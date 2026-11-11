Ξενοδοχεία: Από το all-inclusive στο long-stay -Η μάχη για τον τουρίστα που δεν φεύγει - iefimerida.gr

Το μέλλον της ξενοδοχειακής αγοράς μετατοπίζεται από το πόσα δωμάτια πουλάει στο πόσες μέρες θα καταφέρει ένα ξενοδοχείο να κρατήσει τον επισκέπτη - Hotelbrain, Grecotel, Mitsis, Costa Navarino κ.ά. στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για το 2027 που δεν βασίζεται στη διαμονή αλλά στην εμπειρία.

To παραδοσιακό all-inclusive μοντέλο φιλοξενίας αλλάζει πρόσωπο και αφήνει πίσω το τετριμμένο πακέτο των οργανωμένων διακοπών για να εξελιχθεί σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής.



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Σε αυτή τη φιλοσοφία επενδύουν μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι με στόχο να δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα για μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής του εισερχόμενου τουρισμού, καθώς το ζητούμενο της αγοράς, πλέον, δεν έγκειται σε ένα μπουφέ ή μια πισίνα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ, μέσα στη δεκαετία 2015-2015 καταγράφεται εμφανής μετατόπιση της ξενοδοχειακής αγοράς προς τις μεγάλες μονάδες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αύξηση 111% στα πεντάστερα ξενοδοχεία.



Πάνω από νέα 200 δωμάτια στη Ρόδο για τη Hotelbrain



Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου HotelBrain εισέρχεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα 230 δωματίων, Filerimos Village Hotel στη Ρόδο. Πρόκειται για ένα resort με 230 δωμάτια και bungalows, συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, κοντά σε παραλία. Με στόχο τον οικογενειακό τουρισμό και την αναβαθμισμένη all inclusive φιλοξενία, το ξενοδοχείο διαθέτει δύο μεγάλες πισίνες, παιδική πισίνα, υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες, ειδικές εγκαταστάσεις αθλητισμού (τένις, μπάσκετ, βόλεϊ).

Άποψη από τις εγκαταστάσεις του Filerimos Village Hotel με το υδάτινο πάρκο στη Ρόδο / Φωτογραφία: Hotelbrain

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Οπως περιγράφουν οι εκπρόσωποι του ομίλου η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της Hotelbrain σε δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω τη διορατική επένδυσή της στις νέες τάσεις της φιλοξενίας. Ηδη, η περσινή χρονιά κατέγραψε αύξηση 16%, βάσει της πρόσφατης δημοσίευσης του ισολογισμού, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 143 εκατ. ευρώ.



﻿Επένδυση εκατομμυρίων για Grecotel στη Μεσσηνία



Στο πεδίο του Ομίλου Grecotel που πρωτοστατεί στα grand resorts, ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές ημέρες, τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου ξενοδοχείου Filoxenia στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για ένα ριζικό upgrade ύψους 20 εκατ. ευρώ, με 95 δωμάτια και 67 σουίτες, σε ένα προνομιακό σημείο, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο και τον Ταΰγετο.



Άποψη από το νέο Filoxenia στην Καλαμάτα / Φωτογραφία: Grecotel

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Με την κίνηση αυτή, η Grecotel διεκδικεί όχι μόνο μια υψηλότερη θέση στον υψηλό συναγωνισμό της ξενοδοχειακής αγοράς στη Μεσσηνία, αλλά και μια θέση στη διεθνή προβολή. Οπως έγινε γνωστό, πριν από μερικές ημέρες, οι αναγνώστες του περιοδικού Condé Nast Traveller, ανέβασαν με τη ψήφο εμπιστοσύνης τους τον όμιλο Grecotel στο «χρυσό» top 10 με τα καλύτερα ξενοδοχεία και resort της Ελλάδας. Διακρίθηκαν τα Corfu Imperial, Creta Palace, The Dolli και The Roc Club.



Το νέο ξενοδοχείο στη Μεσσηνία / Φωτογραφία: Grecotel

Το Patmos Aktis αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στο νησί της Πάτμου / Φωτογραφία: Patmos Aktis

﻿Άνοδος τζίρου και ενίσχυση της διεθνούς προβολής για τα beach resorts της Ελλάδας

Σε ρυθμούς long stay ταξιδιωτών βρίσκεται και το ξενοδοχείο Patmos Aktis (πρώην Ξενία από την οικογένεια Πουλιού) το οποίο αποτελεί εξαγορά του επενδυτικού ταμείου SMERC (2022). Μετά τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση του πεντάστερου ξενοδοχείου, νέες διακρίσεις ήρθαν στα φετινά Greek Hospitality Awards, με το πολυτελές θέρετρο της Πάτμου να κερδίζει το Ασημένιο βραβείο ως το καλύτερο ελληνικό resort και το Χρυσό στην κατηγορία Best Greek Beach Resort.

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Οπως λένε τα στελέχη του ξενοδοχείου, η φετινή χρονιά, κλείνει με εντυπωσιακά αυξημένες πληρότητες σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και άνοδο τζίρου κατά 27%. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την τάση για διευρυμένη ζήτηση όσον αφορά τα μεγάλα θέρετρα με εξατομικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας που ξεπερνούν το μέχρι τώρα γνώριμο all - inclusive μοντέλο.

Θυμίζουμε ότι το Patmos Aktis αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στο νησί, με κόστος στα 20 εκατ. ευρώ.



Το εντυπωσιακό σπα στο Cretan Village του Ομίλου Mitsis / Φωτογραφία: Mitsis Group

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Τη νέα τάση για πώληση εμπειρίας και όχι απλώς διαμονής ακολουθεί πιστά και ο όμιλος Mitsis Hotels με το πρόσφατο brand του «Canvas by Mitsis» που καλεί τους επισκέπτες να «γιορτάσουν ό,τι έχει σημασία, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις μέσα από τις καθημερινές στιγμές χαράς», όπως περιγράφει χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Με μότο τη φράση «Making simple special» τα ξενοδοχεία Alexander the Great στη Χαλκιδική, τα Belvedere και Messonghi στην Κέρκυρα, το Cretan Village στην Κρήτη, το Family Village στην Κω και το Petit Palais στη Ρόδο, συστήνουν μια νέα εμπειρία διαμονής προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας γενιάς ταξιδιωτών που αναζητούν ανέσεις και απλότητα στον ίδιο χώρο.



Με ευρύχωρες σουίτες και βίλες, επιλογές από εστιατόρια και bars, beach club, spa και υπηρεσίες σπορ στη φύση (sup, καγιάκ, κατάδυση, πεζοπορία) συνεχίζει να προσελκύει τους ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν η Costa Navarino. Μάλιστα, με τα ξενοδοχεία Mandarin Oriental, The Westin Resort και The Romanos, a Luxury Collection σκαρφάλωσε στο στο ελληνικό Top 10 των Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler ενισχύοντας τη διεθνή της προβολή.