης απορρίφθηκε από το Μονομελές Εφετείο Πατρών με την απόφαση 414/2025.

Παράλληλα, ξεχωριστή δικαστική διαδικασία είχε κινήσει και τρίτος ενδιαφερόμενος πλειοδότης, ο οποίος προσέβαλε τον ίδιο πλειστηριασμό. Η ανακοπή του απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών με την απόφαση 641/2024, ενώ ο ίδιος προσέφυγε στη συνέχεια στο Εφετείο.

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Η τελευταία αυτή εκκρεμότητα έκλεισε το 2026, όταν το Μονομελές Εφετείο Πατρών απέρριψε την έφεση με την απόφαση 14/2026. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Μπλε Κέδρος στην οικονομική της έκθεση, απορρίφθηκαν τελεσίδικα όλες οι εκκρεμείς ανακοπές και επικυρώθηκε ο πλειστηριασμός μέσω του οποίου απέκτησε το ακίνητο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας τετραετούς δικαστικής αντιπαράθεσης σχετικά με την απόκτηση της ιδιοκτησίας. Για την εταιρεία, η τελεσίδικη απόρριψη των προσφυγών αίρει μια σημαντική νομική αβεβαιότητα, επιτρέποντας την περαιτέρω προώθηση του σχεδίου αξιοποίησης χωρίς τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι από την οικονομική έκθεση δεν προκύπτει πως οι δικαστικές προσφυγές αποτέλεσαν τη μοναδική αιτία για την καθυστέρηση της επένδυσης. Η ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού συγκροτήματος προϋποθέτει ανεξάρτητες διαδικασίες μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, οι οποίες δεν ταυτίζονται με τη δικαστική κατοχύρωση της απόκτησης του ακινήτου.

Η νέα άδεια κατεδάφισης και οι εγκρίσεις

Η άδεια που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2026 αποτελεί συνέχεια μιας σειράς διοικητικών ενεργειών που είχαν προηγηθεί μέσα στο έτος.

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Στις 24 Μαΐου 2026 είχε δοθεί έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ενώ στις 9 Οκτωβρίου ακολούθησε βεβαίωση όρων δόμησης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η άδεια κατεδάφισης, με την οποία επιτρέπεται η απομάκρυνση των παλιών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Τα τεχνικά στοιχεία της άδειας αποτυπώνουν και την κλίμακα των υφιστάμενων κατασκευών. Στο οικόπεδο των 21.441,86 τετραγωνικών μέτρων καταγράφεται κάλυψη 5.220,77 τετραγωνικών μέτρων και δόμηση 5.199,37 τετραγωνικών μέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υφιστάμενες αυτές επιφάνειες προβλέπεται να μηδενιστούν, ώστε η έκταση να προετοιμαστεί για τη νέα ανάπτυξη.

Είχαν προηγηθεί και επιμέρους εγκρίσεις που αφορούσαν την απομάκρυνση κατασκευών του παλιού συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις πισίνας, αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι.

Η πλήρης κατεδάφιση αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη νέα επένδυση, καθώς ο σχεδιασμός του Coco-Mat Village δεν βασίζεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων, αλλά στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

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Η θέση της επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο της Μπλε Κέδρος

Η ανάπτυξη στα Αραχωβίτικα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του επενδυτικού προγράμματος της Μπλε Κέδρος, η οποία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την παρουσία της στον κλάδο των τουριστικών ακινήτων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο όμιλος διέθετε στις 30 Ιουνίου χαρτοφυλάκιο 43 ακινήτων, συνολικής εύλογης αξίας 131,28 εκατ. ευρώ, έναντι 108,61 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η εταιρεία έχει παράλληλα δρομολογήσει ξενοδοχειακές αναπτύξεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Μονεμβασιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Coco-Mat Village στην Αχαΐα διαφοροποιείται τόσο ως προς το μέγεθος του προϋπολογισμού όσο και ως προς το μοντέλο ανάπτυξης, καθώς προβλέπει τον συνδυασμό ξενοδοχειακής μονάδας και τουριστικών κατοικιών σε μία ενιαία παραθαλάσσια έκταση.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η οριστικοποίηση του master plan και η εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κατασκευή. Εξίσου σημαντικά θα είναι η αποσαφήνιση της χρηματοδοτικής διάρθρωσης της επένδυσης και η ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, καθώς ο προϋπολογισμός των 56,7 εκατ. ευρώ αφορά τον σχεδιασμό του έργου και δεν συνεπάγεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων έχει ήδη επενδυθεί.

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Με την τελεσίδικη ολοκλήρωση της δικαστικής διαμάχης και την έκδοση της νέας άδειας κατεδάφισης, δύο σημαντικές εκκρεμότητες στην πορεία αξιοποίησης του παλιού Alexander Bay έχουν πλέον αντιμετωπιστεί. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο κατασκευαστικό σκέλος και στο κατά πόσο η Μπλε Κέδρος θα καταφέρει να μετατρέψει μια εγκαταλελειμμένη ξενοδοχειακή μονάδα, με ιστορία μεγαλύτερη του μισού αιώνα, σε έναν νέο τουριστικό προορισμό για την Αχαΐα.

